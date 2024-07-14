  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. Бенефис Суареса. Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча за бронзу Копа Америка
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенефис Суареса. Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча за бронзу Копа Америка

Кубок Америки

Опытный Луис пришел на помощь

Бенефис Суареса. Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча за бронзу Копа Америка

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках матча за третье место встречались Канада и Уругвай. Уже на 22 минуте счет был 1:1: на скорый гол Бентанкура канадцы ответили своим взятием ворот.

А к концу матча “красные” еще и вышли вперед. Они уже практически забрали бронзу, но Луис Суарес на второй из пяти компенсированных минут успел счет сравнять.

Более того, 37-летний нападающий, вышедший со скамьи для запасных, еще и реализовал послематчевой пенальти. Так же и сделали три его товарища по команде, а вот канадцы дважды промахнулись. Удар автора первого гола Коне потянул голкипер, а самый дорогой футболист канадцев Альфонсо Дэвис попал в каркас ворот.

Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Коне 22, Дж. Дэвис 80 – Бентанкур 8, Суарес 90+2

По теме
yellow-arrow
Посещаемость матча за бронзу Кубка Америки-2024 составила 32,6% – это антирекорд турнира
yellow-arrow
Аргентина – Колумбия. Анонс и прогноз финала Кубка Америки-2024 на 15.07.2024
yellow-arrow
Месси: Колумбия давно не проигрывала, у них хорошие футболисты - очень быстрые и динамичные
Луис Суарес Канада Уругвай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости