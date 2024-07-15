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Месси получил травму в финале Копа Америка-2024. Он не сдержал слез после замены

Кубок Америки

Трагический эпизод

Месси получил травму в финале Копа Америка-2024. Он не сдержал слез после замены

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За океаном состоялся финал Копа Америка-2024. В нем встречались Аргентина и Колумбия. Рекордный титул достался "албиселесте" – они в шестнадцатый раз в своей истории взяли континентальный трофей, опередив по этому показателю Уругвай.

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Но лично для Лионеля Месси финал выдался омраченным. На 66-й минуте матча его заменили из-за травмы. Уходя с поля, выдающийся игрок не смог сдержать слез.

Насколько серьезна травма Лионеля – пока неизвестно. Но даже на фото и видео заметно, что у одного из величайших футболистов в истории игры распухла нога.

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Лионель Месси Аргентина Копа Америка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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