Триумф Халка, но не тотальная бразилизация. О четвертьфинале Кубка Либертадорес

В Кубке Либертадорес состоялись ответные матчи четвертьфинала. После первых поединков был риск, что трофей в итоге разыграют только бразильские команды, но представителю Эквадора удалось нарушить эту гегемонию.

Кубок Либертадорес. Четвертьфинал. Ответные матчи

"Фламенго" (Бразилия) - "Олимпия" (Парагвай) 5:1

Первый матч 4:1

Голы: Габриэль Барбоса 30, 77, Бруно Энрике 36, Виллиан Арао 49, Салседа 55 (автогол) - Хорхе Рекалде 45.

Если в первом матче еще были какие-то вопросы даже несмотря на победный для бразильцев счет 4:1, то в матче в столице страны Бразилии (в Рио "Маракана" не готова к серозным играм) все было однозначно. Фаворит банально убивал соперника, который создал гроссмейстерский гол, но не более. Особенно нужно отметить Бруно Энрике. Футболист раскрылся в 27-28 лет и в настоящее время является идеальным помощником в атаке, по темпу не просто успевает (он мировой рекордсмен по скорости забега в футболе), но и хорошо понимает и технически выполняет нужные для партнеров вещи. Еще полтора года назад "Менгао" был готов продать его за хорошие деньги в Азии. Сейчас идея заключается в максимальном использовании этого таланта.

"Палмейрас" (Бразилия) - "Сан Пауло" (Бразилия) 3:0

Первый матч 1:1

Голы: Рафаэль Вейга 10, Дуду 67, Патрик Де Паула 78

Удален: Витор Буэно (82)

Если "Палмейрас" качает от матча к матчу, то "Сан Пауло" просто выглядит слишком бледным. "Вердао" перед этим поединком провалил встречу с лидером "Атлетико Минейро" в чемпионате. Еще два тура до этого "зеленые" возглавляли чемпионскую гонку, однако поражения от "Форталезы" и "Минейро" дали уже пять очков отставание от первого места. Антигероем бойни с "Минейро" был опорник Патрик де Паула, но именно он забил в обоих матчах против "Сан Пауло". Эту дуэль подопечные Абеля Феррейры выиграли немного больше, чем полностью. А вот Креспо слишком близок к отставке. Он поберег нескольких лидеров в матче чемпионата против "Гремио", в котором получил невероятно драматической победу, но возвращение "сенаторов" не принесло счастья в этот раз. "Палмейрас" просто порвал все усилии соперников. "Сан Пауло" имел некоторые шансы отличиться, но в его защите был сплошной хаос. Один только Дуду (экс-динамовец стал главным героем встречи) мог забить не меньше четыре раза. Кстати, Дуду стал хорошим усилением для "Палмейрас" сейчас. Напомню, ранее он был главной звездой клуба, но поссорился и был отправлен на Ближний Восток в аренду. Сейчас это главный "решала" команды.

По итогам игры бразильские журналисты назвали Эрнана Креспо "банальной деревенщиной".

"Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 3:0

Первый матч - 1:0

Голы: Зарачо 22, Халк 34, Зарачо 61

Матч - главная сенсация по содержанию. Подопечные Куки после важнейшей победы в чемпионате ничего не оставили от грозного "Ривера". Великий матч. Аргентинцы достаточно мощно начали и Хулиан Альварес мог отличиться минимум дважды, но "Минейро" при поддержке родных трибун (болельщики в Бразилии уже разрешены) дал очень мощный отпор. Один только гол Зарачо стоит отдельного упоминания, Халк набросил мяч, а аргентинец идеально пробил в акробатическом прыжке. Тот же Халк подтвердил, что сейчас в 35 лет находится в идеальной форме, как для себя. Это просто машина, которая при поддержке Зарачо, Варгаса и Саварина не оставляет соперникам шансов.

Он и сам забил, издевательски перебросив вратаря. Где-то на 70-й минуте "Минейро" выключил ультра-режим и впоследствии просто перестал играть, но топовая форма весьма посредственного вратаря Эверсона не дала забить аргентинцами даже гол престижа. Теперь о разводе "Ривера" с тренером Гальярдо говорят в полный голос.

"Барселона" (Эквадор) - "Флуминенсе" (Бразилия) 1:1

Первый матч - 2:2

Голы: Гонсало Мастриани 73 - Фред 90+8 (пенальти).

Только "Флуминенсе" не смог пройти дальше, потому что это бы была тотальная оккупация Кубке Либертадорес бразильцами. Против команды сыграло правило выездного гола, которое в Южной Америке сохранилось в отличие от территорий под юрисдикцией УЕФА, хотя именно там оно работало.

До перерыва бразильцы вели игру и только они создавали моменты, однако хозяева таки выдержали давление и нанесли свои удары. Первым мог забить во втором тайме Джонатан Перлаза.

Гол хозяев был достаточно простым и стильным одновременно - американец Майкл Ойос забросил мяч вперед, а уругваец Гонсало Мастриани умело отработал на рывке, который вывел его один на один с вратарем соперников.

В добавленное арбитром время ко второму тайму гости заработали и реализовали пенальти, но этого было недостаточно для прохода. Поэтому "Барселона" немного разбавит бразильское доминирования. Три клуба из Бразилии впервые вошли в полуфинал Либертадорес.

Полуфинальные пары:

"Атлетико Минейро" - "Палмейрас"

"Фламенго" - "Барселона"

Базовые даты матчей - 22 и 29 сентября