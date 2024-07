Очередной громкий скандал. Аргентина и Энцо Фернандес после победы на Копа Америка спели расистскую песню про Францию

Очередной серьезный расистский скандал снова разразился в мировом футболе. Связан он со сборной Аргентины и хавбеком " Челси " Энцо Фернандесом.

После победы на Копа Америка игроки сборной Аргентины в автобусе спели расистскую песню про… сборную Франции. Видимо, по старой памяти о победе над французами в финале ЧМ-2022.

Видео моментально облетело соцсети и скандал начал набирать обороты.

Футбольная Федерация Франции уже подала жалобу в ФИФА, а французский журналист Фабрис Хоукинс написал, что это может стать причиной конфликта внутри клуба, поскольку французским игрокам "Челси" очень не понравилось, что подобную песню пел их одноклубник.

Британские СМИ уже пишут о том, что в "Челси" серьезно отнеслись к видео и клуб уже инициировал расследованию инцидента, в котором был замешан Эрнандес.

Французские игроки "Челси" Аксель Дисаси, Уэсли Фофана и Мало Гюсто уже отписались от Энцо Фернандеса в Instagram.

????⚠️ | Argentina players last night singing the racist song directed at Mbappé & France. (Last 10 seconds)



Part of the lyrics:



“They play for France but they are from Angola



His mother is Nigerian,

His father Cameroonian,

But on the passport : French.”pic.twitter.com/9AehT1UngJ