  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Америки
  3. Мареска - о скандале вокруг Фернандеса: Он извинился, теперь нет никаких проблем
В тренде
Кубок Америки
Кубок Америки

Кубок Америки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мареска - о скандале вокруг Фернандеса: Он извинился, теперь нет никаких проблем

Кубок Америки
Обновлено

Специалист отреагировал на ситуацию

Мареска - о скандале вокруг Фернандеса: Он извинился, теперь нет никаких проблем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После победы на Копа Америка-2024 игроки сборной Аргентины попали в скандал.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по этому поводу:

"Я не думаю, что будут проблемы с Энцо Фернандесом (полузащитник "синих" и сборной Аргентины"), когда он вернется. Я говорил с нашим игроком, теперь мне все понятно. Энцо извинился, теперь нет никаких проблем".

Читайте такжеКлуб топ-чемпионата может в последний момент перехватить Довбика у Атлетико
По теме
yellow-arrow
Расистский скандал в сборной Аргентины. Дело дошло до вице-президента страны
yellow-arrow
ФИФА начала расследование относительно расистских выкриков аргентинских футболистов
yellow-arrow
"Нет оправдания". Энцо Фернандес отреагировал на расистский скандал вокруг себя
Аргентина Челси (Лондон) Энцо Мареска Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sky sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости