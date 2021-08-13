Свет и тени де Арраскаеты и Начо Фернандеса. О четвертьфиналах Либертадорес

На днях состоялись первые матчи четвертьфинала главного клубного турнира Южной Америки. Известный комментатор и журналист Роберто Моралес рассказывает о самом интересном в этих противостояниях

Кубок Либертадорес. Четвертьфинал

"Олимпия" (Парагвай) - "Фламенго" (Бразилия) 1:4

Голы: Иван Торрес 45+14 - де Арраскаета 16, Габриэль Барбоса 45+12 (пенальти), 52, Витиньо 90+1.

Счет матча словно подсказывает, что произошло банальное избиение фаворитом значительно более слабого соперника, интересного в том матче в Асунсьоне ничего и быть не могло. Реалии же несколько иные и именно ради этого и стоит смотреть футбол.

Мало того, что разница в классе соперников была очевидна всем, так еще и главный парагвайский гранд взялся чудить во внутренних соревнованиях, проиграл два последних матча первенства, всего три из четырех на старте.

У "Фламенго" же наблюдалась идиллия. В начале июля выгнали тренера Рожерио Сени после поражения от "Атлетико Минейро". Его заменил эксцентричный Ренато Гаушо. Семь поединков подряд он выиграл в различных турнирах, а команда весело атаковала и забивала. Но как раз перед четвертьфиналом Либертадорес счастье вдруг закончилось. На "Маракане" "Менгао" был разбит и по игре и по содержанию довольно проблемным "Интернасионалем" 0:4. Юри Алберто забил трижды, а гол с забегом метров на 70 выдал наш знакомый Тайсон, для которого этот результативный удар стал первым после возвращения в родной клуб после почти 11 летнего пребывания в Украине. Болезненное поражение для "Фла", особенно с учетом действительно плохой игры да еще и удаления бомбардира Габриэля Барбосы, того который Габигол.

И начало в Асунсьоне не казался слишком хорошим - парагвайцы прессинговали и активно пытались выводить мяч через фланги. Но быстрый отрыв таких мастеров как Джорджиан де Арраскаета и Габигол завершился точным ударом уругвайца. После этого "Фламенго" начал ловить соперника. Однако был в игре один очень противоречив момент. Защитник "Олимпии" Виктор Саласар "со всей дури" врезался в де Арраскаету, а тот успел кулаком дать тому в рожу. Саласар после такого нокаута лежал на поле еще минут десять и его вывезли на электрокаре, а вот Джорджиан не только не был удален, но и не получил предупреждения.

Джорджиан де Арраскаета, фото - Getty Images

Потом было еще и удаление Фелипе Луиса, которое отменили и назначили пенальти в ворота "Олимпии". Просмотр повтора показал, что был фол в штрафной парагвайцев против де Арраскаеты и после того пошла контратака, в которой сфолил экс-защитник мадридского "Атлетико". Поэтому за пару минут радость парагвайцев сменилась отчаянием. Правда, до перерыва они забили, после передачи колумбийца Отальваро (нет, не того, который когда-то приезжал в Украину) забил Иван Торрес.

Затем вновь в центре внимания был де Арраскаета, который мог забить парочку, принял участие в голе Габриэля Барбосы. Витиньо же просто добил соперника. Ответный матч пройдет 18 августа.

"Сан Пауло" (Бразилия) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:1

Голы: Луан 54 - Патрик Де Паула 74

Совсем недавно эти соперники сыграли между собой в чемпионате. Матч был нулевым по счету и вообще не слишком интересным. Перед встречей в Либертадорес команды получили совершенно разные эмоции. После длительной полосы неудач "трехцветные" победили "Атлетико Паранаэнсе" на его арене, а вот лидер неожиданно ввязался в авантюрную бойню с "Форталеза", закончилось это тем самым, как и олимпийский финал в боксе между украинцем Александром Хижняком и бразильцем Эбертом Консейсау - фаворит получил неожиданный удар, который решил судьбу встречи. "Палмейрас" проиграл 2:3.

На этот раз "Сан Пауло" сыграл более инициативно, чем соперник, но опасался его скорости. Луан забил первый гол, когда за мгновение до того Вевертон решительно отразил два подряд удара в упор от Родриго Нестора. "Вердао" отыгрался прямым ударом со штрафного, мяч пролетел сквозь скопление футболистов, а вратарь Тьяго Волпи поздно среагировал.

Ответный матч 17 августа.

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Атлетико Минейро" (Бразилия) 0:1

Гол: Игнасио "Начо" Фернандес 58

Удаление: Игнасио "Начо" Фернандес 84

Сюжетная линия матча была максимально хитро закрученная. Опытный хавбек "Начо" Фернандес в начале года сменил "Ривер" на "Атлетико Минейро", присоединился к очень амбициозному проекту, а бразильцы заплатили более 11 млн долларов. За "миллионеров" он играл с 2016-го и именно под руководством Гальярдо дорос до полноценного статуса континентальной звезды. "Начо" и тренер тепло обнимались перед игрой, а в ней полузащитник оказался едва ли не главной фигурой. Первый тайм хозяева провели мощно и только благодаря вратарю Эверсону забить не смогли. После перерыва бразильцы изменили ход встречи: когда получалось, то быстро атаковали, если нет, полагались на страшные по силе удары Халка. С помощью этого монстра Фернандес забил своему бывшему клубу. Но под занавес игры его удалили и это было сделано после просмотра видеоповторов. Кстати, удалили абсолютно правильно. Но и это "Риверу" не помогло, соперник в меньшинстве не отбивался, а и сам готов был атаковать.

Подопечные Гальярдо тяжело входят в сезон, который недавно стартовал в Аргентине. Тем более за них уже не сыграет 24-летний защитник универсал Гонсало Монтиэль. Недавний победитель Копа Америка сейчас в Севилье для подписания контракта с одноименным клубом.

Ответный матч 18 августа.

"Флуминенсе" (Бразилия) - "Барселона" (Эквадор) 2:2

Голы: Габриэль Тейшейра 26 Фред 90+5 (пенальти) - Адонис Сталин Пресиадо 69, Габриэль Кортес 88 (пенальти)

Удаление: Леандро Мартинес 77

Только "Флу" из бразильских клубов (пара "Сан Пауло" - "Палмейрас" не в счет) не смог сделать победный шаг, хотя и заканчивал матч против эквадорцев в большинстве. Стоит отметить, что "трехцветные из Рио" сейчас далеко не на подъеме. Накануне команда проиграла одному из аутсайдеров своего чемпионата "Америке", а замененный ветеран Нене агрессивно выразил свое несогласие с решением тренера еще на поле. Момент, который демонстрирует напряжение в команде.

Команда же аргентинца Фабиана "Быка" Бустоса наоборот выиграла пять матчей подряд и на "Маракану" прибыла в отличном тонусе.

Хозяева имели преимущество на протяжении матча, однако "Барса" все время отвечала своими атаками. Забили бразильцы после ошибки голкипера соперника на выходе (хотя частично его и блокировали в том моменте). Автор гола Габриэль Тейшейра потом еще имел две возможности отличиться. Эквадорский клуб быстро забил в ответ, но из офсайда. Полноценно же гости сравняли счет в типичной для себя силовой манере - высокая подача и футболист с удивительным сочетанием имен Адонис Сталин и фамилией Пресиадо неотразимо пробил головой. Затем гости остались в меньшинстве, но странный фол Нино (локтем в шею) привел к пенальти в ворота "Флуминенсе". Хотя срыв защитника можно и понять, он только прилетел из Токио, где полноценно сыграл победный для бразильцев турнир Олимпиады. Экс-игрок "Ботафого" Густаво Кортес реализовал пенальти. Под конец хозяева таки отыгрались. Фред тоже забил с одиннадцатиметровой отметки.

Ответный матч 19 августа.