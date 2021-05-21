Спартанцы Ривера и черные дни Бразилии. О пятом туре Либертадорес

По итогам предпоследнего тура группового этапа в 1/8 финала уже официально вышли "Палмейрас", "Дефенса и Хустисиа", "Барселона", "Расинг", "Сан Пауло", "Аргентинос Жуниорс", "Атлетико Минейро", "Фламенго", "Велес Сарсфилд".

Группа А

"Палмейрас" (Бразилия) - "Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) 3:4

"Университарио" (Перу) - "Индепендьенте дель Важе" (Эквадор) 3:2

Четыре матча между собой в этом году провели "Палмейрас" и "Дефенса и Хустисиа" и каждый из них стал большой представлением. Соперники обязательно выигрывали на чужом поле. В Суперкубке Южной Америки аргентинцы взяли верх в серии пенальти, а в группе отомстили за домашнее фиаско. Пять из семи голов были забиты после подач (два со стандартов) и в этой хаотической перестрелке гости были более успешными за "Вердао". Решающий удар нанес Брайан Ромеро.

Трудно понять, что именно случилось с очень симпатичным эквадорским клубом "Инде дель Важе", но он тотально сдулся против "Университарио". Хозяева были значительно более эффективными, чем соперник, который держал мяч и чисто физически выглядел уставшим, как следствие желание взяло верх над креативом без четкой направленности в финале.

Команда И РМ О 1 "Палмейрас" (Бразилия) 5 14:7 12 2 "Дефенса и Хустисиа" (Аргентина) 5 10:7 8 3 "индепендьєнте дель Важе" (Еквадор) 5 7:10 4 4 "Университарио" (Перу) 5 6:13 4

Группа В

"Депортиво Тачира" (Венесуэла) - "Олвэйс Реди" (Боливия) 7:2

"Олимпия" (Парагвай) - "Интернасионал" (Бразилия) 0:1

"Тачира" вышла на домашний матч с пятью игроками группы атаки - два форварда, трое футболистов под ними. И все они отличились в этом поединке, именно эта пятерка и забила все семь голов. Тот случай, когда голы совершенно не спасают зрелищность матча. Кажется, это худший из поединков групповой стадии, ведь команды ошибались на уровне любителей и все это выглядело слишком нелепо. Поэтому лидерство "Тачиры" с тремя домашними победами пока выглядит очень экзотично, хотя никто не заставлял ее соперников играть провально.

20-летний Юри Альберто успел за полчаса игры немало - вышел на замену, забил гол красавец и был удален. Таким образом "Интер" Тайсона победил в Асунсьоне, но еще не гарантировал себе выход в следующую стадию соревнований.

Команда И РМ О 1 "Интернасионал" (Бразилия) 5 12:5 9 2 "Депортиво Тачира" (Венесуела) 5 12:11 9 3 "Олвейс Реди" (Боливия) 5 8:11 6 4 "Олимпия" (Парагвай) 5 7:12 6

Группа С

"Бока Джуниорс" (Аргентина) - "Барселона" (Эквадор) 0:0

"Зе Стронгест" (Боливия) - "Сантос" (Бразилия) 2:1

В Ла Пасе зажигали герои предыдущих матчей. Жаир Рейносо вновь забил и снова победил его "Зе Стронгест". Только второй гол в международной карьере на счету крайнего защитника "Сантоса" Фелипе Джонатана. Ну а бразилец Виллиам Ортенсио Барбоса, игровой лидер боливийцев в атаке, принес своей команде полноценные три очка.

Команда И РМ О 1 "Барселона" (Еквадор) 5 7:2 10 2 "Бока Джуниорс" (Аргентина) 5 3:2 7 3 "Сантос" (Бразилия) 5 7:6 6 4 "Зе Стронгест" (Боливия) 5 4:11 6

Группа D

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Санта Фе" (Колумбия) 2:1

"Флуминенсе" (Бразилия) - "Жуниор" (Колумбия) 1:2

История "Ривера" уже стала полноценной легендой и, без преувеличения, это история на все времена, которая стоит многих титулов и побед. Итак, напомню, команда Марсело Гальярдо потеряла 15 футболистов и нескольких работников перед воскресным матчем против "Бока Джуниорс" в чемпионате страны из-за коронавируса. Тогда "миллионеры" сыграли 1:1 и уступили только в серии одиннадцатиметровых. В матче Либертадорес дела были еще хуже. Заявка там меньше национальной, а перед игрой команда осталась без более 20-ти игроков. В частности, без всех возможных вратарей. Гальярдо имел ровно 11 футболистов, которые и вошли в заявку на матч. В ворота стал опорник 35-летний Энцо Перес. Команда проделала фантастическую работу, чтобы не дать сопернику нормально бить по воротам Переса и колумбийцы чаще били без подготовки издалека, но и спасать ему таки пришлось. Отдельного упоминания стоит 20-летний Фелипе Пенья Биафоре, который заменил Переса на позиции в центре поля и не только выгрыз эту зону, но и отлично раздавал передачи.

В конце концов, 11 риверских спартанцев одержали историческую победу. Не важно, что матч этот не был решающий, обстоятельства поединка сделали героями всех участников команды победительницы. В одном из комментариев после матча Гальярдо пошутил, что на этот раз ему было очень легко, ведь не было сомнений относительно состава, не было никого, кроме имеющихся 11-ти футболистов.

Без пяти игроков основы победил в гостях "Жуниор". Двое из отсутствующих - это форварды, лучшие футболисты прошлого года в Южной Америке Мигель Борха (дисквалификация) и Теофило Гутьеррес (травма).

Команда И РМ О 1 "Ривер Плейт" (Аргентина) 5 6:4 9 2 "Флуминенсе" (Бразилия) 5 7:6 8 3 "Жуниор" (Колумбия) 5 6:6 6 4 "Санта Фе" (Колумбия) 5 4:7 2

Группа E

"Сан Пауло" (Базилия) - "Расинг" (Аргентина) 0:1

"Спортинг Кристал" (Перу) - "Рентистас" (Уругвай) 2:0

Креспо во главе "Сан Пауло" честно заслужил положительную оценку стартового периода работы, но матч против "Расинга" безоговорочный провал его команды. Аргентинцы были хитрее и гибче соперника и не ошибались настолько грубо, как те в ситуации с единственным в матче голом Хоакина Новилло. "Расинг" не пропускает уже три матча в Либертадорес подряд. Отмечу, что команда Хуана Антонио Пиццы победила после очень тяжелого поединка четвертьфинала национального первенства против "Велеса", в котором она взяла верх лишь в серии послематчевых пенальти.

Команда И РМ О 1 "Расинг" (Аргентина) 5 6:2 11 2 "Сан Пауло" (Базилия) 5 6:2 8 3 "Спортинг Кристал" (Перу) 5 3:7 4 4 "Рентистас" (Уругвай) 5 2:6 3

Группа F

"Аргентинос Джуниорс" (Аргентина) - "Атлетико Насиональ" (Колумбия) 1:0

"Насиональ" (Уругвай) - "Универсидад Католика" (Чили) 1:0

Хватало моментов и эмоций в матче на стадионе имени Диего Марадоны, где его первый клуб принимал "Атлетико Насиональ". Гостям для успеха нужно было получить немного благосклонности Фортуны, но та в их сторону ни посмотрела. В целом же подопечные Габриэля Милито создали достаточно моментов на матч, чтобы завершающий гол Эммануэля "Торпеды" Ерерры считать абсолютно заслуженным. Благодаря ему "Аргентинос" уже в ⅛ финала.

Команда И РМ О 1 "Аргентинос Джуниорс" (Аргентина) 5 7:1 12 2 "Универсидад Католика" (Чили) 5 4:6 6 3 "Атлетико Насионал" (Колумбия) 5 6:7 5 4 "Насионал" (Уругвай) 5 6:9 5

Группа G

"Велес Сарсфилд" (Аргентина) - "Унион Ла Калера" (Чили) - 2:1

"Фламенго" (Бразилия) - ЛДУ (Эквадор) 2:2

Команда И РМ О 1 "Фламенго" (Бразилия) 5 14:9 11 2 "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 5 10:8 9 3 ЛДУ (Еквадор) 5 10:11 5 4 "Унион Ла Калера" (Чили) 5 6:12 2

Группа Н

"Америка де Кали" (Колумбия) - "Депортиво Ла Гуайра" (Венесуэла) 3:1

"Серро Портеньо" (Парагвай) - "Атлетико Минейро" (Бразилия) 0:1

Дубль Густаво Адриано Рамоса, известного успешными выступлениями в Бундеслиге за дортмундскую "Боруссию" и "Герту", ​​принес очень важные очки "Америке", которая все еще имеет шансы на выход в плей-офф, хотя и совсем небольшие.

"Атлетико Минейро" в текущем сезоне имеет очень амбициозный бюджет, хороший состав и должен оправдывать такие расходы. Пока у команды Куки это выходит, несмотря на наличие ряда внутренних конфликтов. На этот раз бразильцы должны были забивать задолго до добавленного ко второму тайму времени, но гол пришел лишь под занавес матча, удару опытного Кено помог рикошет.