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Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Карпат красивым мячом положил начало 8-голевой феерии в Кубке Либертадорес

Кубок Либертадорес
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Экс-игрок Карпат красивым мячом положил начало 8-голевой феерии в Кубке Либертадорес
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Колумбиец Хорхе Карраскаль отличился за аргентинский "Ривер Плейт" в ответном матче 1/4 Кубка Либертадорес.

Атакующий полузащитник, выступавший за львовские "Карпаты" в 2017-2018 годах, забил красивый гол в контратаке своей команды.

А по итогам двух матчей "Ривер Плейт" проходит в 1/2 Кубка Либертадорес.

"Насиональ" (Уругвай) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 2:6 (1:2)

Голы: Карлос Коуго (45+1), Сантьяго Мариано Родригес (54) - Хорхе Карраскаль (28), Диего Николас Де Ла Круз (45), Бруно Зукулини (50), Рафаэль Сантос Борре (67, 73, 80)

Удаление: Сергио Рамон Рочет (18)

Первый матч: 0:2

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В статье: Кубок Либертадорес Карпаты (Львов) Ривер Плейт Хорхе Карраскаль Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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