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Ди Мария - после прощального матча за Аргентину: Мечтал уйти именно так

Кубок Америки
Ди Мария - после прощального матча за Аргентину: Мечтал уйти именно так

Getty Images/Global Images Ukraine

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Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария прокомментировал победу своей сборной на Кубке Америки-2024.

Напомним, что в решающем поединке "альбиселесте" одолели национальную команду Колумбии (1:0 в доп. время).

Для Ди Марии эта встреча стала последней в составе сборной Аргентины.

"Я мечтал уйти из сборной именно так. Аргентина — моя любовь и моя страна. Спасибо" - приводит слова Анхеля журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 36-летний Ди Мария проведет ещё один сезон в португальской "Бенфике".

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Опубликовал: Александр Бураков
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