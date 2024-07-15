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Титул Аргентины стал рекордным на континенте. Теперь это самая титулованная сборная Копа Америка
Позади остался Уругвай
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины в финале Копа Америка одолела сборную Колумбии. Командам пришлось играть экстра-таймы, решающий гол на 112-ой минуте оформил Лаутаро Мартинес.
Таким образом, Аргентина выиграла свой 16-ый континентальный трофей. Это рекорд. Отныне "албиселесте" на один титул опережают Уругвай, имея звание самой титулованной сборной на Копа Америка.
Также отметим, что для Аргентины Копа Амеркиа-2024 - третий подряд выигранный крупный турнир сборных. Ранее "небесно-голубые" были сильнейшими на Кубке Америки 2021 и чемпионате мира 2022.
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