Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финал Копы отложили почти на 1,5 часа. На стадион прорвались тысячи фанатов без билетов
Эмоции и страсти достойные решающего матча
Фото - Mirror Football
Встреча на Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс между Аргентиной и Колумбией была запланирована на 03:00. Но болельщики сместили время стартового свистка. Желающих увидеть финал оказалось слишком много. Отметим, что арена вмещает 65 тысяч.
The gates have been opened! Everybody is allowed into the stadium. #CopaAmerica #ARGCOL— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) July 15, 2024
pic.twitter.com/V3AFrJmSYp
Наиболее отчаянные фанаты пытались попасть на трибуны через вентиляцию.
Fans getting into the stadium through the vents. ????#CopaAmerica #ARGCOL— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) July 15, 2024
pic.twitter.com/3EKHYmo5kh
Организаторам все же удалось восстановить порядок. В 4:22 прозвучал свисток арбитра о начале финала Кубка Америки.
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