Мареска - о скандале вокруг Фернандеса: Он извинился, теперь нет никаких проблем

После победы на Копа Америка-2024 игроки сборной Аргентины попали в скандал.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по этому поводу:

"Я не думаю, что будут проблемы с Энцо Фернандесом (полузащитник "синих" и сборной Аргентины"), когда он вернется. Я говорил с нашим игроком, теперь мне все понятно. Энцо извинился, теперь нет никаких проблем".