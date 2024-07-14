Аргентина - Колумбия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Копа Америка-2024

На воскресенье, 14 июля, запланировано сразу несколько спортивных событий мирового масштаба. Начнется все в Лондоне с финала Уимблдона и противостояния Алькараса с Джоковичем. Продолжится этот парад решающих матчей в Берлине завершающим поединком Евро-2024 между Испанией и Англией.

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Точку поставит наш матч. Матч между лучшими (по крайней мере, с точки зрения сетки плей-офф) командами Америки. Хотя и по центральноевропейскому времени это будет ночь, в Майами на момент стартового свистка будет 20:00 14 июля.

И место проведения придаст немного эпатажности – куда США без нее. В перерыве будет аналог Супербоула: выступление Шакиры. Поэтому пауза затянется до 25 минут вместо привычных 15. Тоже важный фактор, который повлияет на команды. Ну и куда без противостояния ключевых футболистов: Месси с Хамесом – на вершине своего могущества в сборной.

Кубок Америки-2024. Финал

15 июля, 3:00. "Хард Рок Стедиум" (Майами)

Главный арбитр: Рафаэль Клаус

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1