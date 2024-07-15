Месси получил травму в финале Копа Америка-2024. Он не сдержал слез после замены

За океаном состоялся финал Копа Америка-2024. В нем встречались Аргентина и Колумбия. Рекордный титул достался "албиселесте" – они в шестнадцатый раз в своей истории взяли континентальный трофей, опередив по этому показателю Уругвай.

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Но лично для Лионеля Месси финал выдался омраченным. На 66-й минуте матча его заменили из-за травмы. Уходя с поля, выдающийся игрок не смог сдержать слез.

Son lágrimas de líder, Leo ???? pic.twitter.com/5XUSSYUVXg — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 15, 2024

Насколько серьезна травма Лионеля – пока неизвестно. Но даже на фото и видео заметно, что у одного из величайших футболистов в истории игры распухла нога.