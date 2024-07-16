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Месси - после травмы в финале Кубка Америки: Надеюсь, скоро вернусь

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Месси - после травмы в финале Кубка Америки: Надеюсь, скоро вернусь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу на Кубке Америки-2024, а также рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, что Месси получил травму на 66-й минуте финального матча турнира против национальной команды Колумбии, и впоследствии был заменён.

"Копа Америка закончилась, и первое, что я хочу сделать - это поблагодарить всех за их сообщения и поздравления. Я в порядке, слава Богу, и надеюсь, что скоро вернусь на поле и буду наслаждаться тем, что люблю делать. Я очень счастлив, очень счастлив, особенно потому, что мы достигли своей цели и Фиде (Ди Мария - прим.) покидает нас с очередным кубком.

Особенно рады старшие игроки, такие как он, Отаменди и я, с другими товарищами по команде, которые уже играли в нескольких турнирах и добавили свой опыт, а также с группой молодых игроков, которые отдают все силы в каждом матче. Мы – команда, а также семья, впечатляющий состав.

Благодаря всем, кто нас поддерживает, у этой сборной есть прекрасное настоящее и прекрасное будущее. Вперед, Аргентина!", - написал Лионель в Instagram.

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Лионель Месси травма кубок америки
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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