ФИФА начала расследование относительно расистских выкриков аргентинских футболистов

После победы на Копа Америка-2024 игроки сборной Аргентины попали в скандал.

Аргентинцы спели песню о сборной Франции. Руководство Les Bleus обратилось к ФИФА, чтобы решить этот вопрос. Ассоциация мгновенно отреагировала, начав расследование этого инцидента.