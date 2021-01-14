Электрический Сантос выжигает Тевеса и компанию. Нас ждет бразильский финал Либертадорес

Копа Либертадорес. Полуфинал. Ответный матч

13 января. Стадион: "Урбано Калдейра - Вила Нова" (Сантос)

"Сантос" - "Бока Хуниорс" 3: 0 (1: 0)

Голы: Диего Питука (16), Йеферсон Сотелдо (49), Лукас Брага (51)

Первый матч: 0:0

"Сантос": Жоао Пауло - Пара, Лукас Вериссимо, Луан Перес, Фелипе Жонатан (Мадсон, 80) - Алисон (Винисиус, 84), Диего Питука (Сандре, 61), Сотелдо (Жобсон, 61) - Мариньйо, Кайо Жорже, Лукас Брага (Жеан Мота, 80). Главный тренер - Кука.

"Бока Хуниорс": Андрада - Хара (Буффарини, 46), Лисандро Лопес, Изкьердос, Фабра - Салвио (Мас, 61), Гонсалес (Капалди, 46), Кампусано Вижай - Солдана (Абила, 59), Тевес. Главный тренер - Мигель Анхель Руссо.

Предупреждения: Питука - Салвии, Изкьердос

Удаление: Франк Фабра (56)

Главный арбитр: Вилмар Ролдан (Колумбия).

Первый матч этих соперников в Буэнос-Айресе показался нулевым по счету и очень близок к этому показателю по содержанию. Обе команды после этого выступили успешно: "Сантос" во второй раз не основой обыграл главного претендента на бразильское чемпионство "Сан Пауло", а "Бока" сыграла вничью с "Аргентинос Хуниорс" и вышла в финал Кубка Диего Марадоны, турнира заменяющего чемпионат. Символично, что матч между двумя командами, в которых сверкал на родине Диего, решал судьбу финалиста в турнире его имени.

Перед обоими полуфиналами и бразильцы, и аргентинцы охотно вспоминали исторические игры этих оппонентов. Их было всего четыре, однако все в финалах Либертадорес. В 1963 году на пике своего могущества "Сантос" Пеле дважды победил очень сильную "Боку" 3:2 и 2:1. Следующая титульная встреча состоялась в 2003-м, когда аргентинский гранд под руководством золотоносного Карлоса Бьянки победил 2:0 и 3:1. В тех играх один гол забил Карлос Тевес, нынешний флаг команды. Несмотря на то, что прошло 17 с половиной лет, и в нынешних баталиях могли бы принять участие еще несколько тогдашних участников, ведь они продолжают выступления: Вилли Кабальеро (39 лет, "Челси"), Диего (35, "Фламенго"), Нене (39 , "Флуминенсе"), Рикардо Оливейра (40, "Коритиба"), Фабиано (32, "XV где Пирасикаба") и даже Робиньо (36 лет). Последний не так давно был подписан "Сантосом" вновь, но контракт разорвали под давлением спонсоров, которым очень не понравились новые подробности в судебном процессе против игрока в Италии по обвинению в изнасиловании.

Наш же матч начался с огня в прямом смысле. Хотя на трибунах и было пусто и за ними шумело тысячеголосое море торседорес. И не только шумело, арт удар петард и фейерверков был настолько мощным, что один сильно горящий заряд перед самым стартовым свистком залетел в центральный круг и горел еще как. Пришлось привлекать стюардов. В тот момент подумал, что в Южной Америке, где везде трибуны пустые, на играх подобного уровня значимости следовало бы оставлять традиционные пожарные бригады.

Начался же матч с того, что хозяева решили отжечь не хуже своих горячих сторонников. Словно в кино об авантюристах, в казино сразу делают ставку на все фишки - "Сантос" бросился с яростной энергией на соперника. Солидные аргентинцы, которых все равно считали фаворитами через превосходство в классе игроков над бразильцами, несколько удивленно наблюдали за этой атакой пираний (прозвище "Сантоса" рыба), мяч они видели, но почти не держали.

Гол вообще был показательным. Сотелдо получил мяч в штрафной и пробил с хорошей позиции. Тот попал в руку Лисандро Лопесу - стопроцентный пенальти. Все бразильцы подняли руки и посмотрели в сторону арбитра, кроме Питукы, он просто пробил точно после подбора. Символично, что именно Питука вывел Сотелдо на удар. По большому счету надо было бить одиннадцатиметровый, но колумбиец Ролдан просто засчитал гол.

Постепенно "Бока" пришла в себя от огненного приема соперников. К сожалению, очень сильный сейчас Тевес (пандемические отдыхи очевидно помогли ветерану набрать форму) и Вижай получали мало поддержки от партнеров.

После же отдыха "Сантосу" хватило сил зажечь огонь снова. Гол Сотелдо стал следствием сугубо индивидуальных действий парня, у которого роста не хватило даже до 160 сантиметров. Медоед (есть такое бешеное животное, которое боятся даже львы) в окружении больших врагов. Венесуэлец легко обыгрывает и прекрасно бьет. Вот эти два качества он и использовал для того, чтобы забить.

Третий гол организовал Мариньо, а завершающий удар остался за Лукасом Брагой, фантастически незабивным крайком. Затем уже пошла агрессия от Франко Фабри, который наступил на живот сопернику - удаление как окончательный приговор "Боке".

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"Искали и не нашли" - так охарактеризовал действия гостей самый известный футбольный ресурс Аргентины "Ole". С этим не поспоришь - стремились, старались, но все шло не туда.

Игру же "Сантоса" в этом матче стоит просто увидеть и оценить. Такой электричности не ожидали даже самые большие поклонники команды.

30 января на "Маракане" в финале Либертадорес нас ждет бразильское дерби, которому в мае исполнится 102 года.