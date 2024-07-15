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Вторая молодость? Хамес Родригес - лучший игрок Кубка Америки-2024

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Вторая молодость? Хамес Родригес - лучший игрок Кубка Америки-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 14 на 15 июля завершился Кубок Америки-2024. Победителем турнира стала сборная Аргентина, минимально одолевшая Колумбию со счетом 1:0.

Лучшим игроком ушедшего розыгрыша Кубка Америки был признан полузащитник колумбийцев Хамес Родригес.

33-летний экс-игрок мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" принял участие в 6 матчах, в которых отметился 1 голом и 6 результативными ассистами (рекорд турнира).

Всего за карьеру Хамес провел 107 игр в составе сборной Колумбии. На его счету - 28 забитых мячей и 33 голевых передачи.

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Хамес Родригес лучший игрок кубок америки
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Опубликовал: Александр Бураков
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