Либертадорес. "Помощь" Марадоны, ничейная болезнь и мощный Ривер Плейт

Тень Марадоны помогает "Боке Хуниорс" пройти в четвертьфинал, а первые матчи этого этапа победителей не определили.

Копа Либертадорес. Четвертьфинал. Первые матчи

"Либертад" (Парагвай) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:1

Асунсьон. "Эстадио дефенсорес дель Чако"

Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)

Голы: Матиас Давид Эспиноза (62) - Густаво Гомес (39)

Вилученння Лукас Лима (90+6)

Типичный матч дома парагвайской команды. На месте "Либертад" мог быть любой другой сильный клуб из этой страны и сценарий вряд ли поменялся бы. На самом деле, поединок выдался довольно равным - бразильцы преобладали в индивидуальном мастерстве, а хозяева находили свои моменты за счет идеально отработанных комбинаций.

Сначала рефери не решился поставить пенальти в ворота хозяев после того как форварда Рони в штрафной встретили локтем.

"Либертад" ответил двумя очень крутыми моментами. Антонио Барейро не реализовал чистый выход на ворота, организованный аргентинцем Адрианом Мартинесом. Стойка! Вскоре уже Барейро отдал супер-ветерану Оскару Кардозо.

В конце первого тайма у Вердао отличился капитан парагваец Густаво "Шериф" Гомес после подачи с углового Густаво Скарпа. Отмечу, что лидер "Палмейраса" является воспитанником именно "Либертад".

Гол стал следствием ошибки вратаря Вевертона, которого до этого комментаторы только нахваливали. Простой длинный высокий пас с правого фланга замкнул головой Матиас Эспиноза.

Под занавес матча в ход пошли преимущественно дальние удары и бразильцы хорошо погоняли 37-летнего уругвайского вратаря хозяев Мартина Силву, который свое прозвище "Супермен" подтвердил.

А вот последний шанс забить был у парагвайцев, со штрафного хавбек Уго Хавьер Мартинес попал в штангу.

Отмечу, что бразильцев на игру вывел не главный тренер Абель Феррейра, который сдал положительный тест на короновирус, а его помощник Жоау Мартинш.

"Гремио" (Бразилия) - "Сантос" (Бразилия) 1:1

Порту-Алегри. Стадион "Арена в Гремио"

Арбитр: Хуан Габриэль Бенитес (Парагвай)

Голы: Диего Соуза (90 12 пенальти) - Кайо Жорж (36)

Удаление: Диего Питука (90+1)

Перед игрой "Сантос" таки смог одолеть позицию национальной Конфедерации футбола и выдернуть из юношеской сборной своего форварда Кайо Жорже. Несмотря на свои 18 лет, этот парень один из лучших в атаке команды Куки.

"Даже если бы мы проиграли этот матч, то это была бы прекрасная игра для "Гремио"", - заявил экс-футболист "Металлиста" Диего Соуза. Зато его наставник Ренато Гаушо хвалил соперника и был далеко не полностью доволен игрой своих подчиненных, несмотря на то, что до поединка называл этот "Гремио" самым сильным за все время его работы в клубе.

И действительно "Сантос" смог создать много проблем сопернику. Игра гостей в три опорника не мешала ему проводить быстрые выпады и бить по воротам.

Сам же рисунок матча состоял из множества жестких столкновений, обе команды хорошо накрывали соперника и, при необходимости, фолили.

Парагвайский рефери не поставил пенальти в ворота хозяев после падения Мариньйо, который слишком откровенно искал возможности зацепиться за ногу защитника. Гол же "Сантоса" стал следствием безумного выхода вратаря Вандерлея. Мяч он выбил слабо и прямо на Кайо Жорже, тот забил свой третий гол в текущем розыгрыше Копа Либертадорес.

Интересный момент случился в конце тайма. Арбитр сначала показал прямую красную чилийцу Сезару Игнасио Пинаресу из "Гремио". В динамике игры его действия выглядели чистой агрессией. Однако после просмотра повтора Бенитес отменил карточку, зато дал желтую вроде бы пострадавшему Жобсону. Действительно, Пинарес его не тронул, а соперник успел наступить ему на ногу! А вот выгнать Мариньйо за прыжок двумя ногами в голкипера Вандерлея судья уже не решился.

Во втором тайме "Гремио" полностью вел игру, но "Сантос" в контратаках дважды должен был забивать. Завершилось же все снова просмотром видео повторов и назначением справедливого пенальти в пользу хозяев. Диего Соуза пробил очень уверенно, 1:1.

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Насиональ" (Уругвай) 2:0

Авежанеда. "Эстадио Либертадорес Америка"

Арбитр: Андрес Рохас (Колумбия)

Голы: Гонсало Монтиель (67, пенальти), Бруно Зукуллини (90 + 6)

Нереализованный пенальти: Рафаэль Сантос Борре (42)

Даже не на родном стадионе (который нынче ремонтируют) "Ривер" победил очень уверенно. До перерыва колумбиец Борре не реализовал пенальти (пробил прямо по центру, а вратарь не прыгнул), а еще один гол "миллионеров" отменили после видео просмотра (офсайд у Матиаса Суареса). Это не помешало "Риверу" дважды забить после перерыва.

Генеральный менеджер "Насиональ", экс-нападающий Иван Алонсо, игравший в "Ривере" Гальярдо в свое время назвал соперника самым сильным из всех претендентов на трофей. С этим можно соглашаться или нет, но вот шансов у уругвайцев точно нет.

1/8 Копа Либертадорес. Ответный матч

"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Интернасионал" (Бразилия) 0:1. Серия пенальти 5:4

Первый матч: 1:0

Буэнос Айрес. "Эстадио Альберто Хосе Армандо - Ла Бомбонера"

Арбитр: Роберто Тобар (Чили)

Гол: Франк Фабра (48, в свои ворота)

Удаление: Хавьер Агустин Обандо (90 + 4)

"Расинг" дождался своего соперника по четвертьфиналу. Напомню, что из-за смерти Марадоны был перенесен первый матч "Интера" и "Бока Хуниорс", именно поэтому они доигрывали 1/8 финала в то время как три пары уже начали выступления в следующей стадии.

Выездная победа давала достаточно оптимизма подопечным Мигеля Анхеля Руссо и по счету и содержанием игры аргентинского гранда. За неделю все изменилось. В этот промежуток времени вернулся с карантина тренер бразильцев Абель Брага, а нападающий байресцив Рамон Абила по прозвищу "Ванчопе" получил уже 10-ю травму за время пребывания в "Боке" с 2017-го года.

На этот раз "Интер" показал более высокую скорость, чем соперник. Сам же матч не был зрелищным. Если не принимать во внимание дальние удары, то стопроцентный шанс забить был один на две команды - Маркос Гильерме с прекрасной позиции попал в перекладину ворот хозяев.

Гол же случился после флангового прорыва Моисеса и срезки центрального защитника колумбийца Франко Юсти Фабри. Если бы он этого не сделал, то момент должен был завершаться ударом с убойных позиции игрока "Интера".

Таким образом все решила серия пенальти. Парадокс в том, что бразильский голкипер Марсело Ломб один удар соперника отразил. Его визави Эстебан Андрада ни одного. Однако Родриго Линдос и юный Жоао Пеглов пробили выше ворот.

Суеверные аргентинцы увидели в этом везении помощь своего идола Диего Марадоны, который всегда ставил "Боку" на первое место в своей жизни.