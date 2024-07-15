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Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
Аргентина - Колумбия ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.07.2024 ⋇ Копа Америка-2024 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За океаном состоялся финал Копа Америка - 2024. Соревновались сборные Аргентины и Колумбии.
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Матч в итоге оказался не слишком результативным, но весьма драматичным. В частности, трагизма добавила травма Лионеля Мемми на 66-й минуте, после которой он уходил с поля в слезах. Промолчал Хамес Родригес – лучший игрок этого Кубка Америки. Зато выстрелил Лаутаро Мартинес. Его гол принес Аргентине 16-й титул подобного разлива.
Как это было – смотрите в видеообзоре финального матча.
Копа Америка-2024. Финал
Гол: Лаутаро Мартинес 112
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