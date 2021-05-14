Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Футбол под аккомпанемент выстрелов и слезоточивого газа. О 4-м туре Либертадорес
Голкіпер колумбійського Жуніора просить паузу через потрапляння газу в очі, фото - Getty Images
По итогам 4-го тура Копа Либертадорес бразильские клубы "Палмейрас" и "Атлетико Минейро" вышли в плей-офф, а перуанский "Спортинг Кристал" потерял шансы на выход из группы, однако еще может попасть в Копа Судамерикана.
Группа А
- "Университарио" (Перу) - "Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) 1:1
- "Индепендьенте дель Важе" (Эквадор) - "Палмейрас" (Бразилия) 0:1
В Лиме соперники создали кучу моментов для взятия ворот, реализовав только по одному. Особенно ярко провел матч невысокий вратарь-ветеран перуанцев Хосе Аурелио Карбажо.
Трудно вспомнить, когда последний раз мощный "Палмейрас" был настолько лишен мяча, как это случилось в Кито против "Инде дель Важе". У хозяев контроль превышал 70%. В такой ситуации "Вердао" максимально использовал скорость своих форвардов Рони и Луиса Адриано. Последний заработал пенальти, который реализовал Рафаэль Вейга, поэтому дуэль двух португальских тренеров Ренато Пайвы и Абеля Феррейры принесла успех руководителю бразильцев.
|Команда
|И
|Р
|О
|1
|"Палмейрас"(Бразилия)
|4
|11:3
|12
|2
|"Дефенса и Хустисиа" (Аргентина)
|4
|6:4
|5
|3
|"Индепендьенте дель Важе" (Эквадор)
|4
|5:7
|4
|4
|"Университарио" (Перу)
|4
|3:11
|1
Группа В
- "Депортиво Тачира" (Венесуэла) - "Интернасионал" (Бразилия) 2:1
- "Олвэйс Реди" (Боливия) - "Олимпия" (Парагвай) 1:2
Вторая домашняя победа в турнире венесуэльской "Тачиры" крайне запутала ситуацию в квартете В. Стоит отметить, что победили хозяева абсолютно заслуженно. Еще до перерыва за них должен был забивать панамский нападающий Фредди Гондола, он не использовал выход на голкипера. Гол бразильцев с пенальти не остановил "Желто-черную карусель" (прозвище клуба) и венесуэльцы использовали грубые ошибки Зе Габриэля и Эденилсона, последний заменил Тайсона, который пока играет за "Интер" только в матчах Либертадорес.
Кавалерия и артиллерия, так двумя словами можно свести характеристику игры между "Олвэйс Реди" и "Олимпией", которые выдали упорный архаичный матч с множеством атак. Футбол был абсолютно открытым, а хозяева еще и постоянно били издалека и имели шансы таки забить таким способом. По такой игре никто бы не удивился удалениям, однако аргентинский рефери Дарио Эррера лишь однажды обратился к такому наказанию, да и то не игрока, а тренера гостей уругвайца Серхио Ортемана. Другой представитель этой страны Алехандро Силва принес "Олимпии" победу, замкнув пас слева на 93-й минуте.
Победа же "Олимпии" создала удивительную ситуацию в квартете, когда все команды имеют по шесть очков. Лучшая ситуация у парагвайцев, ведь два заключительных матча они проведут дома, а худшая у "Олвэйс Реди", которым придется спуститься со своих высот и дважды сыграть в гостях.
|Команда
|И
|Р
|О
|1
|"Интернасионал" (Бразилия)
|4
|11:5
|6
|2
|"Олвейс Реди" (Боливия)
|4
|6:4
|6
|3
|"Олимпия" (Парагвай)
|4
|7:11
|6
|4
|"Депортиво Тачира" (Венесуэла)
|4
|5:9
|6
Группа С
- "Сантос" (Бразилия) - "Бока Джуниорс" (Аргентина) 1:0
- "Зе Стронгест" (Боливия) - "Барселона" (Эквадор) 2:0
Прошло всего неделя после предыдущей игры "Сантоса" в этом турнире, а за это время клуб Пеле успел дважды сыграть в чемпионате штата. Сначала проиграл "Палмейрасу" 2:3, а вот уже с новым тренером романтиком Фернандо Диницом победил "Сан-Бенто" 2:0. Теперь же удалось снять максимально ценный скальп. Карлитос Тевес провел очень яркий матч, но в каждом из таймов не использовал по одному большому шансу. У бразильцев же впервые в международных клубных соревнованиях забил левый защитник Фелипе Джонатан, который получил пас от Кайо Жорже, обошел двух защитников и пробил еще между двумя. Также "Сантос" должен был получить шанс отличиться с пенальти, который странным образом не назначил арбитр из Уругвая Кристиан Феррейра.
"Бока" провела три подряд выездных матча в различных турнирах и все проиграла, что серьезно настораживает накануне воскресной игры против "Ривер Плейт". Правда этот матч "генуэзцы" проведут на родной "Бомбонере".
Первые пропущенные голы и первое поражение, таков итог визита "Барселоны" в Ла Пас. Несмотря на целую неделю подготовки к матчу эквадорцы провалились в столице Боливии - лишь один удар в створ ворот четко это подчеркивает. Героем же матча стал пожилой, но все еще достаточно быстрый колумбийский нападающий Жаир "Привод" Рйеносо, оба гола на его счету.
|Команда
|І
|Р
|О
|1
|"Барселона" (Эквадор)
|4
|7:2
|9
|2
|"Сантос" (Бразилия)
|4
|6:4
|6
|3
|"Бока Джуниорс" (Аргентина)
|4
|2:3
|6
|4
|"Зе Стронгест" (Боливия)
|4
|2:10
|3
Группа D
- "Флуминенсе" (Бразилия) - "Санта Фе" (Колумбия) 2:1
- "Жуниор" (Колумбия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 1:1
Победа на "Маракане" далась "Флу" очень трудно. До перерыва колумбийцы очевидно были лучше бразильцев. Впоследствии они еще и забили - Сиро Поррас четко отдал на Жерссона Гонсалеса, тот выиграл позицию у неповоротливого Луккаса Клара и слету вколотил мяч в сетку. Правда, хозяева быстро отыгрались - юный Кайку ассистировал ветерану Фреду. Решающим же стал гол Кайо Паулисты, которого чисто на ворота "Санта Фе" вывел пасом со своей половины поля эквадорец Хуан Казарес.
А вот "Ривер" откровенно вытянул счастливый билет, ведь по ходу матча на поле "Жуниора" он уступал колумбийцам заслуженно. Те сделали ставку на быстрые рывки и один из них Мигель Борха после передачи Джона Пахоя реализовал. В том эпизоде провалились центрбеки парагваец Роберто Рохас и наш старый знакомый по "Металлисту" Джонатан Майдана. Аргентинцы отыгрались в добавленное ко второму тайму время с помощью углового - отличился чилиец Пауло Диас. Из не футбольного отметим тот факт, что матч состоялся под аккомпанемент выстрелов возле стадиона, в Колумбии сейчас слишком горячо и все время на улицах идет полноценная война протестующих с силовиками. Также последние применили слезоточивый газ рядом с ареной и в таком количестве, что футболисты немного пострадали от этого.
|Команда
|И
|Р
|О
|1
|"Флуминенсе" (Бразилия)
|4
|6:4
|8
|2
|"Ривер Плейт" (Аргентина)
|4
|4:3
|6
|3
|"Жуниор" (Колумбия)
|4
|4:5
|3
|4
|"Санта Фе" (Колумбия)
|4
|3:5
|2
Группа F
- "Спортинг Кристал" (Перу) - "Расинг" (Аргентина) 0:2
- "Рентистас" (Уругвай) - "Сан Пауло" (Базилио) 1:1
Два подряд чрезвычайно важные матчи выиграл "Расинг" Хуана Антонио Пиццы. В Копа де ла Лига в заключительном туре группового этапа "Ла Академия", как еще называют этот клуб, одолела "Сан Лоренцо" 2:0, сравнялась с ним по очкам, но обошла за счет очной победы и попала на последнее из проходных в плей-офф мест. Нелегко ей далась и победа в Лиме. "Спортинг Кристал" создал три идеальные шансы для гола и два из них упустил нападающий из Эквадора молодой Вашингтон Корозо. Гости же забили все, что могли. Отличились футболисты, вышедшие на замену Томас Чанкалай и Игнасио Пьятти, последний неотразимо пробил из-за пределов штрафной площади. Де-факто "Расинг" уже пробился в следующую стадию соревнований.
Так же как и "Сан Пауло", который должен был брать все три очка в Монтевидео. Преимущество трехцветных гостей было ощутимым, в частности экс-киевлянин Витор Буэно не реализовал пенальти. Его партнеры открыли счет уже на 4-й минуте, когда колумбийский латераль, бывший игрок "Аякса" Луис Орехуэла после подачи с углового пробил точно головой, находясь спиной к воротам и под довольно неудобным углом. Уругвайцы сравняли, когда мяч оказался у вратарской и в скоплении игроков пробил защитник Ричард Мартин Гонсалес.
У "Рентистас" за шесть последних игр поровну поражений и ничьих.
|Команда
|И
|Р
|О
|1
|"Сан Пауло" (Базилия)
|4
|6:1
|8
|2
|"Расинг" (Аргентина)
|4
|5:2
|8
|3
|"Рентистас" (Уругвай)
|4
|2:4
|3
|4
|"Спортинг Кристал" (Перу)
|4
|1:7
|1
Группа Е
- "Аргентинос Джуниорс" (Аргентина) - "Универсидад Католика" (Чили) 0:1
- "Атлетико Насиональ" (Колумбия) - "Насиональ" (Уругвай) 0:0
Опытный форвард Габриэль Ауче был среди героев победы в Сантьяго, в частности, он тогда забил гола, а вот теперь именно его немотивированная грубость (удар сзади по ногам) оставила "Аргентинос" в меньшинстве уже на 28-й минуте. Победный гол "католиков" можно было и не засчитывать из-за небольшого офсайда. Подопечные Густаво Пойета тоже доигрывали вдесятером, однако им нужно было в таком составе продержаться чуть больше десяти минут и они выстояли. Вторая победа вывела чилийский клуб на второе место в группе. А вот подопечные Габриэля Милито не смогли досрочно решить вопрос выхода в плей-офф.
Густав Пойет: "Это важный шаг, мы вступили в бой. Неделю назад они думали, что мы мертвы. Но мы не были худшими тогда, как и не стали лучшими сейчас. Идея в том, чтобы продолжать играть с большим смирением и постепенно прогрессировать. Мои футболисты нашли баланс в своих действиях. Мы знаем, как защищаться и в то же время ищем шансы у чужих ворот чтобы превратить их в очки".
В игре двух "Насионалей", один из которых еще и "Атлетико", солистом выступил колумбийский клуб. Но 25 ударов по воротам соперника успеха не принесли, и уругвайцы удержали нулевой результат в том числе и ценой двух удалений (одно - игрока со скамейки запасных). На самом деле преимущество колумбийцев была сугубо в количестве атак, контроле мяча. Настоящий стопроцентный момент они имели лишь однажды во втором тайме, когда в течение нескольких секунд не забили в идеальной ситуации Джейссон Переа и Балдомеро Перлаза. Из-за качества игры отчет об этом матче имел в частности и название "Сумерки футбола". Интересно, что игра была на грани срыва из-за того, что в городе Паррейра, где прошел поединок, как раз случился очередной всплеск протестных акций и противостояния на улицах. Колумбия, напомним, в июне должна быть одной из двух стран хозяек Копа Америка и в этом контексте события в стране сейчас выглядит весьма удручающе.
|Команда
|І
|Р
|О
|1
|"Аргентинос Джуниорс" (Аргентина)
|4
|6:1
|9
|2
|"Универсидад Католика" (Чили)
|4
|4:5
|6
|3
|"Атлетико Насионал" (Колумбия)
|4
|6:6
|5
|4
|"Насионал" (Уругвай)
|4
|5:9
|2
Группа G
- "Унион Ла Калера" (Чили) - "Фламенго" (Бразилия) 2:2
- "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - ЛДУ (Эквадор) 3:1
Игроки "Фламенго" настолько мысленно были в большом финале чемпионата штата против своего извечного врага "Флуминенсе", которому уже проигрывали в этом сезоне, что завалили старт матча против скромных чилийцев. Первый пропущенный мяч команды Рожерио Сени - это просто фестиваль небрежности и безответственности. В дальнейшем еще и Арао поразил собственные ворота. Отыгрывались бразильцы долго, но их территориальное преимущество было тотальным, поэтому нет ничего удивительного, что в конце именно они были ближе к успеху. Лучший ныне бомбардир группового этапа Габигол забил шесть раз и ровно половина этих ударов была с одиннадцатиметровой отметки.
Солидно три очка взял "Велес". В его рядах стоит отметить 20-летнего энганче Тьяго Алмаде, футболист уже три года серьезно заявляет о своих претензиях на большое признание и уже сейчас имеет предложения из Европы.
|Команда
|И
|Р
|О
|1
|"Фламенго" (Бразилия)
|4
|12:7
|10
|2
|"Велес Сарсфилд" (Аргентина)
|4
|8:7
|6
|3
|ЛДУ (Эквадор)
|4
|8:9
|4
|4
|"Унион Ла Калера" (Чили)
|4
|5:10
|2
Группа Н
- "Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) - "Серро Портеньо" (Парагвай) 0:1
- "Америка де Кали" (Колумбия) - "Атлетико Минейро" (Бразилия) 1:3
Еще один матч прошел в Барранкилье и история матча "Жуниор" - "Ривер" повторилась за пределами поля - опять игра прошла на фоне уличных боев и сам матч несколько раз пришлось прервать, снова на стадион заносило слезоточивый газ.
Победу одержал "Атлетико Минейро", в составе которого вновь забил Халк.
|Команда
|І
|Р
|О
|1
|"Атлетико Минейро" (Бразилия)
|4
|10:3
|10
|2
|"Серро Портеньо" (Парагвай)
|4
|3:4
|7
|3
|"Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла)
|4
|1:2
|3
|4
|"Америка де Кали" (Колумбия)
|4
|2:7
|1
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