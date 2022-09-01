Копа Либертадорес. "Киевлянин" Витиньо остановил зеленое нашествие

18-ти матчевая серия без поражений сильнейшей команды Южной Америки прервана чемпионом мира Луисом Фелипе Сколари, Фернандиньо и игроком "Динамо", а вот "Фламенго" фактически в финале.

Копа Либертадорес. Полуфинал. Первые матчи

Куритиба. Стадион "Арена да Байшада"

"Атлеитко Паранаэнсе" (Бразилия) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:0

Гол: Алекс Сантана (23)

"Атлеитко Паранаэнсе": Бенто – Келлвен, Педро Энрике, Тьяго Елено, Абнер – Фернандиньо (Лео Читтадини, 90+6), Уго Моура, Алекс Сантана (Эрик, 90+1) – Каноббио (Ромула, 85), Виктор Роке Пабло, 85), Витиньо (Куежо, 86)

Тренер – Луис Фелипе Сколари.

"Палмейрас": Вевертон – Маркос Роша (Майке, 84), Густаво Гомес, Мурило, Пикерес – Габриэль Менино, Зе Рафаэл (Атуэста, 84) – Дуду, Рафаэль Вейга (Табата, 52), Рони (Рафаэл Наварро, 8) Хосе Лопес (Веслей, 64)

Тренер – Абель Феррейра.

Арбитр: Роберто Табар (Чили)

Предупреждения: Уго Моура – ​​Зе Рафаэл

Удаление: Уго Моура (70)

Именно бразильская пара первой вступила в борьбу на стадии полуфиналов Либертадореса. "Палмейрас" считался фаворитом в этом дуэте, ведь очень мощный состав, играет в наиболее вариативный футбол у себя в стране и выиграл в двух предыдущих розыгрышах Копы. Тем более, команда не проигрывала в главном клубном турнире Южной Америки 18 матчах подряд, то есть еще с прошлого розыгрыша. Да и сейчас "Палмейрас" шел хорошо во всех соревнованиях и почти два месяца не уступал соперникам. Интересно, что его последним обидчиком перед началом этого поединка был как раз "Атлетико Паранаэнсе", обыгравший "Вердао" на его поле в чемпионате, 2:0.

Хозяева в последнее время выглядели слишком уставшими жестким календарем игр, но ставку делали именно на этот матч, ведь публика на "Арена да Байшада" очень горяча и это должно было дать мощный импульс.

Легко было предположить, что матч на этой стадии соперников, очень хорошо знающих друг друга, не станет феерически зрелищным. Хотя и скучным он не получился.

Первый момент был за гостями – после передачи Рони головой пробил аргентинский нападающий Хосе "Худой" Лопес. С его ударом справился вратарь Бенто. Именно его стоит отметить отдельно, он хоть и не исполнил кучу сэйвов, но в важные моменты был невозмутимо надежным. Отметим, что год он начинал вторым, иногда даже третьим в команде. Когда же в "Фламенго" ушел олимпийский чемпион Токио Сантос, пришло время Бенто. Он, кстати, в Либертадоресе дебютировал еще в 2020 году, но тогда из-за того, что два основных вратаря сдали положительный тест на коронавирус.

Хозяева забрали контроль над мячом после первых десяти минут игры. Главную роль в этом сыграли Алекс Сантана и Витиньо, принадлежащий киевскому "Динамо" и заморозивший контракт с ним.

На 23-й минуте Сантана смог забить после паса 17-летнего Витора Роке, которого уже называют главным бразильским открытием года среди нападающих. Несколько раз "Паранаесе" едва не помог капитан соперника Густаво Гомес, который ошибался в принятии решений.

Во втором тайме инициатива уже принадлежала "Палмейрасу". Традиционно стремительные Дуду и Рони неплохо разгоняли фланги, а вот в центре Лопес и Уэслей не были эффективными. После удаления опорника хозяев Уго Моуры игра стала максимально вязкой. Кстати, удалили еще и тренера хозяев Луиса Фелипе Сколари.

Победа 1:0 небольшой аргумент, тем более в этом сезоне в Либертадоресе не действует правило выездного гола, но "Атлетико" сделал этот шаг. Ответный матч в Сан-Паулу пройдет 6 сентября.

Буэнос Айрес. Стадион "Хосе Амалфинате"

"Велес Сарсфилд" (Аргентина) – "Фламенго" (Бразилия) 0:4

Голы: Педро (32, 81, 63), Эвертон Рибейро (45+1).

"Велес Сарсфилд": Ойос – Хара, де лос Сантос, Гомес, Ортега – Гараялде, Касерес (Сеоане, 65) – Орежано (Фернандес, 75), Боу (Осорио, 65), Хансон – Паратто

Тренер: Александер Медина

"Фламенго": Сантос – Родиней, Давид Луис, Лео Перейра, Филиппе Луис – Тьяго Майя (Видал, 71) – Эвертон Рибейро (Диего, 85), Жоао Гомес (Виктор Уго, 85) – де Арраскаэта (Пулгар, 79) Педро, Габигол (Эвертон Себолинья, 85)

Тренер: Доривал Жуниор

Арбитр: Уилмар Ролдан (Колумбия)

Предупреждения: Гомес, где лос Сантос, Сеоане – Тьяго Мйя, Давид Луис, Лео Перейра, Пулгар

"Велес" банально сливал чемпионат Аргентины ради трофея Либертадореса, или, по меньшей мере, выхода в финал. Последний раз эта команда побеждала четыре матча назад и это был триумф именно в главном клубном турнире Южной Америки над "Тажерес де Кордоба", 1:0. После были три ничьи и поражение в национальном первенстве, как следствие 27-е место в турнирной таблице, предпоследнее. Однако "Велес" не боится вылета – вниз опустятся две худшие команды по среднему баллу в последних трех чемпионатах и ​​потому подопечные Александра Медины могут себе позволить провал.

"Фламенго" же на высочайшей волне вдохновения – команда играет ярко, гибко. Ее атака с Эвертоном Себолинией, Эвертоном Рибейро, Габиголом, Де Арраскаэтой и Педро выглядит супер круто. В последних матчах перед этим полуфиналом, несмотря на очень плотный график, одержаны 12 побед и две ничьи.

Несмотря на очевидный фаворитизм "Фла", казалось, что в Байресе может быть еще интрига. Однако ничего у аргентинцев не вышло. Слишком велика оказалась разница в классе и тонусе команд. Нападающий Педро забил трижды, а его партнер Габигол на этот раз действовал не по своему прозвищу – на его счету две результативные передачи.

Ответный матч пройдет на "Маракане" 7 сентября.