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Месси, Хамес, Рафинья и другие. Опубликована символическая сборная Кубка Америки-2024

Кубок Америки

Без Винисиуса

Месси, Хамес, Рафинья и другие. Опубликована символическая сборная Кубка Америки-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба КОНМЕБОЛ опубликовала состав символической сборной Кубка Америки-2024.

Напомним, в финале турнира сборная Аргентины обыграла национальную команду Колумбии со счётом 1:0.

Лучшим игроком прошедшего розыгрыша Кубка Америки был признан колумбийский экс-полузащитник "Реала" Хамес Родригес.

  • Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).
  • Защитники: Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапье (Эквадор).
  • Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).
  • Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Рафинья (Бразилия).
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Опубликовал: Александр Бураков
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