Чудеса акробатики. ВИДЕО эффектного гола бисиклетой в четвертьфинале Копа Либертадорес

В ночь на четверг, 19 августа, состоялся ответный матч четвертьфинала Копа Либертадорес (аналога европейской Лиги Чемпионов в Южной Америке) между бразильским "Атлетико Минейро" и аргентинский "Ривер Плейт".

Более чем убедительную победу одержал бразильский клуб, который таким образом закрепил минимальный гостевой успех. Погром начал аргентинец Матиас Сарачо. Он забил невероятным ударом в падении через себя, а ассистировал ему Халк. Сам форвард отличился через 12 минут, когда элегантно реализовал выход один на один с голкипером. Тот же Сарачо поставил точку во втором тайме - 3:0 в этой игре и 4:0 по сумме двух, "Атлетико Минейро" выходит в полуфинал.