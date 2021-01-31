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Палмейрас с Луисом Адриано выиграл Копа Либертадорес
Матч проходил на "Маракане" с 10% зрителей от общей вместимости арены
"Палмейрас" во второй раз в истории стал обладателем главного клубного трофея Южной Америки - Копа Либертадорес.
В финальном матче бразильская команда встречалась с земляками из "Сантоса". Всё шло к тому, что девяноста минут футболистам не хватит для определения победителя: на табло оставались нули даже после 90+7 сыгранных минут. Но в финальные секунды в игре произошёл настоящий взрыв, который вместил в себя удаление наставника "Сантоса" Куки, стычку на поле и победный гол. Его на свой счёт записал Брено на 90+9 минуте матча, замкнув банальную подачу с правого фланга.
Для "Палмейраса" это вторая в истории победа в Копа Либертадорес. Ранее команда поднимала над головой этот трофей в 1999 году.
Копа Либертадорес. Финал
"Палмейрас" (Бразилия) - "Сантос" (Бразилия) 1:0
Гол: Брено 90+9
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