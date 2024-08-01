Кубок Америки
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Месси, Хамес, Рафинья и другие. Опубликована символическая сборная Кубка Америки-2024
Без Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба КОНМЕБОЛ опубликовала состав символической сборной Кубка Америки-2024.
Напомним, в финале турнира сборная Аргентины обыграла национальную команду Колумбии со счётом 1:0.
Лучшим игроком прошедшего розыгрыша Кубка Америки был признан колумбийский экс-полузащитник "Реала" Хамес Родригес.
- Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина).
- Защитники: Алистер Джонстон (Канада), Кристиан Ромеро (Аргентина), Давинсон Санчес (Колумбия), Пьеро Инкапье (Эквадор).
- Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина), Мануэль Угарте (Уругвай), Хамес Родригес (Колумбия).
- Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Рафинья (Бразилия).
El equipo de la CONMEBOL Copa America™️ 2024, elegido por el Grupo de Estudio Táctico (GET). @pumafootball junto al equipo del torneo ???? pic.twitter.com/r7kXBuHXgG— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 31, 2024
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Опубликовал: Александр Бураков
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