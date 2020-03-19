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Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Кубок Либертадорес приостановлен

Кубок Либертадорес
(1 голосов)

До 5 мая

Официально: Кубок Либертадорес приостановлен
Новина українською

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о приостановке текущего розыгрыша Кубка Либертадорес до 5 мая. Об этом сообщается в официальном Твиттере конфедерации.

Ранее стало известно, что Кубок Америки-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии, перенесен на 2021 год.

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Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции были приостановлены все ведущие европейские чемпионаты, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Позавчера, 17 марта, в УЕФА объявили о переносе чемпионата Европы-2020 на лето 2021 года.

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В статье: Кубок Либертадорес КОНМЕБОЛ коронавирус
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