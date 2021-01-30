Финал Либертадорес. Горячая посредственность Сантоса против солидности Палмейраса

Лишь во второй раз финал главного клубного турнира Южной Америки пройдет в один матч. Плюсы такого формата в максимальной ценности игры и, соответственно, возможности ее хорошо продать в рекламном смысле. Также почти исчезают организационные ляпы и нюансы, которых в тех широтах трудно избежать. Минусом может быть очень закрытый футбол, в Латинской Америке цена победы - это цена возможного увеличения бюджета клуба на ближайший год почти вдвое благодаря кратковременным спонсорским контрактам. Однако в прошлом году получилось очень весело благодаря чрезвычайно крутому статусу клубов и звездности составов "Фламенго" и "Ривер Плейт". На этот раз в финале больше всего ждали тот самый "Ривер" и его извечного антагониста "Бока Хуниорс". Но матч будет чисто бразильским.

Аргентинские гранды оба не прошли, но на сколько по-разному! "Миллионеры" фантастически завалились в первом матче 3:0, а во втором устроили ураган в Сан-Паулу. После двух голов должны были забивать еще и еще, но не получилось. "Палмейрас" же в конце игры выглядел слабаком, которого лупит уличный боец, а тот уже лежа выбирает позу эмбриона и закрывает вовсю голову руками. Финальный свисток бразильцы восприняли сначала как окончание пыток, а не выход в финал.

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"Сантос" же в статусе андердога отстоял выездной матч на ноль и затем уничтожил "Боку". Более серенькая по составу команда ничего не оставила от клуба, которой и до той игре и после выступал очень солидно.

И вот теперь два представителя штата Сан-Паулу с населением в 40 млн будут играть каноническое местное Классико на "Маракане", стадионе-легенде штата-антагониста (Рио-де-Жанейро). Сами бразильцы посчитали, что на "Маракане" "Палмейрас" выиграл пять трофеев, а "Сантос" восемь.

Кстати, судьба победителя Либертадорес на этой арене решалась ранее лишь однажды, хотя матчей финалов сыграли три, еще шесть финальных поединков среди бразильских арен принял "Морумби", по пять "Пакаэмбу" и "Минейрао". Судьбоносным же стадион символ бразильского футбола стал 2008-го, когда эквадорская ЛДУ дома победила 4:2. В Рио же "Флуминенсе" пропустил уже на шестой минуте матча, дальше же хет-трик Тьяго Невеса и серия пенальти, в которой сам Невес и двое его партнеров ошиблись, поэтому горцы сенсационно взяли трофей.

Нынешний финал очень колоритный из-за совершенно разного статуса команд. О "Сантосе" можно только спросить: "Кто все эти люди?". Футболисты собраны весьма посредственные. Потенциальной восходящей звездой является 18-летний Кайо Жуниор, однако даже он не производит впечатление Неймара, Родриго Гоеса или Габигола в таком возрасте. Далее все проще. В течение сезона 24-летний великан Джон и 25-летний Жоао Пауло взяли на себя основную нагрузку. А эти ребята (голкиперы) во время профессиональных официальных выступлений не сыграли и 50 матчей. Это в бразильских реалиях, где игр больше некуда. Они и рассматривались 2-3 номерами команды. Зачастую в этот странный сезон они меняли друг друга не из-за качества, а из-за наличия отрицательного теста на коронавирус или отсутствия повреждений. И вместе со всем упомянутым сильно спасали и задвинулы на третье место в своем амплуа местного воспитанника Владимира, который так же был третьим в 2012-м, когда клуб последний раз выигрывал Либертадорес с Неймаром и Элано.

Столбами полузащиты клуба есть опытные Алисон (только вышел из карантина) и Питука, в этом сезоне абсолютно локальные фигуры. Выделяются среди других маленький венесуэльский дриблер Джонатан Сотелдо и Мариньйо. Последний сейчас на высокой волне, хотя имел задатки звездочки давно и чего-то действительно ощутимого достиг только в 29, год назад.

В отличие от оппонента, "Палмейрас" - это солидность. Наиболее последователен в своем развитии за последние десять лет в стране, один из самых сильных по составу и финансово спокойный ("Сантос" только что пережил смену президентов и она случилась именно из-за финансовых беды).

Филипп Мело, Густаво Гомес, Матиас Винья, Маркос Роша, Густаво Скарпа, Луис Адриано, Вилиан Гомес, Лукас Лума, Вевертон - все это знаменитости в Бразилии, а некоторые и за пределами. Адриано и Виллиана мы знаем по "Шахтеру" и "Металлисту". Поверьте, сейчас они достаточно сильны, а, главное, умные и опытные.

Еще есть 20-летний Габриэль Менино и 18-летний Габриэль Верон, те, кто точно будут проданы за солидные деньги в Европу.

Отдельная веселая история у соперников по финалу с тренерами. Нынешний "Сантос" попытался сделать главным Кука, того самого, который и сейчас у руля. Затем в него не поверили и подписали статусного и амбициозного Хорхе Сампаоли. Аргентинец действительно сделал для этой команды очень много - сам факт присутствия "Сантоса" в Либертадорес его очевидная заслуга, как и электрически агрессивный футбол. Затем пришел португалец Жесуалдо Феррейра. Он тоже сделал немало, но не выжил в тропических условиях и был отправлен в отставку. Вернулся же Кука, у которого теперь все сложилось хорошо. Этот "Сантос" играет успешно только на максимальном нерве и на максимальной скорости. Остановки и позиционная игра слишком подчеркивают нетоповость большинства его игроков. И это зрелищно.

Вандерлей Лушембургу принял "Палмейрас" больше года назад и все, казалось бы, у него шло в плановом режиме. Однако руководители хотели большего и уволили. На его место должен был прийти испанец Мигель Анхель Рамирес, прорыв последних двух лет в Южной Америке, но он не захотел разрывать свой контракт с "Индепендьенте дель Важе", который действовал до конца 2020-го. Поэтому пригласили португальца Абеля Феррейру. Тот очень удачно провел команду в сложной ситуации, "Палмейрас" наиграл невероятное количество матчей, имел большие проблемы с коронавирусом. Борьба за чемпионство для команды уже прекращена, однако впереди Либертадорес и финал кубка Бразилии. А еще, возможно, и клубный чемпионат мира.

И еще совсем немного о финале. Из-за пандемии "Маракана" в субботу будет заполнена всего на 10 процентов, то есть на трибуны пустят не больше 7800 человек. Это вместе с аккредитованными представителями команд, спонсорами и СМИ. Такое распоряжение дал губернатор штата Гуанабара Клаудио Кастро. Все посетители должны иметь справку с отрицательным тестом на Covid-19, сделанным не ранее чем за пять дней до матча, при входе будут мерять температуру, посетители должны находиться в маске во время всего мероприятия.