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Посещаемость матча за бронзу Кубка Америки-2024 составила 32,6% – это антирекорд турнира

Кубок Америки

Поединок оказался ненужным

Посещаемость матча за бронзу Кубка Америки-2024 составила 32,6% – это антирекорд турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На матче за третье место Кубка Америки-2024 между Канадой и Уругваем присутствовало 24 386 болельщиков. Поединок проходил на "Банк оф Америка Стедиум" в Шарлотте, штат Северная Каролина.

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Общая емкость арены составляет 74 867 зрителей. То есть, на встрече за бронзу стадион был заполнен лишь на 32,6%. Это антирекорд Копа Америки-2024.

Однако по количеству присутствующих болельщиков были матчи и с худшими показателям. Основной причиной этого является то, что стадион в Остине вмещает ориентировочно 20 738 зрителей, в Орландо – 25 500, а арена в Канзасе – 18 467.

Финал Кубка Америки-2024 состоится в ночь с 14 на 15 июля по среднеевропейскому времени. Встреча между Аргентиной и Колумбией на стадионе в Майами начнется в 3 ночи по Киеву.

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