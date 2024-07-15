Кубок Америки
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Прорвало и в сборной. Лаутаро Мартинес - лучший бомбардир Кубка Америки-2024
Удачное завершение невероятного сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Подошёл к завершению Кубок Америки-2024. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финале переиграла Колумбию со счётом 1:0.
Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий "альбиселесте" Лаутаро Мартинес.
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Всего на Кубке Америки Лаутаро отличился 5 забитыми мячами, и стал лучшим бомбардиром турнира.
Ранее сообщалось, что лучшим игроком Кубка Америки-2024 стал колумбийский полузащитник Хамес Родригес.
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