Титул Аргентины стал рекордным на континенте. Теперь это самая титулованная сборная Копа Америка

Сборная Аргентины в финале Копа Америка одолела сборную Колумбии. Командам пришлось играть экстра-таймы, решающий гол на 112-ой минуте оформил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, Аргентина выиграла свой 16-ый континентальный трофей. Это рекорд. Отныне "албиселесте" на один титул опережают Уругвай, имея звание самой титулованной сборной на Копа Америка.

Также отметим, что для Аргентины Копа Амеркиа-2024 - третий подряд выигранный крупный турнир сборных. Ранее "небесно-голубые" были сильнейшими на Кубке Америки 2021 и чемпионате мира 2022.