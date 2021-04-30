Неудержимый Халк и борода Тевеса. О втором туре Кубка Либертадорес

На этой неделе состоялись матчи второго тура группового этапа Кубка Либертадорес. Известный комментатор и журналист Роберто Моралес выделяет самое интересное.

Группа А

"Палмейрас" (Бразилия) - "Индепендьенте дель Важе" (Эквадор) 5:0 (2:0)

"Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) - "Университарио" (Перу) - 3:0 (1:0)

Матч действующего обладателя трофея и эквадорцев потенциально должен был содержать интригу, ведь "Инде дель Важе" клуб с амбициями, хорошей школой и стабильным финансированием. Но на этот раз они сыграли совсем слабо. Контролировали мяч, искали место, а хозяева действовали упрощенно и максимально вертикально. Также переход на равнину высокогорным эквадорцам дался тяжело, соперник бежал в полтора раза быстрее их. Отмечу, что разгром 5:0 это еще неплохой результат для "Инде". Его вратарь 20-летний Веллингтон Моисес Рамирес, который был в аренде во второй команде "Реал Сосьедад", пять раз реально спасал свою команду.

В игре "Дефенсы и Хустисии" с перуанцами стоит отметить гол с игры Вальтера Боу, на это стоит посмотреть.

Команда М О 1 "Палмейрас" 2 6 2 "Дефенса и Хустисиа" 2 4 3 "Индепендьенте дель Важе" 2 1 4 "Университарио" 2 0

Группа В

"Олимпия" (Парагвай) - "Олвэйс Реди" (Боливия) - 2:1 (0:0)

"Интернасионал" (Бразилия) - "Депортиво Тачира" (Венесуэла) - 4:0 (3:0)

Боливийский клуб с несколько забавным названием снова удивляет. Команда могла и не проиграть в этот раз, она действовала жестко, но не грубо. Не хватило чемпиону Боливии сил на завершающую часть игры, возможно, потому, что все лидеры команды аргентинского наставника Омара Асада уже в ветеранском возрасте. Поэтому гола Роке Санта Круза и Ричарда Ортиса принесли победу "Олимпии" и создали прецедент, когда все команды после двух туров имеют по три очка.

В другом поединке интрига даже не могла появиться. Первый гол бразильцы забили после углового, гостям не помог даже игрок у стойки, он изо всех сил выпрыгнул после удара головой аргентинца Виктора Куэсты, но все равно мяч не достал. Второй гол провел Патрик, по основанной позицией - хавбек универсал больше склонный к оборонительным функциям, но на этот раз он играл на позиции крайнего форварда. После точного удара он надел на себя маску "Человека Паука". Венесуэльцы получили от соперника немало возможностей контролировать мяч, что ничем им не помогло. Контузию получил вратарь "Тачира" Кристофер Варела, что не помешало ему вернуться в игру и пару раз спасти команду. Бразильцы же настолько превосходили соперника, что просто не заметили удаление своего игрока Карлоса Паласиоса на 59-й минуте и после этого еще забили гол.

Команда М О 1 "Интернасионал" 2 3 2 "Олвейс Реди" 2 3 3 "Олимпия" 2 3 4 "Депортиво Тачира" 2 3

Группа С

"Бока Хуниорс" (Аргентина) - "Сантос" (Бразилия) 2:0 (0:0)

"Барселона" (Эквадор) - "Зе Стронгест" (Боливия) 4:0 (1:0)

До первого гола в игре в Буэнос-Айресе "Сантос" претендовал на пенальти в момент, когда Лисандро Лопес отбирал мяч у Маркоса Леонардо. В зону комфорта "Бока" попала на старте второго тайма, когда забил Карлос Тевес. Те, кто не следят за этим клубом, могут и не узнать ветерана, он активно отращивает бороду и в этом процессе находится на стадии "полу-Леброн". Он же организовал и второй гол, когда после очень быстрой контратаки ассистировал Себастьяну Виже.

"Барселона" осталась лидером группы и продемонстрировала дома движение в одну сторону. Под бешеным давлением боливийцы посыпались после перерыва. У победителей очень круто сыграл плеймейкер Дамиан Диас, 10-ка по всем показателям, художник на поле.

Команда М О 1 "Барселона" 2 6 2 "Бока Хуниорс" 2 6 3 "Сантос" 2 0 4 "Зе Стронгест" 2 0

Группа D

"Санта Фе" (Колумбия) - "Флуминенсе" (Бразилия) 1:2 (0:1)

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Жуниор" (Колумбия) 2:1 (1:0)

Подопечные Марсело Гальярдо победили с большими проблемами, ведь "Жуниор" делал игру максимально вязкой и часто диктовал свои условия. Разница лишь в том, что "Ривер" забил еще в первом тайме, а гости только в добавленное ко второму тайму время.

"Флу" же победил благодаря старенькому Фреду, на его счету дубль. 37-летний нападающий забил уже восемь голов в своих последних семи матчах. На этот раз ему ассистировали такие же как он ветераны, Нене (39) и экс-днепрянин Эжидио (34). Последний еще и более чем на 20 минут оставил гостей в меньшинстве, но "Флу" победу отстоял.

Команда М О 1 "Флуминенсе" 2 4 2 "Ривер Плейт" 2 4 3 "Санта Фе" 2 1 4 "Жуниор" 2 1

Группа F

"Расинг" (Аргентина) - "Спортинг Кристал" (Перу) 2:1 (1:0)

"Сан Пауло" (Бразилия) - "Рентистас" (Уругвай) 2:0 (1:0)

Команда М О 1 "Сан Пауло" 2 6 2 "Расинг" 2 4 3 "Рентистас" 2 1 4 "Спортинг Кристал" 2 0

Группа Е

"Универсидад Католика" (Чили) - "Аргентинос Джуниорс" 0:2 (0:1)

"Насиональ" (Уругвай) - "Атлетико Насиональ" (Колумбия) 4:4 (2:2)

Главной игрой тура оказался матч в Монтевидео между двумя "Насионалями". Уругвайский в первом тайме дважды проигрывал, остался без удаленного центрбэка Гузмана Корухо, а два гола были забиты в добавленное время. После перерыва шоу продолжалось. В меньшинстве подопечные финансиста Алехандро Капуччио (он еще прошлым летом колебался оставить ли футбол ради стабильного заработка в брокерской компании) получили 2 и профукали все преимущество. Отмечу хет-трик канонического центрфорварда грубого Гонсало Бергессио за уругвайцев.

Команда М О 1 "Аргентинос Джуниорс" 2 6 2 "Атлетико Насионал" 2 4 3 "Насионал" 2 1 4 "Универсидад Католика" 2 0

Группа G

Л ДУ (Эквадор) - "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 3:1 (1:1)

"Фламенго" (Бразилия) - "Унион Ла Калера" (Чили) 4:1 (2:0)

"Велес" имел игровое преимущество в матче с эквадорским грандом и не имел доли везения и Кристиана "Трукуту" Мартинеса в своих рядах. Этот нападающий забил дважды за ЛДУ, особенно ярким был его второй точный удар, из-за пределов штрафной с подкруткой. А еще символом игры стал смешной вид наставника победителей уругвайца Пабло Репетто с зонтом.

Симпатичный чилийский клуб "Ла Калера", носящий прозвище "Цементники", попал под тяжеловеса в виде "Фламенго" и был бит больно. Герой матча Бруно Энрике сам не забивал, но соперник ничего не мог поделать с его скоростью (этот футболист обладает официальным рекордом скорости в футболе). После перерыва у гостей на поле вышли два стареньких Хорхе, Валдивия и Саэс. 36-летний Саэс забил, однако это был лишь эпизод. "Фла" ​​создавал моментов вволю и символом его преимущества был завершающий гол далеко не самого техничного игрока нападающего Пабло, который поиздевался над соперников в штрафной.

Команда М О 1 "Фламенго" 2 6 2 ЛДУ 2 4 3 "Унион Ла Калера" 2 1 4 "Велес Сарсфилд" 2 0

Группа Н

"Серро Портеньо" (Парагвай) - "Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) 0:0

"Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Америка де Кали" (Колумбия) 2:1 (0:0)

Не обращайте внимания на счет в матче представителей Бразилии и Колумбии. Интриги там почти не было. С самого старта "Бешеный Петух", то есть хозяева, гонял соперника с большим энтузиазмом. Но голы пришли только с выходом на поле во втором тайме Халка, который заменил известного чилийского нападающего Эдуардо Варгаса. Вообще то Халк сейчас находится в невероятно крутом тонусе, но не попал в основу из-за конфликта с наставником Кукой. Тем самым, который выигрывал Либертадорес с "Атлетико Минейро" в 2013 году и выводил "Сантос" в финал в начале этого года. Говорят, сейчас за Халка вцепился "Вильярреал", ведь у того контракт только до конца 2021-го, а Жерар Морено, вероятно, покинет борт "Желтой Субмарины". Два гола Халк создал сам: заработал пенальти и реализовал и замкнул пас пяткой от венесуэльца Джефферсона Саварина. Больше не дал забить другой венесуэлец - вратарь Хеоль Надер Гратерол, который просто летал в рамке и вытаскивал невероятные удары.

Однако проблемы у бразильцев-таки возникли у их создал сначала наш знакомый Че Че, который дал отобрать мяч перед штрафной и пробить Луису Санчесу. На 94-й же минуте на удаление нарвался Натан, подаривший колумбийцам пару минут бесплодных надежд на спасение.

Чудом не взял три очка "Серро Портеньо", который не позволил сопернику нанести ни одного (!!!) удара по своим воротам, даже неточного. Аргентинский нападающий парагвайцев Федерико Карризо и Мауро Боселли били много и настойчиво и безуспешно.