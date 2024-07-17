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ФИФА начала расследование относительно расистских выкриков аргентинских футболистов
Дело получило огласку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После победы на Копа Америка-2024
Аргентинцы спели песню о сборной Франции. Руководство Les Bleus обратилось к ФИФА, чтобы решить этот вопрос. Ассоциация мгновенно отреагировала, начав расследование этого инцидента.
"ФИФА знает о видео, которое распространяется в социальных сетях, и этот инцидент рассматривается. ФИФА решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого-либо, включая игроков, болельщиков и официальных лиц", - сказал представитель международного руководящего органа.
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