Футбол под аккомпанемент выстрелов и слезоточивого газа. О 4-м туре Либертадорес

По итогам 4-го тура Копа Либертадорес бразильские клубы "Палмейрас" и "Атлетико Минейро" вышли в плей-офф, а перуанский "Спортинг Кристал" потерял шансы на выход из группы, однако еще может попасть в Копа Судамерикана.

Группа А

"Университарио" (Перу) - "Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) 1:1

"Индепендьенте дель Важе" (Эквадор) - "Палмейрас" (Бразилия) 0:1

В Лиме соперники создали кучу моментов для взятия ворот, реализовав только по одному. Особенно ярко провел матч невысокий вратарь-ветеран перуанцев Хосе Аурелио Карбажо.

Трудно вспомнить, когда последний раз мощный "Палмейрас" был настолько лишен мяча, как это случилось в Кито против "Инде дель Важе". У хозяев контроль превышал 70%. В такой ситуации "Вердао" максимально использовал скорость своих форвардов Рони и Луиса Адриано. Последний заработал пенальти, который реализовал Рафаэль Вейга, поэтому дуэль двух португальских тренеров Ренато Пайвы и Абеля Феррейры принесла успех руководителю бразильцев.

Команда И Р О 1 "Палмейрас"(Бразилия) 4 11:3 12 2 "Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) 4 6:4 5 3 "Индепендьенте дель Важе" (Эквадор) 4 5:7 4 4 "Университарио" (Перу) 4 3:11 1

Группа В

"Депортиво Тачира" (Венесуэла) - "Интернасионал" (Бразилия) 2:1

"Олвэйс Реди" (Боливия) - "Олимпия" (Парагвай) 1:2

Вторая домашняя победа в турнире венесуэльской "Тачиры" крайне запутала ситуацию в квартете В. Стоит отметить, что победили хозяева абсолютно заслуженно. Еще до перерыва за них должен был забивать панамский нападающий Фредди Гондола, он не использовал выход на голкипера. Гол бразильцев с пенальти не остановил "Желто-черную карусель" (прозвище клуба) и венесуэльцы использовали грубые ошибки Зе Габриэля и Эденилсона, последний заменил Тайсона, который пока играет за "Интер" только в матчах Либертадорес.

Кавалерия и артиллерия, так двумя словами можно свести характеристику игры между "Олвэйс Реди" и "Олимпией", которые выдали упорный архаичный матч с множеством атак. Футбол был абсолютно открытым, а хозяева еще и постоянно били издалека и имели шансы таки забить таким способом. По такой игре никто бы не удивился удалениям, однако аргентинский рефери Дарио Эррера лишь однажды обратился к такому наказанию, да и то не игрока, а тренера гостей уругвайца Серхио Ортемана. Другой представитель этой страны Алехандро Силва принес "Олимпии" победу, замкнув пас слева на 93-й минуте.

Победа же "Олимпии" создала удивительную ситуацию в квартете, когда все команды имеют по шесть очков. Лучшая ситуация у парагвайцев, ведь два заключительных матча они проведут дома, а худшая у "Олвэйс Реди", которым придется спуститься со своих высот и дважды сыграть в гостях.

Команда И Р О 1 "Интернасионал" (Бразилия) 4 11:5 6 2 "Олвейс Реди" (Боливия) 4 6:4 6 3 "Олимпия" (Парагвай) 4 7:11 6 4 "Депортиво Тачира" (Венесуэла) 4 5:9 6

Группа С

"Сантос" (Бразилия) - "Бока Джуниорс" (Аргентина) 1:0

"Зе Стронгест" (Боливия) - "Барселона" (Эквадор) 2:0

Прошло всего неделя после предыдущей игры "Сантоса" в этом турнире, а за это время клуб Пеле успел дважды сыграть в чемпионате штата. Сначала проиграл "Палмейрасу" 2:3, а вот уже с новым тренером романтиком Фернандо Диницом победил "Сан-Бенто" 2:0. Теперь же удалось снять максимально ценный скальп. Карлитос Тевес провел очень яркий матч, но в каждом из таймов не использовал по одному большому шансу. У бразильцев же впервые в международных клубных соревнованиях забил левый защитник Фелипе Джонатан, который получил пас от Кайо Жорже, обошел двух защитников и пробил еще между двумя. Также "Сантос" должен был получить шанс отличиться с пенальти, который странным образом не назначил арбитр из Уругвая Кристиан Феррейра.

"Бока" провела три подряд выездных матча в различных турнирах и все проиграла, что серьезно настораживает накануне воскресной игры против "Ривер Плейт". Правда этот матч "генуэзцы" проведут на родной "Бомбонере".

Первые пропущенные голы и первое поражение, таков итог визита "Барселоны" в Ла Пас. Несмотря на целую неделю подготовки к матчу эквадорцы провалились в столице Боливии - лишь один удар в створ ворот четко это подчеркивает. Героем же матча стал пожилой, но все еще достаточно быстрый колумбийский нападающий Жаир "Привод" Рйеносо, оба гола на его счету.

Команда І Р О 1 "Барселона" (Эквадор) 4 7:2 9 2 "Сантос" (Бразилия) 4 6:4 6 3 "Бока Джуниорс" (Аргентина) 4 2:3 6 4 "Зе Стронгест" (Боливия) 4 2:10 3

Группа D

"Флуминенсе" (Бразилия) - "Санта Фе" (Колумбия) 2:1

"Жуниор" (Колумбия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 1:1

Победа на "Маракане" далась "Флу" очень трудно. До перерыва колумбийцы очевидно были лучше бразильцев. Впоследствии они еще и забили - Сиро Поррас четко отдал на Жерссона Гонсалеса, тот выиграл позицию у неповоротливого Луккаса Клара и слету вколотил мяч в сетку. Правда, хозяева быстро отыгрались - юный Кайку ассистировал ветерану Фреду. Решающим же стал гол Кайо Паулисты, которого чисто на ворота "Санта Фе" вывел пасом со своей половины поля эквадорец Хуан Казарес.

А вот "Ривер" откровенно вытянул счастливый билет, ведь по ходу матча на поле "Жуниора" он уступал колумбийцам заслуженно. Те сделали ставку на быстрые рывки и один из них Мигель Борха после передачи Джона Пахоя реализовал. В том эпизоде ​​провалились центрбеки парагваец Роберто Рохас и наш старый знакомый по "Металлисту" Джонатан Майдана. Аргентинцы отыгрались в добавленное ко второму тайму время с помощью углового - отличился чилиец Пауло Диас. Из не футбольного отметим тот факт, что матч состоялся под аккомпанемент выстрелов возле стадиона, в Колумбии сейчас слишком горячо и все время на улицах идет полноценная война протестующих с силовиками. Также последние применили слезоточивый газ рядом с ареной и в таком количестве, что футболисты немного пострадали от этого.

Команда И Р О 1 "Флуминенсе" (Бразилия) 4 6:4 8 2 "Ривер Плейт" (Аргентина) 4 4:3 6 3 "Жуниор" (Колумбия) 4 4:5 3 4 "Санта Фе" (Колумбия) 4 3:5 2

Группа F

"Спортинг Кристал" (Перу) - "Расинг" (Аргентина) 0:2

"Рентистас" (Уругвай) - "Сан Пауло" (Базилио) 1:1

Два подряд чрезвычайно важные матчи выиграл "Расинг" Хуана Антонио Пиццы. В Копа де ла Лига в заключительном туре группового этапа "Ла Академия", как еще называют этот клуб, одолела "Сан Лоренцо" 2:0, сравнялась с ним по очкам, но обошла за счет очной победы и попала на последнее из проходных в плей-офф мест. Нелегко ей далась и победа в Лиме. "Спортинг Кристал" создал три идеальные шансы для гола и два из них упустил нападающий из Эквадора молодой Вашингтон Корозо. Гости же забили все, что могли. Отличились футболисты, вышедшие на замену Томас Чанкалай и Игнасио Пьятти, последний неотразимо пробил из-за пределов штрафной площади. Де-факто "Расинг" уже пробился в следующую стадию соревнований.

Так же как и "Сан Пауло", который должен был брать все три очка в Монтевидео. Преимущество трехцветных гостей было ощутимым, в частности экс-киевлянин Витор Буэно не реализовал пенальти. Его партнеры открыли счет уже на 4-й минуте, когда колумбийский латераль, бывший игрок "Аякса" Луис Орехуэла после подачи с углового пробил точно головой, находясь спиной к воротам и под довольно неудобным углом. Уругвайцы сравняли, когда мяч оказался у вратарской и в скоплении игроков пробил защитник Ричард Мартин Гонсалес.

У "Рентистас" за шесть последних игр поровну поражений и ничьих.

Команда И Р О 1 "Сан Пауло" (Базилия) 4 6:1 8 2 "Расинг" (Аргентина) 4 5:2 8 3 "Рентистас" (Уругвай) 4 2:4 3 4 "Спортинг Кристал" (Перу) 4 1:7 1

Группа Е

"Аргентинос Джуниорс" (Аргентина) - "Универсидад Католика" (Чили) 0:1

"Атлетико Насиональ" (Колумбия) - "Насиональ" (Уругвай) 0:0

Опытный форвард Габриэль Ауче был среди героев победы в Сантьяго, в частности, он тогда забил гола, а вот теперь именно его немотивированная грубость (удар сзади по ногам) оставила "Аргентинос" в меньшинстве уже на 28-й минуте. Победный гол "католиков" можно было и не засчитывать из-за небольшого офсайда. Подопечные Густаво Пойета тоже доигрывали вдесятером, однако им нужно было в таком составе продержаться чуть больше десяти минут и они выстояли. Вторая победа вывела чилийский клуб на второе место в группе. А вот подопечные Габриэля Милито не смогли досрочно решить вопрос выхода в плей-офф.

Густав Пойет: "Это важный шаг, мы вступили в бой. Неделю назад они думали, что мы мертвы. Но мы не были худшими тогда, как и не стали лучшими сейчас. Идея в том, чтобы продолжать играть с большим смирением и постепенно прогрессировать. Мои футболисты нашли баланс в своих действиях. Мы знаем, как защищаться и в то же время ищем шансы у чужих ворот чтобы превратить их в очки".

В игре двух "Насионалей", один из которых еще и "Атлетико", солистом выступил колумбийский клуб. Но 25 ударов по воротам соперника успеха не принесли, и уругвайцы удержали нулевой результат в ​том числе и ценой двух удалений (одно - игрока со скамейки запасных). На самом деле преимущество колумбийцев была сугубо в количестве атак, контроле мяча. Настоящий стопроцентный момент они имели лишь однажды во втором тайме, когда в течение нескольких секунд не забили в идеальной ситуации Джейссон Переа и Балдомеро Перлаза. Из-за качества игры отчет об этом матче имел в частности и название "Сумерки футбола". Интересно, что игра была на грани срыва из-за того, что в городе Паррейра, где прошел поединок, как раз случился очередной всплеск протестных акций и противостояния на улицах. Колумбия, напомним, в июне должна быть одной из двух стран хозяек Копа Америка и в этом контексте события в стране сейчас выглядит весьма удручающе.

Команда І Р О 1 "Аргентинос Джуниорс" (Аргентина) 4 6:1 9 2 "Универсидад Католика" (Чили) 4 4:5 6 3 "Атлетико Насионал" (Колумбия) 4 6:6 5 4 "Насионал" (Уругвай) 4 5:9 2

Группа G

"Унион Ла Калера" (Чили) - "Фламенго" (Бразилия) 2:2

"Велес Сарсфилд" (Аргентина) - ЛДУ (Эквадор) 3:1

Игроки "Фламенго" настолько мысленно были в большом финале чемпионата штата против своего извечного врага "Флуминенсе", которому уже проигрывали в этом сезоне, что завалили старт матча против скромных чилийцев. Первый пропущенный мяч команды Рожерио Сени - это просто фестиваль небрежности и безответственности. В дальнейшем еще и Арао поразил собственные ворота. Отыгрывались бразильцы долго, но их территориальное преимущество было тотальным, поэтому нет ничего удивительного, что в конце именно они были ближе к успеху. Лучший ныне бомбардир группового этапа Габигол забил шесть раз и ровно половина этих ударов была с одиннадцатиметровой отметки.

Солидно три очка взял "Велес". В его рядах стоит отметить 20-летнего энганче Тьяго Алмаде, футболист уже три года серьезно заявляет о своих претензиях на большое признание и уже сейчас имеет предложения из Европы.

Команда И Р О 1 "Фламенго" (Бразилия) 4 12:7 10 2 "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 4 8:7 6 3 ЛДУ (Эквадор) 4 8:9 4 4 "Унион Ла Калера" (Чили) 4 5:10 2

Группа Н

"Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) - "Серро Портеньо" (Парагвай) 0:1

"Америка де Кали" (Колумбия) - "Атлетико Минейро" (Бразилия) 1:3

Еще один матч прошел в Барранкилье и история матча "Жуниор" - "Ривер" повторилась за пределами поля - опять игра прошла на фоне уличных боев и сам матч несколько раз пришлось прервать, снова на стадион заносило слезоточивый газ.

Победу одержал "Атлетико Минейро", в составе которого вновь забил Халк.