Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шесть голов Паука и максимальный Палмейрас. Определились все участники плей-офф Либертадорес
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подробный обзор последнего тура группового этапа главного клубного турнира Южной Америки от Роберто Моралеса
Группа А
- "Эмелек" (Эквадор) – "Индепендиенте Петролеро" (Боливия) 7:0
- "Палмейрас" (Бразилия) – "Депортиво Тачира" (Венесуэла) 4:1
После погрома в Гуаякиле приходится лишь удивляться, что на старте группового этапа "Эмелек" на выезде едва выцарапал ничью.
На этот раз эквадорцы уничтожали соперника с самого начала. Особо отмечу первый гол-красавец уругвайца Себастьяна "Эль Маго" Родригеса. Пусть он и не известен широкой публике, а свое прозвище на среднем южноамериканском уровне полностью оправдывает. Чтобы вам не показалось, что подобные победы вызывают в горячих сердцах местных только эйфорию и безудержное веселье, отмечу – на послематчевой пресс-конференции тренеру "Эмелека" Исмаэлю Рнескалво пришлось отведать и дозу критики... за предыдущие матчи в чемпионате.
Параллельно "Палмейрас" спокойно и методично разбивал призрачные шансы "Тачиры" на выход в плей-офф. Сама победа "Вердао" не требовалась, однако перед родной торсидой команда обязана была побеждать такого соперника. Густаво Скарпа оформил хет-трик, так что к великому историческому дерби против "Сантоса" подопечные Абеля Феррейры подошли в прекрасном настроении.
В этом квартете два статистических полюса: "Палмейрас" забил 25 голов (более четырех в среднем за матч) и победил во всех матчах, а "Индепендиенте Петролеро" пропустил 26.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Палмейрас"
|6
|25:3
|18
|2
|"Эмелек"
|6
|14:7
|8
|3
|"Депортиво Тачира"
|6
|8:14
|7
|4
|"Индепендиенте Петролеро"
|6
|3:26
|1
Группа В
- "Либертад" (Парагвай) – "Зе Стронгест" (Боливия) 4:1 (1:1)
- "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) – "Каракас" (Венесуэла) 5:1 (3:0)
Фишка этой группы заключалась в том, что перед завершающим туром каждая из команд могла итогово занять любое из четырех мест. Однако хитрая интрига все равно вывела в следующий круг соревнований главных фаворитов, представителей Парагвая и Бразилии. Героем матча в Куритибе стал нападающий Пабло, бывший игрок второй команды мадридского "Реала". В его активе два гола и результативная передача. "Украинец" Марлос только вышел на замену, его физические кондиции не разрешают претендовать на что-то большее. Отмечу, что "Паранаэнсе" ожил с приходом Луиса Фелипе Сколари. Так сложился календарь разных соревнований для "Атлетико", что из шести последних игр он пять провел дома и все они были победными.
В отличие от бразильского клуба "Либертаду" пришлось хорошо поволноваться, ведь сломать сопротивление боливийцев удалось лишь после удаления игрока гостей во втором тайме.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Либертад"
|6
|8:6
|10
|2
|"Атлетико Паранаэнсе"
|6
|8:7
|10
|3
|"Зе Стронгест"
|6
|8:7
|6
|4
|"Каракас"
|6
|4:8
|6
Группа С
- "Велес Сарсфилд" (Аргентина) – "Эстудиантес" (Аргентина) 4:0 (2:0)
- "Насионал" (Уругвай) – "Ред Булл Брагантино" (Бразилия) 3:0 (2:0)
Интересные пертурбации пережил в последнее время "Велес", особенно его новый тренер Хулио Сезар Ваккари. Бывший видеоаналитик штаба Марсело Бьелси, времен работы этого гуру в "Атлетике" из Бильбао и "Марселе", стал главным после отставки в конце марта опытного Маурисио Пеллегрино. У него совсем не было самостоятельного опыта управления, но новичкам, говорят, судьба улыбается – он победил "Ланус", но дальше были четыре ничьих и три поражения во всех соревнованиях. Ваккари не потерял должность только потому, что не было подходящей кандидатуры.
Сейчас его команда набрал темп и потому победа над немотивированным "Эстудиантесом" (он заранее занял первое место) не удивила. Кроме слабого настроения "студенты" уже не впервые продемонстрировали признаки регресса – к тому же одна из лучших команд Аргентины в этом месяце откровенно разочаровывает. Игра вторым составом в этот раз была тотально неудачной. Хотя обвинять гостей в полноценной "сдаче" было бы ошибкой, не те отношения между этими клубами. Да и голевой шанс, организованный Латтанцио и Мартинелли, мог дать другой импульс игре – опытный вратарь Лукас Ойос спас. Ну, а когда юный талант хозяев Макси Перроне (герой предыдущей победы команды в Либертадоресе над "Насионалем") выдал идеальный пас через треть поля на Лукаса Хасона и тот реализовал момент, то наступил перелом в игре. Красавец гол подарил трибунам родного "Эль Фортина" Лукас Давид "Медведь" Пратто, он нанес очень резкий и мощный удар с острого угла.
Громя соотечественников, "Велес" вдохновлялся новостями из Монтевидео, где "Насионал" избивал "красных бычечков" из Брагансы. У бразильцев были все шансы финишировать в группе вторыми, но в итоге остались даже без Копа Судамерикана, право на участие в которой давало бы третье место. Хозяева действительно были сильнее соперника. Диего Мартин Забала умело разгонял атаки и голы "Насионаля" пришли. Главным же неудачником матча стал бразильский вратарь Клейтон. Его вина во втором голе, а в третьем не повезло - после удара с одиннадцатиметровой отметки Франко Мисаэля Фагундеса мяч попал в стойку, затем в спину кипера и впоследствии попал в ворота. "Ред Булл" проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, поэтому судьба тренера Маурисио Барбьери висит на волоске.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Эстудиантес"
|6
|8:5
|13
|2
|"Велес Сарсфилд"
|6
|12:11
|8
|3
|"Насионал"
|6
|7:7
|7
|4
|"Ред Булл"
|6
|5:9
|5
Группа D
- "Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) – "Америка Минейро" (Бразилия) 3:0 (2:0)
- "Атлетико Минейро" (Бразилия) – "Депортес Толима" (Колумбия) 1:2 (0:0)
В Белу-Оризонте шла игра между максимальной мотивацией и жирным котом. "Минейро" решил все главные вопросы, так что мог себе позволить действовать не совсем сконцентрированно. Вместе с тем, хозяева выставили полноценную основу. Как ни старались соперники, по меньшей мере усердием "Толима" заслужила победу.
Другая история была в параллельной игре. "Инде" банально уничтожил соперника, надеясь на победу "Атлетико Минейро", но это были бесплодные мечты.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Атлетико Минейро"
|6
|10:6
|11
|2
|"Депортес Толима"
|6
|10:9
|11
|3
|"Индепендиенте дель Важе"
|6
|9:7
|8
|4
|"Америка Мінейро"
|6
|6:13
|2
Группа Е
- "Бока Джуниорс" (Аргентина) – "Депортиво Кали" (Колумбия) 1:0 (0:0)
- "Коринтианс" (Бразилия) – "Олвейс Реди" (Боливия) 1:1 (1:1)
Буэнос-Айрес кипел в ожидании матча "Боки", которая накануне выиграла Кубок Профессиональной Лиги, фактически половинчатый чемпионат страны. "Генуэзцы" рисковали не пройти в плей-офф. Еще и колумбийцы привезли кучу болельщиков, которых пришлось тщательно охранять. Дело в том, что особенно веселые поклонники гостей приехали заранее и успели утащить один из победоносных флагов фанов "Расинга", поэтому круг желающих начистить рожи фагам "Депоритво Кали" был очень широк.
Толкли же колумбийцев на поле легендарной "Бомбонеры". В первом тайме хозяева устроили фестиваль ударов метров с 20-25. Лучший из них в исполнении Варелы завершился попаданием мяча в стойку. Также до перерыва шло нагнетание жесткой игры со спорадическими вспышками конфликтов. Отдадим должное судье из Чили Пьетро Маце, он устоял под давлением и смог не дать превратиться матчу в бойню.
Единственный гол в игре стал следствием дальнего удара, после которого мяч прошел скопление футболистов и вратарь Гижермо Де Аморес ошибся. Автор гола 20-летний опорник Алан Варела по прозвищу "Дискотека", манерой игры похож на Гарри Меделя.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Бока Джуниорс"
|6
|5:5
|10
|2
|"Коринтианс"
|6
|5:4
|9
|3
|"Депортиво Кали"
|6
|7:4
|8
|4
|"Олвейс Реди"
|6
|5:9
|5
Группа F
- "Коло-Коло" (Чили) – "Форталеза" (Бразилия) 3:4 (1:2)
- "Ривер Плейт" (Аргентина) – "Альянза" (Перу) 8:1 (3:0)
Матч между чилийским грандом и сенсационной "Форталезой" решал судьбу первой позиции. Несмотря на свои очень неудачные выступления в национальном чемпионате "Железный триколор", имел хорошие шансы на выход в плей-офф и он их использовал. Несколько досадно, что такой яркий поединок прошел в почти полной тишине, хозяев наказали пустыми трибунами за игру против "Ривер Плейта". Гости забили дважды после контратак, чем задали темп матча. Очень сильно ударило по чилийцам удаление Хейсона Рохаса в начале второго тайма, но оно было стопроцентно справедливым. Интересно, что потом был момент, в котором Макси Фалкон брутально поднял Робсона себе на плечи и выбросил на газон, тогда жестокого наказания не случилось. Победа дала определенный глоток психологического спокойствия Хуану Пабло Войводе, ведь его тренерское место сейчас под вопросом.
Тем временем на "Монументале" в Буэно-Айресе историю творил Хулиан "Паук" Альварес. Нападающий, принадлежащий уже "Манчестер Сити", шесть раз поразил ворота перуанцев. Это, конечно же, подчеркивает слабость соперника и вместе с тем является свидетельством качества игрока. Хулиан выглядит почти как молодой Агуэро.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Ривер Плейт"
|6
|18:3
|16
|2
|"Форталеза"
|6
|10:9
|10
|3
|"Коло-Коло"
|6
|9:13
|7
|4
|"Альянза"
|6
|4:16
|1
Группа G
- "Пеньяроль" (Уругвай) – "Колон" (Аргентина) 2:1
- "Серро Портеньо" (Парагвай) – "Олимпия" (Парагвай) 0:1 (0:1)
В преддверии большого парагвайского противостояния в Либертадоресе эти же клубы сыграли в национальном чемпионате и "Серро Портеньо" как гость победил "Олимпию" 4:0. На этот раз расписание сил снова было в пользу "сине-красных". Они и отталкивались от этого. Пропустив быстрый гол, хозяева ждали своего шанса. Он пришел уже в добавленное арбитром время ко второму тайму. Клаудио Акино не переиграл с одиннадцатиметровой отметки вратаря Гастона Оливера. Победа принесла "Олимпии" путевку в Копа Судамерикана.
В Монтевидео случился своеобразный рекорд – победный гол Эрнана Меноссе никак не назвать голом "в раздевалку", команды сыграли 90+34 минуты! Все из-за того, что матч прервали из-за болельщиков.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Колон"
|6
|8:8
|10
|2
|"Серро Портеньо"
|6
|5:4
|8
|3
|"Олимпия"
|6
|4:4
|8
|4
|"Пеньяроль"
|6
|5:5
|7
Группа Н
- "Универсид Католика" (Чили) – "Тажерес" (Аргентина) 0:1 (0:0)
- "Фламенго" (Бразилия) – "Спортинг Кристал" (Перу) 2:1 (1:0)
Последний месяц был очень трудным для "Фламенго" - неудачные результаты, очень трудная игра и тотальная критика торсиды. В этом "Менгао" похож на мадридский "Реал", болельщики могут нести на крыльях любви к величайшим победам, но чрезвычайно требовательны и не прощают ошибок. Суеверные "фламенгистас" списывали кризис на отсутствие игр на "Маракане". Можно в это верить или нет, и возвращение на родную арену действительно подействовало. "Фламенго" выиграл уже три матча подряд и все дома. Против перуанцев команда Паулу Соузы действовала максимально пижонски, чисто на классе. Этого хватило для победы даже с запасом. Единственный гол гости забили благодаря ленивому прыжку вратаря Уго Соузы.
Несмотря на отсутствие серьезной интриги в Сантьяго, никто не верил, что "Фламенго" дома проигрывает, матч "Католики" и "Тажерес" показался удивительно боевым, даже очень. Чилийцы постоянно наседали, что не принесло результата. Красавец гол маленького левши Матиаса Эскивела определил итоговый результат.
|М
|Команда
|И
|РМ
|О
|1
|"Фламенго"
|6
|15:6
|16
|2
|"Тажерес"
|6
|6:5
|11
|3
|"Универсидад Католика"
|6
|5:10
|4
|4
|"Спортинг Кристал"
|6
|3:8
|2
Первые две команды из групп прошли в 1/8 финала. Третьи в плей-офф Копа Судамерикана. Дальше шагают по шесть представителей Бразилии и Аргентины. К ним сиротливо присоединились "Эмлек" из Эквадора и "Толима" из Колумбии. Жеребьевка 1/8 состоится в пятницу вечером.
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