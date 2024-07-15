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Вторая молодость? Хамес Родригес - лучший игрок Кубка Америки-2024
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 14 на 15 июля завершился Кубок Америки-2024. Победителем турнира стала сборная Аргентина, минимально одолевшая Колумбию со счетом 1:0.
Лучшим игроком ушедшего розыгрыша Кубка Америки был признан полузащитник колумбийцев Хамес Родригес.
33-летний экс-игрок мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" принял участие в 6 матчах, в которых отметился 1 голом и 6 результативными ассистами (рекорд турнира).
Всего за карьеру Хамес провел 107 игр в составе сборной Колумбии. На его счету - 28 забитых мячей и 33 голевых передачи.
???????????? James Rodríguez wins Best Player of the tournament... ???? pic.twitter.com/s8bseKOzXB— CentreGoals. (@centregoals) July 15, 2024
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