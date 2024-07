Вторая молодость? Хамес Родригес - лучший игрок Кубка Америки-2024

В ночь с 14 на 15 июля завершился Кубок Америки-2024. Победителем турнира стала сборная Аргентина, минимально одолевшая Колумбию со счетом 1:0.

Лучшим игроком ушедшего розыгрыша Кубка Америки был признан полузащитник колумбийцев Хамес Родригес.

33-летний экс-игрок мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" принял участие в 6 матчах, в которых отметился 1 голом и 6 результативными ассистами (рекорд турнира).

Всего за карьеру Хамес провел 107 игр в составе сборной Колумбии. На его счету - 28 забитых мячей и 33 голевых передачи.

???????????? James Rodríguez wins Best Player of the tournament... ???? pic.twitter.com/s8bseKOzXB