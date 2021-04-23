В ожидании Тайсона. Стартовал групповой этап Кубка Либертадорес

Начался групповой турнир главного клубного турнира Южной Америки. Интересно, что в конце марта там отменили два тура отбора к Чемпионату мира из-за пандемии, а теперь, когда эпидемиологическая ситуация не улучшилась, клубы играют в полную силу.

Группа А

"Индепендьенте дель Важе" (Эквадор) - "Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) 1:1 (1:1)

"Университарио" (Перу) - "Палмейрас" (Бразилия) 2:3 (0:1)

Этот квартет можно выделить, ведь в нем присутствуют три сильные и оригинальные команды. По большому счету, претендентом на глобальную победу в турнире является только действующий обладатель трофея, но и "Дефенса" (уже без Эрнана Креспо, с бывшим помощником Сампаоли Себастьяном Беккасесе), и "Инде дель Важе" демонстрируют качественный, интенсивный футбол.

Аргентинцы за весь матч на выезде создали только два классных момента. Сначала Карлос Ротонде хищно перехватил мяч и убежал через пол поля, чтобы открыть счет. Хозяева сравняли довольно быстро. В дальнейшем на поле наблюдалось шоу эквадорцев, которые банально лишили соперника мяча и били по его воротам при любой возможности. Имели несколько суперовых шансов, но и гости едва не забили, поэтому для "Инде" все могло быть и гораздо лучше произошедшего, и гораздо хуже.

У "Палмейраса" же вышло веселое приключение в Лиме. То ли тяжелый календарь, то ли высокогорье повлияло на бразильцев. Они уверенно вели в два мяча, и вдруг защитник Алан Эмпереур нарвался на вторую желтую. Со штрафного, привезенного футболистом "Вероны" (в "Палмейрасе" он в аренде), хозяева мгновенно реализовали большинство. Впоследствии гости напросились на парадоксальный пенальти - сбили соперника, который выбегал из их штрафной и почти сделал это. Поэтому под занавес матча счет был 2:2 в игре 11 на 10. И все же фаворит таки победил, 18-летний защитник Ренан забил после подачи с углового на 90+5-й минуте.

Группа В

"Олвэйс Реди" (Боливия) - "Интернасионал" (Бразилия) 2:0 (0:0)

"Депортиво Тачира" (Венесуэла) - "Олимпия" (Парагвай) 3:2 (1:1)

На старте сразу проиграли главные фавориты группы. 21-летний полузащитник "Олимпии" Рамон Соса забил первый по времени гол группового этапа. Кстати, стоит и в целом отметить этого игрока. Сам же поединок "Тачира" выиграла заслуженно, часть неудачи парагвайцы спишут на удаление Алехандро Силвы, однако соперник просто сыграл лучше их. Еще более поразительным был контраст ожиданий и увиденного в игре боливийского клуба с "пионерским" названием и бразильского "Интера". Гости не создали вообще ничего и если бы не их вратарь Марсело Ломба смело могли бы пролететь мячей в пять.

Красный клуб должен разобраться со своими проблемами в атаке без Тайсона, ведь групповой этап завершится уже в мае. Экс-нападающий "Шахтера" сможет ему помочь только в плей-офф, куда еще надо попасть.

Группа С

"Сантос" (Бразилия) - "Барселона" (Эквадор) 0:2 (0:0)

"Зе Стронгест" (Боливия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина) 0:1 (0:1)

Поражение на родной арене финалиста предыдущего розыгрыша этого турнира - это в первую очередь момент вспомнить об очевидном прогрессе эквадорских клубов. На статус третьего по силе чемпионата в Южной Америке (после Аргентины и Бразилии, разумеется) в новом тысячелетии претендовали Колумбия и Парагвай. Однако в Эквадоре первенство сейчас таково, что именно ее представителей, пожалуй, стоит оценивать выше, чем из упомянутых стран. А "Сантос" подтверждает тезис, что его прорыв стал сказкой Золушки. Утеряны кураж и тренера Куку. Не только из-за большого таланта, но и из-за недостатка стабильности у других нападающих частенько играет 16-летний Анджело Боржес (на этот раз не вышел). Поэтому такой сбой дело понятное. С очень интересным аргентинским наставником Ариэлем Олано команда может и должна добавить, но сейчас проиграла по делу. Более того, только ливень не позволил гостям забить больше чем два гола.

"Бока Хуниорс" победу одержала очень аккуратно и на классе. В высокогорной игре инициативу получили хозяева, которых заставили бить из-за пределов штрафной площади. Ничего особенно памятного они не создали, поэтому поражение абсолютно логично для боливийцев.

Группа D

"Флуминенсе" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 1:1 (0:1)

"Жуниор" (Колумбия) - "Санта Фе" (Колумбия) 1:1 (1:1)

Матч "Флу" и "Ривера" стал ничейным только из-за слишком большой прагматичности аргентинского гранда, который доминировал на "Маракане", но хотел достичь успеха малой кровью. В результате ветеран Фред сравнял счет и не дал спокойно насладиться победой подопечным Гальярдо.

Группа F

"Спортинг Кристал" (Перу) - "Сан Пауло" (Бразилия) 0:3 (0:1)

"Рентистас" (Уругвай) - "Расинг" (Аргентина) 1:1 (1:0)

Гол мощного форварда Саломона Родригеса позволил уругвайцам стартовать с положительного результата. Для "Сан Пауло" Эрнана Креспо матч оказался совсем легким, забил один из голов ветеран Эдер, который много играл в Италии и даже более двух с половиной десятка матчей за "Скуадру Адзурру".

Группа Е

"Аргентинос Хуниорс" - "Насиональ" (Уругвай) 2:0 (1:0)

"Атлетико Насиональ" (Колумбия) - "Универсидад Католика" (Чили) 2:0 (2:0)

Победа аргентинцев не была легкой, ведь доигрывала команда вдесятером и других проблем у нее достаточно. Габриэль Милито в этот раз идеально держал подопечных в тонусе и работал с заменами.

"Атлетико Насиональ" на старте группового этапа выглядит крутым. Он дома беспрекословно победил лучшую команду Чили и просто достаточно сильный клуб.

Группа G

"Велес Сарсфилд" (Аргентина) - "Фламенго" (Бразилия) 2:3 (1:1)

"Унион Ла Калера" (Чили) - ЛГУ (Эквадор) 2:2 (1:0)

Эта группа начала весьма результативно. В противостоянии аргентинцев и бразильцев часто приходило в голову, что такая игра "Фламенго" является повторением современного "Реала" - щедрая команда, которая сама легко создает моменты, так же легко дает создавать оппонентам и в итоге побеждает.

Группа Н

"Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) - "Атлетико Минейро" (Бразилия) 1:1 (1:0)

"Америка де Кали" (Колумбия) - "Серро Портеньо" (Парагвай) 0:2 (0:1)

С проблем начал свой путь в групповом этапе очень амбициозный и богатый "Атлетико Минейро". В Венесуэле он не был тем, кто диктует свою волю, почти в равной игре команда с мощным Халком удовлетворилась ничьей.

А вот "Серро Портеньо" был максимально прагматичным и убедительным, с такой игрой он должен выходить в плей-офф.