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Аргентина – чемпион Копа Америка-2024. Решающий гол забил звезда Интера
Не Лионель Месси
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вслед за Европой лучшую команду определяли на Копа Америка. В финал прошли Аргентина и Колумбия, которым оказалось мало девяноста минут для определения победителя. Выясняли отношения в экстра-таймах.
Хотя эксцессы, связанные с этим матчем, начались значительно раньше. Сначала старт поединка отложили почти на полтора часа из-за болельщиков, которые прорвались на стадион без билетов. Затем – беспрецедентно длинный перерыв между двумя таймами в стиле Супербоула. И только потом голы.
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В основное время команды не забивали, а во время дополнительного героем стал звезда "Интера" Лаутаро Мартинес. После передачи Ло Челсо он забил решающий гол на 112-о минуте.
Лионель Месси был заменен на 66-й минуте из-за проблем со здоровьем. Выдающийся аргентинец не стал героем финала, но получил очередной трофей со сборной. В конце карьеры награды в футболке "альбиселесте" посыпались на одного из лучших игроков в истории футбола обильным дождиком.
Для Аргентины это 16-я победа на Копа Америка в истории. А Колумбия проиграла свой второй финал при одной победе на турнире (в 2001-м).
Копа Америка-2024. Финал
Аргентина - Колумбия 1:0
Гол: Лаутаро Мартинес 112
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