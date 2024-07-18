Расистский скандал в сборной Аргентины. Дело дошло до вице-президента страны

После победы на Копа Америка-2024 игроки сборной Аргентины попали в скандал.

На это резко отреагировала вице-президент страны Виктория Вильярруэль:

"Аргентина - суверенная и свободная страна. У нас никогда не было колоний или граждан второго уровня. Мы никогда никому не навязывали свой образ жизни. Но мы также не потерпим, чтобы они так поступали с нами.

Ни одна колониальная страна не будет запугивать нас за то, что мы выкрикиваем или говорим правду, которую они не хотят признавать. Перестаньте притворяться возмущенными, лицемеры. Энцо, я поддерживаю тебя. Месси, спасибо тебе за все!

Аргентинцы всегда с высоко поднятой головой! Да здравствует Аргентина!", - сказала Виктория.