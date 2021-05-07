Боливийский Ривер эффективнее, чем оригинал, Барса бьет Боку. О третьем туре Либертадорес

Вашему вниманию обзор третьего тура группового этапа Кубка Либертадорес - главного клубного турнира Южной Америки от известного комментатора и журналиста Роберто Моралеса.

Группа А

"Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:2

"Индепендьенте дель Важе" (Эквадор) - "Университарио" (Перу) 4:0

В этом случае не было никакого смысла сравнивать противостояния "Дефенса и Хустисии" и "Вердао" с их недавним триллером в борьбе за Южноамериканский Суперкубок. В апреле аргентинцы уступили дома 1:2, победили с аналогичным счетом в гостях (с победным голом в добавленное ко второму тайму время, нереализованным одиннадцатиметровым капитаном бразильцев Гомесом в экстра-таймах) и взяли трофей в серии послематчевых пенальти. Но сейчас реалии были иными. Команда Себастьяна Беккасесе потеряла 15 (!) игроков, среди которых и критически важные для "Дефенс" Энцо Фернандес, Брайан Ромеро и Франсиско Пиццини. Все они имели положительные тесты на коронавирус. По сравнению с этим проблемы "Палмейрас" с пятью травмированными и одним дисквалифицированным выглядели мелочью.

Так и получилось, что аргентинцы темп всего матча не выдержали, как ни старались. Они даже половину первого тайма диктовали свои условия гостям, те же действовали рационально, с чувством собственного превосходства в силе. Главным героем встречи стал Рони. Сначала он просил пенальти, но слишком рано начал падать, если бы не делал того может быть, и достиг бы цели. Потом он не реализовал чистый выход на вратаря и уже после этого дважды отличился после передач Луиса Адриано. Экс-нападающий "Шахтера" в первом из этих случаев выдал просто шикарный пас на выход. Хозяева же забили после стандарта и не сдавались до последнего, однако разница в классе была слишком ощутимой в этой ситуации

Поэтому "Вердао" победой отпраздновал свой 200-й матч в Либертадорес, он по этому показателю рекордсмен среди бразильских коллег.

"Мы проиграли и оставили на поле все, на что были способны сейчас", - подвел итог игры наставник аргентинцев Себастьян Беккасесе.

Победа в Кито "Инде дель Важе" вернула команду в борьбу за выход в плей-офф и тут ничего не спишешь на высокогорье, ведь не перуанцам на это жаловаться. Даже их тренер Анхель Комиссо не стал сетовать на один из спорных эпизодов в первом тайме, когда арбитр мог бы ставить пенальти. Он подчеркнул, что исполнительная конструкция его команда держалась до первого гола и затем быстро развалилась.

Команда И Р О 1 "Палмейрас" 3 10:3 9 2 "Дефенса и Хустисиа" 3 5:3 4 3 "Индепендьенте дель Важе" 3 5:6 4 4 "Университарио" 3 2:10 0

Группа В

"Интернасионал" (Бразилия) - "Олимпия" (Парагвай) 6:1

"Олвэйс Реди" (Боливия) - "Депортиво Тачира" (Венесуэла) 2:0

Ничего сделать с негативной тенденцией своих матчей в Бразилии в рамках Либертадорес не смогла "Олимпия". Главный парагвайский гранд из 26 игр в упомянутой стране выиграл две, обе очень важные (полуфинал 1989 как раз у "Интера" и финальную игру 2002 года у "Сан Каэтано"), но в других преимущественно проигрывал.

То, что парагвайцы пропустили лишь однажды до перерыва, было не совсем справедливо и со временем все стало на свои места. После третьего же гола "Интера", который вывел на поле с капитанской повязкой Тайсон, уже пошла игра, в которой казалось, что гости имеют на одного или двух игроков меньше хозяев. Украшением этой голевой феерии стал точный удар под стойку в падении через себя Кайо Видала. А вот гол Гонсалеса с пенальти в конце матча это даже не доля сахара в ведре отвара полыни, а лишь строчка в протоколе.

"Олвэйс Реди" всерьез претендует на выход из подгруппы. Домашний матч против "Тачиры" подчеркнул разницу в возможностях этих команд в пользу боливийцев. Тот случай, когда только на высокогорье итоговый результат не спишешь - вратарь венесуэльского "Ривера" (форма идентична аргентинскому гиганту) Карлос Лампе почти не вступал в игру. После двух побед "Олвэйс Реди" в очном и заочном спорах с "Олимпией" уже не выглядит аутсайдером, даже с учетом поражения на поле парагвайцев.

Команда И Р О 1 "Интернасионал" 3 10:3 6 2 "Олвейс Реди" 3 5:2 6 3 "Олимпия" 3 5:10 3 4 "Депортиво Тачира" 3 3:8 3

Группа С

"Сантос" (Бразилия) - "Зе Стронгест" (Боливия) 5:0

"Барселона" (Эквадор) - "Бока Джуниорс" (Аргентина) 1:0

В Гуаякиле было зафиксировано наиболее резонансный результат 3-го тура. Хотя и не сенсационный, ведь "Барселона" Фабиана Даниэля Бустоса сейчас в отличном тонусе. История этого аргентинского тренера интересна тем, что с 2000 года он связан с Эквадором и сам себя уже считает более местным, чем представителем Серебряной страны. А еще он в начале 90-х впервые как игрок попал в элиту аргентинского футбола благодаря тренеру "Боки" Мигелю Анхелю Руссо. Отзывался он о наставнике только в теплых тонах, но охотно переиграл того.

Травоядный первый тайм изменился значительно более насыщенным вторым. Футбол в этом матче был максимально европейским, без бешеных ударов при первом удобном случае. В нем хозяева убедительно держали преимущество и до гола создали еще две супервозможности отличиться. Участником двух из самых запоминающихся эпизодов встречи стал левый латераль "Барсы" Марио "Питбуль" Пинеда. Он отдал голевую на Карлоса Гарсеса, а затем именно его хоккейным приемом вытолкал за пределы поля Николас Капалди. За это Нико пришлось горячо извиняться перед собственным тренером, ведь эквадорец упал и как шар для боулинга сбил с ног Мигеля Руссо. Несмотря на давление хозяев, "генуэзцы" должны были отыграться, если бы чистый выход на ворота, единственный шанс гостей за матч, использовал Гонсало Марони, но он попал в штангу.

Четвертый раз временным руководителем "Сантоса" стал Марсело Фернандес (еще однажды он имел полноценный контракт) и сразу начал с победы. Это то, чего не достиг в своих последних пяти играх его предшественник аргентинец Ариэль Олан, что привело к почти потери шансов на продолжение борьбы в чемпионате штата после группового турнира и критическое положение в Либертадорес. Победа далась хозяевам легко, поэтому потеря ведущего игрока опорника Алисона даже не упоминалась комментаторами во время матча. А вот тренера "Сантос" ищет очень активно, в том числе и в Европе.

У "Зе Стронгест" теперь восемь поражений в своих восьми последних выездных играх в Либертадорес с разницей забитых-пропущенных 1-25, а "Сантос" в этом турнире выиграл все девять домашних игр против представителей Боливии.

Команда И Р О 1 "Барселона" 3 7:0 9 2 "Бока Джуниорс" 3 3:1 6 3 "Сантос" 3 5:4 3 4 "Зе Стронгест" 3 0:10 0

Группа D

"Санта Фе" (Колумбия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 0:0

"Жуниор" (Колумбия) - "Флуминенсе" (Бразилия) 1:1

В Колумбии сейчас горячо, комендантский час в крупных городах, убитые и раненые в результате протестов и актов вандализма, которые начались после введения налоговой реформы. Ее смягчили, но противостояние на улицах продолжается. Поэтому "Санта Фе" принимал "Ривер" в Асунсионе. Если взглянуть только на генеральную статистику, то это был равный матч. Однако реальная картина поединка совсем другая. Аргентинцы имели кучу моментов, в то время как номинальные хозяева ничего не создали. Весь матч форварды Федерико Жиротти и Бенхамин Ролейсер терроризировали колумбийцев и имели шансы забить, в частности, каждый из них по разу попал в стойки ворот. Под ними же плодотворно действовал экс-карпатовец Хорхе Карраскаль. Он однажды вышел на ворота соперника и был завален Джейсоном Паласиосом, но венесуэльский арбитр Алексис Эррера простил "Санта Фе".

Козырь колумбийского клуба в виде насыщенной полузащиты во главе с лидерами Леонардо Пико и Даниэлем Жиральдо был бит, но в очередной раз в этом году "Ривер" не реализовал свое преимущество.

"Жуниор" принимал бразильцев в Гуаякиле. 17-летний Кайку, которого пытался купить "Шахтер", а затем подписал с ним предварительный контракт "Манчестер Сити", сфолил в своей штрафной и лучший футболист Южной Америки Мигель Анхель Борха реализовал пенальти. Борха не только голом запомнился, но и весь матч был самым активным у обеих командах. А Кайку исправился, сравняв счет. Игра была резкая, с большим количеством атак, или попыток их организовать и вовсе малой эффективностью в завершающих стадиях. Колумбийцы были немного ближе "Флу" к победе, но итог 1:1.

Команда И Р О 1 "Флуминенсе" 3 4:3 5 2 "Ривер Плейт" 3 3:2 5 3 "Жуниор" 3 3:4 2 4 "Санта Фе" 3 2:3 2

Группа F

"Расинг" (Аргентина) - "Сан Пауло" (Базилио) 0:0

"Рентистас" (Уругвай) - "Спортинг Кристал" (Перу) 0:0

Отсутствие голов не обязательно признак неинтересной игры. Такой тезис подтвердили команды аргентинских экс-форвардов, а ныне тренеров Хуана Мануэль Пицци и Эрнана Креспо. Бразильцы имели два крутых шансы усилиями Лусиано и Дани Алвеса. У хозяев же чудом не забил из пределов вратарской Леонардо Сигал. Они вообще создали больше возможностей оппонентов и таки направили однажды мяч в сетку, но из офсайда. Под занавес игры бразильцы были рады и ничьей, ведь остались без удаленного Виллиама Да Силвы. Бразилец Тьяго Волпи имеет немалый вклад в очко, добытое "Сан Паоло". Он и вратарь "Барселоны" аргентинец Хавьер Бурраи три матча отстояли на ноль.

После игры Пицци снова спрашивали о возможной отставке и он ответил: "СМИ проводят невероятную кампанию осквернения и травли работы тренерского штаба и игроков. У всех клубов бывают хорошие и плохие матчи. Все, что происходит вокруг нас, это тотальное неуважение к проекту, которому всего три с половиной месяца. Я ни на дюйм не сомневаюсь в правильности выбранного пути".

Креспо: "Соперник был очень тяжелым, очень сложным, но я считаю, что моя команда сыграла на пределе возможностей. Точности не хватало, но команда билась. У нас будет много матчей и в них надо усовершенствоваться".

Команда И Р О 1 "Сан Пауло" 3 5:0 7 2 "Расинг" 3 3:2 5 3 "Рентистас" 3 1:3 2 4 "Спортинг Кристал" 3 1:5 1

Группа Е

"Универсидад Католика" (Чили) - "Насиональ" (Уругвай) 3:1

"Атлетико Насиональ" (Колумбия) - "Аргентинос Джуниорс" (Аргентина) 0:2

Кроме "Санта Фе" еще и "Атлетико Насиональ" приютил Асунсион. У аргентинцев два гола в активе мощного Габриэля Авалоса, ключевой фигуры в атаке подопечных Габриэля Милито. При счете 0:1 были два ключевых эпизода, которые могли бы развернуть результат в другую сторону. Сначала в штрафной гостей встретились две 10-ки, Сесар Флорентино сбил Андреаса Андраде, на что не отреагировал арбитр Хесус Валенсуэла из Венесуэлы (именно из этой страны два рефери антигерои тура). Также в первом тайме Харлан Баррера не смог поразить ворота аргентинского клуба после выхода на голкипера. Ну а на 71-й минуте условные хозяева остались в меньшинстве и их додавили.

Команда И Р О 1 "Аргентинос Джуниорс" 3 6:0 9 2 "Атлетико Насионал" 3 6:6 4 3 "Универсидад Католика" 3 3:5 3 4 "Насионал" 3 5:9 1

Группа G

"Унион Ла Калера" (Чили) - "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 0:2

ЛДУ (Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия) 2:3

Без важных игроков Джианетти, Манкежо и Поблете подопечные Маурисио Пеллегрино в Чили победили без проблем. В частности, им помогли два удаления в "Ла Калеро". После первого из них у "цементников" (Ла Калеро была когда-то цементной столицей Чили, завод давно закрыт, а вот прозвище осталось) случился единственный реальный шанс забить - ошибся Андрес Алехандро Вилчес, автор дубля в ворота ЛДУ.

В матче лидеров группы белый эквадорский клуб мог бы и не проиграть, ведь из зоны комфорта он "Фламенго" вывел, в частности, не давая полностью диктовать темп матча. "Менгао" остался без Жерсона Родриго Кайо, Тьяго Майи и Сесера. Первые трое - это важные потери, ведь каждый из них способен сыграть опорника, Кайо также основной центральный. Именно на его место опустился Виллиан Арао и уже того заменил как единственный разрушитель в центре малоопытный Жоао Виктор. Это внесло дисбаланс во взаимодействие.

ЛДУ смогла отыграться с 0:2, решающий же гол пропустила, когда стремилась допрыгнуть до победы. Справедливость пенальти, с которого отличился Габигол и превратил счет на итоговый, хозяева особо и не оспаривали.

Команда И Р О 1 "Фламенго" 3 10:5 9 2 ЛДУ 3 7:6 4 3 "Велес Сарсфилд" 3 5:6 3 4 "Унион Ла Калера" 3 3:8 1

Группа Н

"Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) - "Америка де Кали" (Колумбия) 0:0

"Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Серро Портеньо" (Парагвай) 4:0

Без пяти потерянных из-за травмы и дисквалификации игроков "Бешеный Петух" переписал историю. Ранее в Либертадорес "Минейро" никогда не побеждал "Серро Портеньо" - две ничьи и поражение. Теперь же парагвайцы и не мечтали о положительном итоге, для этого не было никаких предпосылок. Тренер Кука и нападающий Халк еще не зарыли топор войны, скорее не размахивают им. Поэтому мощный бомбардир вышел в старте и забил дважды (всего в последних трех матчах он забил пять раз). Еще по голу на счету других нападающих Джеффеосона Саварина и Эдуардо Варгаса.