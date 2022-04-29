Копа Либертадорес. Экс-горняк Майкон завоевал прощение болельщиков

Третий тур группового этапа в Либертадорес не принес ни одного разгрома, большинство матчей были достаточно конкурентными, так что шансы выйти из группы остаются у всех участников.

Кубок Либертадореса. Третий тур

Группа А

"Индепендиенте Петролеро" (Боливия) – "Депортиво Тачира" (Венесуэла) 1:2 (1:1)

"Эмелек" (Эквадор) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:3 (0:2)

В Сукре на стадионе "Олимпико Патриа" гости из Венесуэлы взяли три очка, которые дарят им мечту о плей-офф. В то время как за "Индепендиенте Петролеро" сыграли восемь иностранцев, "Депортиво Тачира" выставила только представителей своей страны. Действовали команды очень решительно и с большим количеством ошибок, одна из них привела к тому, что вратарь хозяев столкнулся со своим защитником и два соперника вышли на пустые ворота.

И все же венесуэльцы выглядели в этом хит-параде угловатости немного более слаженными, чем соперник. После финального свистка игроки на руках носили тренера победителя испанца Алешандре Паллареса.

Игроки Палмейраса тяжелую выездную победу на высокогорье посвятили своему товарищу полузащитнику Жаилсону, которого накануне прооперировали после травмы и теперь он пропустит не менее полугода. Два гола в первом тайме позволили команде Дуду держать инициативу даже когда соперник начал физически превалировать из-за усталости гостей. Все вопросы снял удивительный гол Брено Лопеса, он пробил метров 20 с острого угла и перебросил вратаря соперников.

М Команды И РМ О 1 "Палмейрас" 3 15:2 9 2 "Депортиво Тачира" 3 3:6 4 3 "Эмелек" 3 3:5 2 4 "Индепендиенте Петролеро" 3 3:11 1

Группа В

"Либертад" (Парагвай) - "Атлетико Паранаенсе" (Бразилия) 1:0 (0:0)

"Зе Стронгест" (Боливия) - "Каракас" (Венесуэла) 1:1 (1:0)

Представитель Парагвая, принимая команду Марлоса (он вышел на второй тайм), изрядно напомнил "Хетафе" времен Пепе Бордаласа – перехват, быстрые контратаки, точные передачи через пол поля. И, конечно же, стандарты. Как раз после розыгрыша углового и забил единственный гол в матче 39-летний Кристиан "Фатеча" Риверос. Еще одним героем матча стал сверстник Ривероса уругвайский вратарь Мартин "Худой Супермен" Силва. Он отразил пенальти от Пабло, хотя, если честно, главная заслуга в этом бразильского нападающего, пробившего просто и слишком слабо. Теперь лидер чемпионата Парагвая возглавляет и свой квартет в Либертадоресе.

М Команди и РМ О 1 "Либертад" 3 4:2 7 2 "Атлетико Паранаенсе" 3 1:1 4 3 "Зе Стронгест" 3 2:3 2 4 "Каракас" 3 2:3 2

Группа С

"Велес Сарсфилд" (Аргентина) – "Насионал" (Уругвай) 1:2 (1:1)

"Эстудиантес" (Аргентина) – "Ред Булл Брагантино" (Бразилия) 2:0 (0:0)

Напор и скорость – вот рецепт победы "студентов" над "красными быками" из Брагансы. Отметим, что команда Рикардо "Эль Руссо" Зелински сейчас неудержима, лидирует в своей группе гибридного чемпионата Аргентины (называется он Кубок Профессиональной Лиги), в Либертадоресе прошла два круга отбора и теперь держит первую строчку в квартете. Силовой футбол аргентинцев стал откровением для гостей, те за весь матч не создали ни одного серьезного голевого случая, в то время как хозяева имели по меньшей мере четыре. Реализовали же ровно половину.

Тренер "Ред Булла" Маурисио Барбьери сетовал на жесткий и подчас грубый футбол соперника, хотя и признал, что арбитр давал так играть обеим командам и был последовательным в своей стратегии. Просто сочетание силы и скорости "студентов" не дало бразильцам сыграть в пас так, как они любят.

"Наша победа бесспорна и мы сыграли очень хорошо против сильного соперника. В этом сезоне команда умеет проводить важные матчи и все потому, что она никогда не останавливается и стремится большего чем есть" - Рикардо Зелински, главный тренер "Эстудиантеса".

А вот другой представитель Аргентины в этой группе получил очередной болезненный удар, хотя начиналось все для него очень хорошо. На пятнадцатой минуте забил Джоэль Соньора. Следующая же опасная атака "Велеса" тоже могла стать голевой, а превратилась в крах. Парагваец Хосе Игнасио Флорентин врезался во вратаря сборной Уругвая Серхио Рочета (колено в голову). Арбитр дал прямую красную, хотя мог бы ограничиться желтой (очевидного намерения ударить не было заметно). Гости дальше очень аккуратно и умело реализовали численное преимущество, дубль в активе аргентинца Эммануэля "Пумы" Джиглиотти. Но "Велес" еще мог и не проиграть, если бы Лукас "Медведь" Пратто поразил ворота, а не стойку. Вообще команды выдали ударный матч – по 21 выстрелу по воротам соперника.

"Велес" не побеждает уже в семи официальных матчах подряд и набрал в Либертадореса только одно очко.

М Команди и РМ О 1 "Естудиантес" (Аргентина) 3 6:1 7 2 "Ред Булл Брагантино" 3 4:4 4 3 "Насионал" 3 2:3 4 4 "Велес Сарсфилд" 3 4:8 1

Группа D

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) – "Атлетико Минейро" (Бразилия) 1:1 (0:1)

Америка Минейро (Бразилия) – Депортес Толима (Колумбия) 2:3 (0:0)

Подопечные Ренато Пайвы остановили одного из главных фаворитов нынешнего Либертадореса. Хотя начинался матч для них совсем плохо, уже на 7-й минуте забил лидер соперника неистовый Халк. Вся ставка гостей на победу была благодаря гандикапу в первом тайме, этого не скрывал после игры наставник "Минейро" Антонио Мохамед. В жестком графике игры бразильцы решили действовать от сильных своих сторон. Однако все реализовать не удалось и уже последняя треть матча полностью принадлежала хозяевам. К тому же Начо Фернандес и Халк потеряли моменты, а когда высокогорье вымотало бразильцев пришло время "Инде". Джуниор "Китаец" Сорноза забил четвертый гол в трех поединках Либертадорес, так что все очки лидера группы добыты именно им. Ничья стала абсолютно логичным итогом матча.

М Команди и РМ О 1 "индепендиенте дель Важе" 3 5:3 5 2 "Атлетико Минейро" 3 4:2 5 3 "Депортес Толима" 3 5:6 4 4 "Америка Минейро" 3 3:6 1

Группа Е

"Коринтианс" (Бразилия) – "Бока Джуниорс" (Аргентина) 2:0 (1:0)

"Олвейс Реди" (Боливия) – "Депортиво Кали" (Колумбия) 2:2 (2:1)

Восемь раз раньше супер-гранды "Коринтианс" и "Бока Джуниорс" встречались между собой в американских кубках и аргентинцы имели в этих матчах три победы и четыре ничьи. Но накануне этого поединка больше всего вспоминали тот единственный случай, когда взял верх представитель Бразилии, ведь было это десять лет назад в финале Либертадорес. Трое участников того противостояния сохранились именно в составе Тимао: Кассио, Фабио Сантос и Паулиньо.

Матч на "Нео Кимика Арена" был футбольным лишь частично, как часто бывает, когда играют сердцем и желанием. Борьба часто омрачала игру. Отсутствие красных карточек это лишь настроение "кота Леопольда" у уругвайского арбитра Мантоне. По меньшей мере, он должен был давать прямое удаление Ренато Аугусто за то, что въехал шипами в ногу Карлоса Самбрано и также вторую желтую Дарио Бенедетто в конце матча. Свой единственный крутой шанс "Бока" не использовала, когда Луису Исмаэлю Васкесу не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.

В этой бойне лучшим стал арендованный у "Шахтера" до конца года Майкон. Он забирал, отдавал и дважды забил. Во втором случае атаку разогнал экс-горняк Виллиан. Именно Майкон заслужил у торсиды прощение для всей команды после разгрома накануне от "Палмейраса" (0:3).

Вратарь Кассио не только отстоял насухо этот поединок, но и стал футболистом, который сыграл наибольшее число матчей в Либертадорес за "Коринтианс", 45.

Болельщики гостей решили не отставать от инчас своего заклятого врага "Ривера", они тоже отличились расистскими возгласами, одного из них задержали и будут судить в Бразилии. Напрочь плохое настроение и у тренера "генуэзцев" Себастьяна Батальи, хотя он и хвалит команду и подчеркивает потребности и дальше продолжать играть в футбол, который он исповедует. Однако еще один неудачный результат с большой вероятностью может привести к его увольнению.

М Команди и РМ О 1 "индепендиенте дель Важе" 3 5:3 5 2 "Атлетико Минейро" 3 4:2 5 3 "Депортес Толима" 3 5:6 4 4 "Америка Минейро" 3 3:6 1

Группа F

"Коло-Коло" (Чили) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 1:2 (0:0)

"Форталеза" (Бразилия) - "Альянза" (Перу) 2:1 (0:0)

Выезд в Сантьяго дался "Риверу" довольно не просто, игра получилась упрямой, с ожидаемым преимуществом аргентинского гранда. Следует особо отметить второй гол гостей, Эзекиль Омар Барко классно пробил после остроумного паса Хулиана Альвареса, которого уже ждет "Манчестер Сити".

Неожиданно тяжело далась победа дома "Форталезе". Клуб сеаренсе не стремился владеть мячом, но контролировал весь темп игры и значительно мощнее соперника атаковал. Но, пропустив гол от Пабло Лавандейры, потерял преимущество в счете. Спас хозяев Геракл, то есть португальский Эркулес. Он только в этом году вышел на уровень элитного бразильского футбола.

М Команди и РМ О 1 "индепендиенте дель Важе" 3 5:3 5 2 "Атлетико Минейро" 3 4:2 5 3 "Депортес Толима" 3 5:6 4 4 "Америка Минейро" 3 3:6 1

Группа G

"Серро Портеньо" (Парагвай) – "Пеньяроль" (Уругвай) 1:0 (1:0)

"Олимпия" (Парагвай) – "Колон" (Аргентина) 0:0

М Команди и РМ О 1 "Серро Портеньо" 3 4:1 7 2 "Колон" 3 3:4 4 3 "Пеньяроль" 3 3:4 3 4 "Олимпия" 3 1:2 2

Группа Н

"Тажерес" (Аргентина) – "Спортинг Кристал" (Перу) 1:0 (0:0)

"Универсид Католика" (Чили) – "Фламенго" (Бразилия) 2:3 (1:2)

Очень решительно настроенным перед этим туром был Фламенго. В своем национальном чемпионате команда провела три подряд тяжелых матча ("Сан Пауло", "Палмейрас" и "Атлетико Паранаэнсе"), проиграв последний из них. Впереди не менее сложный календарь и поэтому отрыв от конкурентов был важной задачей. Португалец Паулу Соуза выставил агрессивную схему 3-2-2-3. Таким образом, "Менгао" играл сугубо на своем преимуществе в количестве и качестве креативных исполнителей. После перерыва тренер еще ужесточил ставку на доминирование, все его пять замен были ориентированы на атаку.

Отмечу взаимодействие старых знакомых Габриэля Барбозы и Бруно Энрике. Последнего врачи таки подготовили к матчу после травмы правого колена и он отдал две результативные передачи на Габигола. Гости играли довольно раскрепощенно и потому позволили сопернику дважды отличиться, хотя ход матча контролировали всегда.

"Это третья игра в Либертадоресе и третья победа, две снизу на выезде. Я считаю, что лучший способ защититься – держать мяч как можно больше времени. В некоторых моментах мы спешили, что мешало нам качественно контролировать мяч. Главное, что мы были организованными и плотно размещали свои линии с высоким блоком" - сказал после матча Паулу Соуза.

"Матадоры из Кордобы", как зовут "Тажерес", сделали ставку на выход в плей-офф турнира, ведь во внутренних соревнованиях они потерпели фиаско и единственным светлым лучом для них стала недавняя победа над "Ривер Плейт". В Либертадоресе у них все идет по плану. На этот раз победу им принес маленький левша Матиас Эскивелл, впервые забивший в главном клубном турнире Южной Америки. Тем временем два представителя Перу за шесть игр группового этапа не взяли ни одного очка. Показательно.