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Прорвало и в сборной. Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир Кубка Америки-2024

Кубок Америки
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Удачное завершение невероятного сезона

Прорвало и в сборной. Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир Кубка Америки-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Подошёл к завершению Кубок Америки-2024. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале переиграла Колумбию со счётом 1:0.

Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий "альбиселесте" Лаутаро Мартинес.

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Всего на Кубке Америки Лаутаро отличился 5 забитыми мячами, и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком Кубка Америки-2024 стал колумбийский полузащитник Хамес Родригес.

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