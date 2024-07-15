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Титул Аргентины стал рекордным на континенте. Теперь это самая титулованная сборная Копа Америка

Кубок Америки

Позади остался Уругвай

Титул Аргентины стал рекордным на континенте. Теперь это самая титулованная сборная Копа Америка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Аргентины в финале Копа Америка одолела сборную Колумбии. Командам пришлось играть экстра-таймы, решающий гол на 112-ой минуте оформил Лаутаро Мартинес.

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Таким образом, Аргентина выиграла свой 16-ый континентальный трофей. Это рекорд. Отныне "албиселесте" на один титул опережают Уругвай, имея звание самой титулованной сборной на Копа Америка.

Также отметим, что для Аргентины Копа Амеркиа-2024 - третий подряд выигранный крупный турнир сборных. Ранее "небесно-голубые" были сильнейшими на Кубке Америки 2021 и чемпионате мира 2022.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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