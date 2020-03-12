Адебайор вынес соперника ударом ногой в голову в матче Кубка Либертадорес

Форвард сборной Того Эммануэль Адебайор дебютировал в стартовом составе парагвайской команды "Олимпия" в рамках матча Кубка Либертадорес.

На 72-й минуте встречи с аргентинской "Дефенса и Хустисия", 36-летний нападающий полетел на мяч, словно каратист, так и не заметив правого вингера команды противника Энцо Коаччи.

Adebayor expulso pelo Olimpia



Acho que errou de esporte pic.twitter.com/XgwAoeC1Uu — Lucas (@lucasptatsch) March 12, 2020

Арбитр моментально показал Эммануэлю прямую красную карточку. Клуб из Асунсьона победил аргентинцев вдесятером (2:1). Адебайор перешел в "Олимпию" в прошлом месяце на правах свободного агента. Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории парагвайского футбола. Ранее Эмма выступал за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Тоттенхэм".