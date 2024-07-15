Ди Мария - после прощального матча за Аргентину: Мечтал уйти именно так

Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария прокомментировал победу своей сборной на Кубке Америки-2024.

Напомним, что в решающем поединке "альбиселесте" одолели национальную команду Колумбии (1:0 в доп. время).

Для Ди Марии эта встреча стала последней в составе сборной Аргентины.

"Я мечтал уйти из сборной именно так. Аргентина — моя любовь и моя страна. Спасибо" - приводит слова Анхеля журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 36-летний Ди Мария проведет ещё один сезон в португальской "Бенфике".