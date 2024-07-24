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Мареска - о скандале вокруг Фернандеса: Он извинился, теперь нет никаких проблем
Специалист отреагировал на ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
После победы на Копа Америка-2024
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по этому поводу:
"Я не думаю, что будут проблемы с Энцо Фернандесом (полузащитник "синих" и сборной Аргентины"), когда он вернется. Я говорил с нашим игроком, теперь мне все понятно. Энцо извинился, теперь нет никаких проблем".
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Источник:sky sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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