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Адебайор вынес соперника ударом ногой в голову в матче Кубка Либертадорес

Кубок Либертадорес
(2 голосов)

Эмма, ты что творишь?!

Адебайор вынес соперника ударом ногой в голову в матче Кубка Либертадорес
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Форвард сборной Того Эммануэль Адебайор дебютировал в стартовом составе парагвайской команды "Олимпия" в рамках матча Кубка Либертадорес.

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На 72-й минуте встречи с аргентинской "Дефенса и Хустисия", 36-летний нападающий полетел на мяч, словно каратист, так и не заметив правого вингера команды противника Энцо Коаччи.

Арбитр моментально показал Эммануэлю прямую красную карточку. Клуб из Асунсьона победил аргентинцев вдесятером (2:1). Адебайор перешел в "Олимпию" в прошлом месяце на правах свободного агента. Он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории парагвайского футбола. Ранее Эмма выступал за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Тоттенхэм".

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В статье: Эммануэль Адебайор Олимпия (Парагвай) Кубок Либертадорес Дефенса и Хустисия (Аргентина)
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