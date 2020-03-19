Официально: Кубок Либертадорес приостановлен

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о приостановке текущего розыгрыша Кубка Либертадорес до 5 мая. Об этом сообщается в официальном Твиттере конфедерации.

CONMEBOL suspende los encuentros agendados para @Libertadores y @Sudamericana 2020 inicialmente hasta el 5 de mayo de 2020. pic.twitter.com/BsTNkwnuUN — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 18, 2020

Ранее стало известно, что Кубок Америки-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии, перенесен на 2021 год.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Позавчера, 17 марта, в УЕФА объявили о переносе чемпионата Европы-2020 на лето 2021 года.