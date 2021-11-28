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Палмейрас во второй раз подряд выигрывает Копа Либертадорес

Кубок Либертадорес
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Победителя определили только в овертайме

Палмейрас во второй раз подряд выигрывает Копа Либертадорес

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Палмейрас" забирает в третий раз в своей истории главный клубный трофей Южной Америки. В решающем матче клуб из "Сан-Паулу" переиграл земляков из Рио-де-Жанейро.

Любопытно, что в прошлом сезоне "Палмейрас" также становился обладателем этого трофея. Тогда в финале также был обыгран бразильский клуб, но "Сантос".

Читайте такжеПалмейрас - Фламенго. Как это было

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Копа Либертадорес. Финал
"Палмейрас" (Бразилия) - "Фламенго" (Бразилия) 2:1
Голы: Рафаэль Вейга 5, Дейверсон 95 - Габриэль Барбоса 72
"Палмейрас": Вивертон, Густаво Гомес, Густаво Скарпа, Луан Тейшейра, Майке (Менино Габриэл 106), Данило, Хоакин Пикерес (Фелипе Мело 114), Жозе Рафаэль (Данило Барбоза 82), Дуду, Рафаэль Вейга (Дейверсон 91), Рони
"Фламенго": Диего Алвес, Филипе Луис, Давид Луис, Родриго Кайо, Маурисио Исла, Андреас Перейра (Педро 111), Виллиан Арау, Хиорхьян де Арраскаета (Витиньо 111), Эвертон Рибейро, Бруно Энрике (Роберт Кенеди 91), Габриэл
Предупреждения: Пикерес 67, Густаво Гомес 74, Фелипе Мело 120+2 - Каю 65, Габриэль Барбоса 74, Де Арраскаэта 78

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В статье: Палмейрас (Сан-Паулу) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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