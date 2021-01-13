Отчаянная погоня Ривера за эпическим спасением. Определился первый финалист Либертадорес

Копа Либертадорес. Полуфинал. Ответный матч

Стадион: "Аллианц Парке" (Сан-Паулу)

"Палмейрас" - "Ривер Плейт" 0:2

Голы: Роберт Рохас (29), Рафаэль Сантос Борре (44)

Первый матч: 3:0

"Палмейрас": Вевертон - Маркос Роча (Кускевик, 81), Алан Эмпреур, Густаво Гомес (Луан Гарсия, 41), Винья - Данило (Рафаэль Вейга, 81), Зе Рафаэль (Эмерсон Сантос, 69), Габриэль Менино - Рони, Густаво Скарпа (Брено, 46) - Луис Адриано. Главный тренер - Абель Феррейра

"Ривер Плейт": Армани - Монтиэль, Диас, Пинола (Джиротти, 90+7), Рохас, Анжилери (Каско, 87) - Энцо Перес - Начо Фернандес, Де Ла Круз (Хулиан Альварес, 87) - Борре, Матиас Суарес. Главный тренер – Марсело Гальярдо

Предупреждение: Данило, Алан Эмпереур, Луан Гомес, Маркос Роча, Вевертон - Диас, Рохас, Борре

Удаление: Рохас (73)

Главный арбитр: Эстебан Остохич (Уругвай)

Верить в чудо не ребенку, а профессиональному спортсмену трудно. А игрокам, тренерам и болельщикам "Ривер Плейт" оставалось только это. После домашних 0:3. После трех матчей без побед. Сначала сыграли вничью с ненавистной для "миллионеров" "Бокой Хуниорс", что ставило бело-красных в плохую позицию перед заключительным туром Кубка Диего Марадоны, турниром, что заменяет чемпионат в условиях пандемии. Затем проиграли "Палмейрасу". В дополнение к этому в упомянутом кубке Марадоны, где для первого места в группе нужно было выигрывать с большей разницей чем "Бока", команда бездарно уступила "Индепендьенте" 0: 2. Кстати, "Бока" не выиграла, словно издеваясь. Тяжелые времена, в которые еще и сильный вратарь Армани начал чудить, или просто неважно играть.

Поэтому аргентинцы верили во что угодно. Когда в Сан-Паулу пошел дождь, они охотно говорили об этом, мол под дождем у Гальярдо команды почти всегда побеждают, мяч движется быстрее и это любит тренер. "Палмейрас" же наоборот поймал волну - четыре подряд победные игры и даже без особых планов на чемпионство он остается претендентом, а также сыграет в финале Кубка страны.

По потерям перед игрой бразильцы имели отрицательный баланс: травмированы Фелипе Мело, Веслей, Луан Силва, Габриэль Верон, а Патрик де Паулу дисквалифицирован. У "Ривера" же только экс-львовянин Хорхе Карраскаль имел бан за дурацкое удаление в первой игре этих команд.

Гальярдо поставил в основу трех центральных защитников, чтобы отдать крайним максимум свободы для атаки. Первым супер шансом стал эпизод на 11-й минуте, когда Рони вышел абсолютно чисто один на один с Армани и ничего не сделал.

Первый же гол "Ривера" стал следствием систематического давления гостей, а забили они после подачи с углового. Когда же на 44-й минуте забил Рафаэль Сантос Борре, то показалось, что невероятная погоня за "эпическим спасением" (так называли это все аргентинские СМИ) таки будет успешной для "Ривера". И это могло бы произойти, если бы в начале второго тайма засчитали гол Гонсало Монтиэля. Однако система видеоповторов безжалостно зафиксировала положение вне игры у него, какой хорошей не выглядела бы атака.

Гости продолжили отчаянные атаки, а когда удалили автора первого гол за вторую желтую карточку, то показалось, что сказочное спасение еще больше отдалилось от гостей.

Большой шанс они упустили в тот момент, когда падение Матиаса Суареса арбитр расценил не как пенальти, а как симуляцию. Момент действительно противоречивый, ведь контакт ног был, было и большое желание нападающего упасть.

Атаки аргентинцев не утихали до конца игры и отсутствия одного из игроков они просто не замечали, так же мало обращая внимания на соперника. "Ривер Плейт" провел действительно выдающийся поединок, в котором ему конкретно не повезло. И все же вина за вылет в полуфинале именно на этой команде, ведь был и первый провальный матч.