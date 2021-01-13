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Отчаянная погоня Ривера за эпическим спасением. Определился первый финалист Либертадорес

Кубок Либертадорес
(3 голосов)

"Ривер Плейт" выиграл бой, но проиграл войну. Первым финалистом стал "Палмейрас"

Отчаянная погоня Ривера за эпическим спасением. Определился первый финалист Либертадорес
Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською
Копа Либертадорес. Полуфинал. Ответный матч
Стадион: "Аллианц Парке" (Сан-Паулу)
"Палмейрас" - "Ривер Плейт" 0:2
Голы: Роберт Рохас (29), Рафаэль Сантос Борре (44)
Первый матч: 3:0
"Палмейрас": Вевертон - Маркос Роча (Кускевик, 81), Алан Эмпреур, Густаво Гомес (Луан Гарсия, 41), Винья - Данило (Рафаэль Вейга, 81), Зе Рафаэль (Эмерсон Сантос, 69), Габриэль Менино - Рони, Густаво Скарпа (Брено, 46) - Луис Адриано. Главный тренер - Абель Феррейра
"Ривер Плейт": Армани - Монтиэль, Диас, Пинола (Джиротти, 90+7), Рохас, Анжилери (Каско, 87) - Энцо Перес - Начо Фернандес, Де Ла Круз (Хулиан Альварес, 87) - Борре, Матиас Суарес. Главный тренер – Марсело Гальярдо
Предупреждение: Данило, Алан Эмпереур, Луан Гомес, Маркос Роча, Вевертон - Диас, Рохас, Борре
Удаление: Рохас (73)
Главный арбитр: Эстебан Остохич (Уругвай)

Верить в чудо не ребенку, а профессиональному спортсмену трудно. А игрокам, тренерам и болельщикам "Ривер Плейт" оставалось только это. После домашних 0:3. После трех матчей без побед. Сначала сыграли вничью с ненавистной для "миллионеров" "Бокой Хуниорс", что ставило бело-красных в плохую позицию перед заключительным туром Кубка Диего Марадоны, турниром, что заменяет чемпионат в условиях пандемии. Затем проиграли "Палмейрасу". В дополнение к этому в упомянутом кубке Марадоны, где для первого места в группе нужно было выигрывать с большей разницей чем "Бока", команда бездарно уступила "Индепендьенте" 0: 2. Кстати, "Бока" не выиграла, словно издеваясь. Тяжелые времена, в которые еще и сильный вратарь Армани начал чудить, или просто неважно играть.

Поэтому аргентинцы верили во что угодно. Когда в Сан-Паулу пошел дождь, они охотно говорили об этом, мол под дождем у Гальярдо команды почти всегда побеждают, мяч движется быстрее и это любит тренер. "Палмейрас" же наоборот поймал волну - четыре подряд победные игры и даже без особых планов на чемпионство он остается претендентом, а также сыграет в финале Кубка страны.

По потерям перед игрой бразильцы имели отрицательный баланс: травмированы Фелипе Мело, Веслей, Луан Силва, Габриэль Верон, а Патрик де Паулу дисквалифицирован. У "Ривера" же только экс-львовянин Хорхе Карраскаль имел бан за дурацкое удаление в первой игре этих команд.

Гальярдо поставил в основу трех центральных защитников, чтобы отдать крайним максимум свободы для атаки. Первым супер шансом стал эпизод на 11-й минуте, когда Рони вышел абсолютно чисто один на один с Армани и ничего не сделал.

Первый же гол "Ривера" стал следствием систематического давления гостей, а забили они после подачи с углового. Когда же на 44-й минуте забил Рафаэль Сантос Борре, то показалось, что невероятная погоня за "эпическим спасением" (так называли это все аргентинские СМИ) таки будет успешной для "Ривера". И это могло бы произойти, если бы в начале второго тайма засчитали гол Гонсало Монтиэля. Однако система видеоповторов безжалостно зафиксировала положение вне игры у него, какой хорошей не выглядела бы атака.

Отчаянная погоня Ривера за эпическим спасением. Определился первый финалист Либертадорес - изображение 1

Гости продолжили отчаянные атаки, а когда удалили автора первого гол за вторую желтую карточку, то показалось, что сказочное спасение еще больше отдалилось от гостей.

Большой шанс они упустили в тот момент, когда падение Матиаса Суареса арбитр расценил не как пенальти, а как симуляцию. Момент действительно противоречивый, ведь контакт ног был, было и большое желание нападающего упасть.

Атаки аргентинцев не утихали до конца игры и отсутствия одного из игроков они просто не замечали, так же мало обращая внимания на соперника. "Ривер Плейт" провел действительно выдающийся поединок, в котором ему конкретно не повезло. И все же вина за вылет в полуфинале именно на этой команде, ведь был и первый провальный матч.

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В статье: Копа Либертадорес Кубок Либертадорес Палмейрас (Сан-Паулу) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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