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Бенефис Суареса. Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча за бронзу Копа Америка
Опытный Луис пришел на помощь
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках матча за третье место встречались Канада и Уругвай. Уже на 22 минуте счет был 1:1: на скорый гол Бентанкура канадцы ответили своим взятием ворот.
А к концу матча “красные” еще и вышли вперед. Они уже практически забрали бронзу, но Луис Суарес на второй из пяти компенсированных минут успел счет сравнять.
Более того, 37-летний нападающий, вышедший со скамьи для запасных, еще и реализовал послематчевой пенальти. Так же и сделали три его товарища по команде, а вот канадцы дважды промахнулись. Удар автора первого гола Коне потянул голкипер, а самый дорогой футболист канадцев Альфонсо Дэвис попал в каркас ворот.
Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Коне 22, Дж. Дэвис 80 – Бентанкур 8, Суарес 90+2
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