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Расистский скандал в сборной Аргентины. Дело дошло до вице-президента страны
Аргентина - суверенная и свободная страна (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После победы на Копа Америка-2024
На это резко отреагировала вице-президент страны Виктория Вильярруэль:
"Аргентина - суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго уровня. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. Но мы также не потерпим, чтобы они так поступали с нами.
Ни одна колониальная страна не будет запугивать нас за то, что мы выкрикиваем или говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте притворяться возмущенными, лицемеры. Энцо, я поддерживаю тебя. Месси, спасибо тебе за все!
Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!", - сказала Виктория.
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