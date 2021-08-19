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Чудеса акробатики. ВИДЕО эффектного гола бисиклетой в четвертьфинале Копа Либертадорес
А еще Халк доказал, что он умеет играть тонко
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на четверг, 19 августа, состоялся ответный матч четвертьфинала Копа Либертадорес (аналога европейской Лиги Чемпионов в Южной Америке) между бразильским "Атлетико Минейро" и аргентинский "Ривер Плейт".
Более чем убедительную победу одержал бразильский клуб, который таким образом закрепил минимальный гостевой успех. Погром начал аргентинец Матиас Сарачо. Он забил невероятным ударом в падении через себя, а ассистировал ему Халк. Сам форвард отличился через 12 минут, когда элегантно реализовал выход один на один с голкипером. Тот же Сарачо поставил точку во втором тайме - 3:0 в этой игре и 4:0 по сумме двух, "Атлетико Минейро" выходит в полуфинал.
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