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Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палмейрас с Луисом Адриано выиграл Копа Либертадорес

Кубок Либертадорес
(2 голосов)

Матч проходил на "Маракане" с 10% зрителей от общей вместимости арены

Палмейрас с Луисом Адриано выиграл Копа Либертадорес
UA-Футбол
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"Палмейрас" во второй раз в истории стал обладателем главного клубного трофея Южной Америки - Копа Либертадорес.

В финальном матче бразильская команда встречалась с земляками из "Сантоса". Всё шло к тому, что девяноста минут футболистам не хватит для определения победителя: на табло оставались нули даже после 90+7 сыгранных минут. Но в финальные секунды в игре произошёл настоящий взрыв, который вместил в себя удаление наставника "Сантоса" Куки, стычку на поле и победный гол. Его на свой счёт записал Брено на 90+9 минуте матча, замкнув банальную подачу с правого фланга.

Для "Палмейраса" это вторая в истории победа в Копа Либертадорес. Ранее команда поднимала над головой этот трофей в 1999 году.

Копа Либертадорес. Финал
"Палмейрас" (Бразилия) - "Сантос" (Бразилия) 1:0
Гол: Брено 90+9

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В статье: Копа Либертадорес Палмейрас (Сан-Паулу) Сантос
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