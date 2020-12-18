Либертадорес. И их осталось пятеро

"Палмейрас" (Бразилия) - "Либертад" (Парагвай) 3:0 (0:0)

Сан Паулу. Стадион "Аллианц Парке"

Арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Голы: Густаво Скарпа (21), Рони (68), Габриэль Менино (82)

Удаление: Иван Пирис (64)

Первый матч: 1:1

Не столь уж и легко "Вердао" победил, как может показаться, глядя на протокол матча. Три гола, удаление.

И первый и очень крутой шанс во второй игре был у нападающего парагвайцев Карлоса Себастьяна Феррейры. После возвращения на родину из Мексики его зовут Феррегол, сами понимаете, почему. На 15-й минуте у него был чистый выход на вратаря гостей, им же и организованный, но не забил.

Зато хозяева забили в совсем не очевидной для этого ситуации. Рони оставил мяч Густаво Скарпе, и тот прекрасно пробил издали, голкипер слишком поздно увидел мяч из-за скопления игроков. Если забил Скарпа, то это плохая примета для соперников "Палмейраса", Густаво очень капризный футболист, и его вдохновение означает, что в тонусе вся команда.

Окончательные проблемы навалились на "Либертад" после удаления экс-игрока "Ромы", "Удинезе" и "Сан Пауло" Ивана Родриго Пириса. Однако судья честно выполнил свою функцию, за мгновение до фола Пириса на красную напрашивался Касерес, ну а Иван сначала наступил сопернику на ногу а потом еще и для надежности врезал демонстративно по другой.

Вратарь гостей, опытный уругваец Мартин Андрес "Супермен" Силва, спасал в безумных ситуациях и даже после второго пропущенного гола у "Либертада" появился шанс на ремонтаду (отыгрыш) - Маркос Роша так откинул мяч на своего вратаря, который организовал Эктору "Тито" Вижальби футбольный буллит. Тот даже вратаря уже обежал и все равно не забил.

"Палмейрас" остался единственной непобедимой командой в этом розыгрыше Либертадорес - восемь побед, две ничьи, разница забитых-пропущенных 29:4.

"Сантос" (Бразилия) - "Гремио" (Бразилия) 4:1 (2:0)

Сантос. Стадион "Вилла Бельмиро"

Арбитр: Вилмар Ролдан (Колумбия)

Голы: Кайо Жорже (1, 54), Мариньйо (16), Лаерсио Солда (83) - Тасиано (81)

Первый матч: 1:1

"Сантос" вынес "Гремио" во всем. Самый яркий поединок в сезоне для хозяев и тотально худший для гостей. Простой, но очень резкий и целенаправленный футбол тренера Куки, который готов владеть инициативой, однако зачастую, как в этот раз, отдает ее, стал непреодолимым препятствием для "мушкетеров" из Порту-Алегри.

Немалым залогом успеха стал феноменальный быстрый гол "Сантоса". На 11-й секунде игроки "Гремио" довели мяч к собственным воротам и не разобрались с ним, как следствие 18-летний Кайо Жорже забил, это был первое и единственное на момент взятия ворот касание мяча подопечных Куки. Далее они невероятно запрессинговали соперника, на 2-й минуте счет должен был быть 2:0, на третьей - 3:0.

В это время сотни фанов "Сантоса" устроили пиротехническую канонаду за пределами стадиона, было странно видеть как дым от нее накрывает поле пустой арены.

Сила "Сантоса" в его агрессии и четком распределению функций. Из-за финансовых проблем о серьезном усиления никто не говорит, также травмированы лидеры вратарь Владимир и хавбек Карлос Санчес, взрывной венесуэлец Йеферсон Сотелдо заболел короновирусом. В рамке стоит еще пару месяцев назад четвертый по рангу кипер.

Когда на пятой минуте встречи полузащитник "Гремио" Жан Пьерр потерял суперовый шанс сравнять счет, стало ясно, что это плохой день для гостей. Они ко всему этому добавили и просто плохую игру.

На 16-й минуте хозяева настолько классно и быстро разыграли контратаку, что ее можно делать идеальным пособием стремительного выхода из своей половины через четкий пас. Забил же Мариньо, один из символов этого "Сантоса", 30-летний крайний форвард, который до своего нынешнего клуба не был заметной фигурой, хотя побывал во "Флуминенсе", "Интере", "Крузейро", а предыдущим его клубом был "Гремио ". 12 лет назад Мариньо был в молодежной команде "Сантоса", однако не продержался там и года. Сейчас он звезда нападения, символ стремительности.

После 2:0 уже пошла игра от счета и шансов для команды визитеров просто не осталось.

Результаты "Сантоса" не могут не удивлять. Кука возглавил коллектив только 7 августа текущего года и все это время проблем с составом ему не хватает. Для него это третий тренерский приход на "Вилла Бельмиро", а был еще один как игрока.

Также в минувшую субботу клуб определился с новым руководителем, предварительного выгнали за бездарное управление. С первого января к делам возьмется Андрес Энрике Руэда, айтишник, специалист по технологиям обслуживания покупателей.

"Насьональ" (Уругвай) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 2:6 (1:2)

Монтевидео. "Эстадио Гран Парке Сентраль".

Арбитр Роберто Тобар (Чили).

Голы: Карлос Коуго (45+1), Сантьяго Мариано Родригес (54) - Хорхе Карраскаль (28), Диего Николас Де Ла Круз (45), Бруно Зукулини (50), Рафаэль Сантос Борре (67, 73, 80).

Удаление: Сергио Рамон Рочет (18).

Первый матч: 0:2

И без того это противостояние имело минимум интриги, а после удаления человека, самостоятельно тянувшей раньше "Насьональ", дела пошли из рук вон плохо для хозяев, у них вратарь значительно больше половины команды. И кто же виноват голкиперу уругвайцев, что он почувствовал себя Джеки Чаном.

Щедрый поединок, в котором даже восемь голов были меньше, чем половиной всех подходящих возможностей забить.

"Расинг" (Аргентина) - "Бока Джуниорс" (Аргентина) - 1:0 (0:0)

Авежанеда. "Эстадио Пресиденте Перон - Эль Силиндро"

Арбитр: Эстебан Остохич (Уругвай)

Гол: Лоренцо Антонио Мелгарехо (50)

Очень шахматный матч, если бы в шахматах можно было наступать на ноги и тихонько (иногда и нет) лупить соперника. Не сказать бы, что "Бока" сыграла неудачно, но она втянула себя в ту игру, которая выгодна сопернику.

Еще до этого поединка уже ходили разговоры о Себастьяне Беккасесе, как следующего тренера "генуэзцев". С имеющимся результатом и перспективами прохода "Расинга" это уже реальный вариант. Тем более, Бека и способный, и модный тренер, мастер общения со СМИ.

Поэтому по игре все описывать просто, хозяева сыграли хорошо, ибо были более мобильными и гибкими, чем гранд. Вратарь Габриэле Аринас действовал как древний либеро, линию защиты поднимали очень высоко. Из других победителей стоят особого отличия Леонардо Сигал, Лоренцо Мелгарехо и Лисандо "Эль Лича" Лопес.

Единственный гол был забит после очень качественной комбинации в девять касаний, которую начал Лопес, а завершил классным ударом головой Мелгарехо.

К этому моменту "Бока" не выглядела ни хорошо, ни плохо, однако пропустив ничего не создала. У нее тоже был Лисандро Лопес, но выглядел он существенно хуже своего полного тезки. Если форварды Себастьян Вижай и Карлос Тевес вели фаворита вперед, то сразу четверо игроков этой же команды матч провалили: Эдвин Кардона, Хорман Давид Кампусано, Нико Капалди и Карлос Роберто Изкьердос. Лишь двое из низ были заменены и это были все замены гостей, удивительно. Вообще, это не был хороший матч "Расинга", это был второй подряд в Либертадорес плохой матч "Боки". Однако, вторая игра решит все.

"Расинг" впервые победил в этом турнире "генуэзцев", ранее были три поражения и две ничьи.

Таким образом мы имеем трех полуфиналистов и гарантированно еще один аргентинский клуб на этой стадии, "Расинг" или "Боку". Этот разнобой, возникший из-за смерти Марадоны будет ликвидирован уже на следующей неделе - ответный матч между аргентинцами проведут 23 декабря.

Первые игры полуфиналов запланированы на 5-7 января. Вторые на 12-14 января.