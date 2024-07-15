Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча

За океаном состоялся финал Копа Америка - 2024. Соревновались сборные Аргентины и Колумбии.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч в итоге оказался не слишком результативным, но весьма драматичным. В частности, трагизма добавила травма Лионеля Мемми на 66-й минуте, после которой он уходил с поля в слезах. Промолчал Хамес Родригес – лучший игрок этого Кубка Америки. Зато выстрелил Лаутаро Мартинес. Его гол принес Аргентине 16-й титул подобного разлива.

Как это было – смотрите в видеообзоре финального матча.

Копа Америка-2024. Финал

Аргентина - Колумбия 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес 112