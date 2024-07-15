  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. Финал Копы отложили почти на 1,5 часа. На стадион прорвались тысячи фанатов без билетов
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал Копы отложили почти на 1,5 часа. На стадион прорвались тысячи фанатов без билетов

Кубок Америки
Обновлено

Эмоции и страсти достойные решающего матча

Финал Копы отложили почти на 1,5 часа. На стадион прорвались тысячи фанатов без билетов

Фото - Mirror Football

Новина українською

Встреча на Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс между Аргентиной и Колумбией была запланирована на 03:00. Но болельщики сместили время стартового свистка. Желающих увидеть финал оказалось слишком много. Отметим, что арена вмещает 65 тысяч.

Наиболее отчаянные фанаты пытались попасть на трибуны через вентиляцию.

Организаторам все же удалось восстановить порядок. В 4:22 прозвучал свисток арбитра о начале финала Кубка Америки.

По теме
yellow-arrow
Аргентина - Колумбия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Копа Америка-2024
yellow-arrow
Посещаемость матча за бронзу Кубка Америки-2024 составила 32,6% – это антирекорд турнира
yellow-arrow
Бенефис Суареса. Канада – Уругвай 2:2 (пен. 3:4). Видео голов и обзор матча за бронзу Копа Америка
Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Колумбии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tactical Manager, Diario Olé
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости