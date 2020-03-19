Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Кубок Либертадорес приостановлен
До 5 мая
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о приостановке текущего розыгрыша Кубка Либертадорес до 5 мая. Об этом сообщается в официальном Твиттере конфедерации.
CONMEBOL suspende los encuentros agendados para @Libertadores y @Sudamericana 2020 inicialmente hasta el 5 de mayo de 2020. pic.twitter.com/BsTNkwnuUN— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 18, 2020
Ранее стало известно, что Кубок Америки-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии, перенесен на 2021 год.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Позавчера, 17 марта, в УЕФА объявили о переносе чемпионата Европы-2020 на лето 2021 года.