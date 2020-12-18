Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Карпат красивым мячом положил начало 8-голевой феерии в Кубке Либертадорес
Колумбиец Хорхе Карраскаль отличился за аргентинский "Ривер Плейт" в ответном матче 1/4 Кубка Либертадорес.
Атакующий полузащитник, выступавший за львовские "Карпаты" в 2017-2018 годах, забил красивый гол в контратаке своей команды.
А по итогам двух матчей "Ривер Плейт" проходит в 1/2 Кубка Либертадорес.
"Насиональ" (Уругвай) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 2:6 (1:2)
Голы: Карлос Коуго (45+1), Сантьяго Мариано Родригес (54) - Хорхе Карраскаль (28), Диего Николас Де Ла Круз (45), Бруно Зукулини (50), Рафаэль Сантос Борре (67, 73, 80)
Удаление: Сергио Рамон Рочет (18)
Первый матч: 0:2
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