  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. ФИФА начала расследование относительно расистских выкриков аргентинских футболистов
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИФА начала расследование относительно расистских выкриков аргентинских футболистов

Кубок Америки
Обновлено

Дело получило огласку

ФИФА начала расследование относительно расистских выкриков аргентинских футболистов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После победы на Копа Америка-2024 игроки сборной Аргентины попали в скандал.

Аргентинцы спели песню о сборной Франции. Руководство Les Bleus обратилось к ФИФА, чтобы решить этот вопрос. Ассоциация мгновенно отреагировала, начав расследование этого инцидента.

"ФИФА знает о видео, которое распространяется в социальных сетях, и этот инцидент рассматривается. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого-либо, включая игроков, болельщиков и официальных лиц", - сказал представитель международного руководящего органа.

По теме
yellow-arrow
"Нет оправдания". Энцо Фернандес отреагировал на расистский скандал вокруг себя
yellow-arrow
Очередной громкий скандал. Аргентина и Энцо Фернандес после победы на Копа Америка спели расистскую песню про Францию
yellow-arrow
Месси - после травмы в финале Кубка Америки: Надеюсь, скоро вернусь
Аргентина Франция ФИФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости