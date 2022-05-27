Шесть голов Паука и максимальный Палмейрас. Определились все участники плей-офф Либертадорес

Подробный обзор последнего тура группового этапа главного клубного турнира Южной Америки от Роберто Моралеса

Группа А

"Эмелек" (Эквадор) – "Индепендиенте Петролеро" (Боливия) 7:0

"Палмейрас" (Бразилия) – "Депортиво Тачира" (Венесуэла) 4:1

После погрома в Гуаякиле приходится лишь удивляться, что на старте группового этапа "Эмелек" на выезде едва выцарапал ничью.

На этот раз эквадорцы уничтожали соперника с самого начала. Особо отмечу первый гол-красавец уругвайца Себастьяна "Эль Маго" Родригеса. Пусть он и не известен широкой публике, а свое прозвище на среднем южноамериканском уровне полностью оправдывает. Чтобы вам не показалось, что подобные победы вызывают в горячих сердцах местных только эйфорию и безудержное веселье, отмечу – на послематчевой пресс-конференции тренеру "Эмелека" Исмаэлю Рнескалво пришлось отведать и дозу критики... за предыдущие матчи в чемпионате.

Параллельно "Палмейрас" спокойно и методично разбивал призрачные шансы "Тачиры" на выход в плей-офф. Сама победа "Вердао" не требовалась, однако перед родной торсидой команда обязана была побеждать такого соперника. Густаво Скарпа оформил хет-трик, так что к великому историческому дерби против "Сантоса" подопечные Абеля Феррейры подошли в прекрасном настроении.

В этом квартете два статистических полюса: "Палмейрас" забил 25 голов (более четырех в среднем за матч) и победил во всех матчах, а "Индепендиенте Петролеро" пропустил 26.

М Команда И РМ О 1 "Палмейрас" 6 25:3 18 2 "Эмелек" 6 14:7 8 3 "Депортиво Тачира" 6 8:14 7 4 "Индепендиенте Петролеро" 6 3:26 1

Группа В

"Либертад" (Парагвай) – "Зе Стронгест" (Боливия) 4:1 (1:1)

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) – "Каракас" (Венесуэла) 5:1 (3:0)

Фишка этой группы заключалась в том, что перед завершающим туром каждая из команд могла итогово занять любое из четырех мест. Однако хитрая интрига все равно вывела в следующий круг соревнований главных фаворитов, представителей Парагвая и Бразилии. Героем матча в Куритибе стал нападающий Пабло, бывший игрок второй команды мадридского "Реала". В его активе два гола и результативная передача. "Украинец" Марлос только вышел на замену, его физические кондиции не разрешают претендовать на что-то большее. Отмечу, что "Паранаэнсе" ожил с приходом Луиса Фелипе Сколари. Так сложился календарь разных соревнований для "Атлетико", что из шести последних игр он пять провел дома и все они были победными.

В отличие от бразильского клуба "Либертаду" пришлось хорошо поволноваться, ведь сломать сопротивление боливийцев удалось лишь после удаления игрока гостей во втором тайме.

М Команда И РМ О 1 "Либертад" 6 8:6 10 2 "Атлетико Паранаэнсе" 6 8:7 10 3 "Зе Стронгест" 6 8:7 6 4 "Каракас" 6 4:8 6

Группа С

"Велес Сарсфилд" (Аргентина) – "Эстудиантес" (Аргентина) 4:0 (2:0)

"Насионал" (Уругвай) – "Ред Булл Брагантино" (Бразилия) 3:0 (2:0)

Интересные пертурбации пережил в последнее время "Велес", особенно его новый тренер Хулио Сезар Ваккари. Бывший видеоаналитик штаба Марсело Бьелси, времен работы этого гуру в "Атлетике" из Бильбао и "Марселе", стал главным после отставки в конце марта опытного Маурисио Пеллегрино. У него совсем не было самостоятельного опыта управления, но новичкам, говорят, судьба улыбается – он победил "Ланус", но дальше были четыре ничьих и три поражения во всех соревнованиях. Ваккари не потерял должность только потому, что не было подходящей кандидатуры.

Сейчас его команда набрал темп и потому победа над немотивированным "Эстудиантесом" (он заранее занял первое место) не удивила. Кроме слабого настроения "студенты" уже не впервые продемонстрировали признаки регресса – к тому же одна из лучших команд Аргентины в этом месяце откровенно разочаровывает. Игра вторым составом в этот раз была тотально неудачной. Хотя обвинять гостей в полноценной "сдаче" было бы ошибкой, не те отношения между этими клубами. Да и голевой шанс, организованный Латтанцио и Мартинелли, мог дать другой импульс игре – опытный вратарь Лукас Ойос спас. Ну, а когда юный талант хозяев Макси Перроне (герой предыдущей победы команды в Либертадоресе над "Насионалем") выдал идеальный пас через треть поля на Лукаса Хасона и тот реализовал момент, то наступил перелом в игре. Красавец гол подарил трибунам родного "Эль Фортина" Лукас Давид "Медведь" Пратто, он нанес очень резкий и мощный удар с острого угла.

Громя соотечественников, "Велес" вдохновлялся новостями из Монтевидео, где "Насионал" избивал "красных бычечков" из Брагансы. У бразильцев были все шансы финишировать в группе вторыми, но в итоге остались даже без Копа Судамерикана, право на участие в которой давало бы третье место. Хозяева действительно были сильнее соперника. Диего Мартин Забала умело разгонял атаки и голы "Насионаля" пришли. Главным же неудачником матча стал бразильский вратарь Клейтон. Его вина во втором голе, а в третьем не повезло - после удара с одиннадцатиметровой отметки Франко Мисаэля Фагундеса мяч попал в стойку, затем в спину кипера и впоследствии попал в ворота. "Ред Булл" проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, поэтому судьба тренера Маурисио Барбьери висит на волоске.

М Команда И РМ О 1 "Эстудиантес" 6 8:5 13 2 "Велес Сарсфилд" 6 12:11 8 3 "Насионал" 6 7:7 7 4 "Ред Булл" 6 5:9 5

Группа D

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) – "Америка Минейро" (Бразилия) 3:0 (2:0)

"Атлетико Минейро" (Бразилия) – "Депортес Толима" (Колумбия) 1:2 (0:0)

В Белу-Оризонте шла игра между максимальной мотивацией и жирным котом. "Минейро" решил все главные вопросы, так что мог себе позволить действовать не совсем сконцентрированно. Вместе с тем, хозяева выставили полноценную основу. Как ни старались соперники, по меньшей мере усердием "Толима" заслужила победу.

Другая история была в параллельной игре. "Инде" банально уничтожил соперника, надеясь на победу "Атлетико Минейро", но это были бесплодные мечты.

М Команда И РМ О 1 "Атлетико Минейро" 6 10:6 11 2 "Депортес Толима" 6 10:9 11 3 "Индепендиенте дель Важе" 6 9:7 8 4 "Америка Мінейро" 6 6:13 2

Группа Е

"Бока Джуниорс" (Аргентина) – "Депортиво Кали" (Колумбия) 1:0 (0:0)

"Коринтианс" (Бразилия) – "Олвейс Реди" (Боливия) 1:1 (1:1)

Буэнос-Айрес кипел в ожидании матча "Боки", которая накануне выиграла Кубок Профессиональной Лиги, фактически половинчатый чемпионат страны. "Генуэзцы" рисковали не пройти в плей-офф. Еще и колумбийцы привезли кучу болельщиков, которых пришлось тщательно охранять. Дело в том, что особенно веселые поклонники гостей приехали заранее и успели утащить один из победоносных флагов фанов "Расинга", поэтому круг желающих начистить рожи фагам "Депоритво Кали" был очень широк.

Толкли же колумбийцев на поле легендарной "Бомбонеры". В первом тайме хозяева устроили фестиваль ударов метров с 20-25. Лучший из них в исполнении Варелы завершился попаданием мяча в стойку. Также до перерыва шло нагнетание жесткой игры со спорадическими вспышками конфликтов. Отдадим должное судье из Чили Пьетро Маце, он устоял под давлением и смог не дать превратиться матчу в бойню.

Единственный гол в игре стал следствием дальнего удара, после которого мяч прошел скопление футболистов и вратарь Гижермо Де Аморес ошибся. Автор гола 20-летний опорник Алан Варела по прозвищу "Дискотека", манерой игры похож на Гарри Меделя.

М Команда И РМ О 1 "Бока Джуниорс" 6 5:5 10 2 "Коринтианс" 6 5:4 9 3 "Депортиво Кали" 6 7:4 8 4 "Олвейс Реди" 6 5:9 5

Группа F

"Коло-Коло" (Чили) – "Форталеза" (Бразилия) 3:4 (1:2)

"Ривер Плейт" (Аргентина) – "Альянза" (Перу) 8:1 (3:0)

Матч между чилийским грандом и сенсационной "Форталезой" решал судьбу первой позиции. Несмотря на свои очень неудачные выступления в национальном чемпионате "Железный триколор", имел хорошие шансы на выход в плей-офф и он их использовал. Несколько досадно, что такой яркий поединок прошел в почти полной тишине, хозяев наказали пустыми трибунами за игру против "Ривер Плейта". Гости забили дважды после контратак, чем задали темп матча. Очень сильно ударило по чилийцам удаление Хейсона Рохаса в начале второго тайма, но оно было стопроцентно справедливым. Интересно, что потом был момент, в котором Макси Фалкон брутально поднял Робсона себе на плечи и выбросил на газон, тогда жестокого наказания не случилось. Победа дала определенный глоток психологического спокойствия Хуану Пабло Войводе, ведь его тренерское место сейчас под вопросом.

Тем временем на "Монументале" в Буэно-Айресе историю творил Хулиан "Паук" Альварес. Нападающий, принадлежащий уже "Манчестер Сити", шесть раз поразил ворота перуанцев. Это, конечно же, подчеркивает слабость соперника и вместе с тем является свидетельством качества игрока. Хулиан выглядит почти как молодой Агуэро.

М Команда И РМ О 1 "Ривер Плейт" 6 18:3 16 2 "Форталеза" 6 10:9 10 3 "Коло-Коло" 6 9:13 7 4 "Альянза" 6 4:16 1

Группа G

"Пеньяроль" (Уругвай) – "Колон" (Аргентина) 2:1

"Серро Портеньо" (Парагвай) – "Олимпия" (Парагвай) 0:1 (0:1)

В преддверии большого парагвайского противостояния в Либертадоресе эти же клубы сыграли в национальном чемпионате и "Серро Портеньо" как гость победил "Олимпию" 4:0. На этот раз расписание сил снова было в пользу "сине-красных". Они и отталкивались от этого. Пропустив быстрый гол, хозяева ждали своего шанса. Он пришел уже в добавленное арбитром время ко второму тайму. Клаудио Акино не переиграл с одиннадцатиметровой отметки вратаря Гастона Оливера. Победа принесла "Олимпии" путевку в Копа Судамерикана.

В Монтевидео случился своеобразный рекорд – победный гол Эрнана Меноссе никак не назвать голом "в раздевалку", команды сыграли 90+34 минуты! Все из-за того, что матч прервали из-за болельщиков.

М Команда И РМ О 1 "Колон" 6 8:8 10 2 "Серро Портеньо" 6 5:4 8 3 "Олимпия" 6 4:4 8 4 "Пеньяроль" 6 5:5 7

Группа Н

"Универсид Католика" (Чили) – "Тажерес" (Аргентина) 0:1 (0:0)

"Фламенго" (Бразилия) – "Спортинг Кристал" (Перу) 2:1 (1:0)

Последний месяц был очень трудным для "Фламенго" - неудачные результаты, очень трудная игра и тотальная критика торсиды. В этом "Менгао" похож на мадридский "Реал", болельщики могут нести на крыльях любви к величайшим победам, но чрезвычайно требовательны и не прощают ошибок. Суеверные "фламенгистас" списывали кризис на отсутствие игр на "Маракане". Можно в это верить или нет, и возвращение на родную арену действительно подействовало. "Фламенго" выиграл уже три матча подряд и все дома. Против перуанцев команда Паулу Соузы действовала максимально пижонски, чисто на классе. Этого хватило для победы даже с запасом. Единственный гол гости забили благодаря ленивому прыжку вратаря Уго Соузы.

Несмотря на отсутствие серьезной интриги в Сантьяго, никто не верил, что "Фламенго" дома проигрывает, матч "Католики" и "Тажерес" показался удивительно боевым, даже очень. Чилийцы постоянно наседали, что не принесло результата. Красавец гол маленького левши Матиаса Эскивела определил итоговый результат.

М Команда И РМ О 1 "Фламенго" 6 15:6 16 2 "Тажерес" 6 6:5 11 3 "Универсидад Католика" 6 5:10 4 4 "Спортинг Кристал" 6 3:8 2

Первые две команды из групп прошли в 1/8 финала. Третьи в плей-офф Копа Судамерикана. Дальше шагают по шесть представителей Бразилии и Аргентины. К ним сиротливо присоединились "Эмлек" из Эквадора и "Толима" из Колумбии. Жеребьевка 1/8 состоится в пятницу вечером.