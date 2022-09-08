17 лет спустя и Фернандиньо. Определились финалисты Копа Либертадорес

Копа Либертадорес. Полуфинал. Ответные матчи

"Палмейрас" (Бразилия) - "Атлеитко Паранаэнсе" (Бразилия) 2:2

Первый матч 0:1

Голы: Густаво Скарпа (3), Густаво Гомес (55) – Пабло (64), Давид Теранс (85)

"Палмейрас": Вевертон – Маркос Роша (Майке, 79), Густаво Гомес, Мурило, Пикерес (Мэрентиэл, 87) – Габриэль Менино (Атуэста, 87), Зе Рафаэл – Дуду, Табата (Луан, 46), Густаво Скарпа (Веслей, 79)

Тренер – Абель Феррейра

"Атлеитко Паранаэнсе": Бенто Крепски – Келлвен, Педро Энрике, Тьяго Элено, Абнер (Педриньо, 46) – Фернандиньо, Эрик (Пабло, 63), Алекс Сантана (Теранс, 46) – Каноббио (Ромуло, 46), Виктор Роке (Матеус Фернандес, 90), Витиньо

Тренер – Пауло Сезар Турра

Предупреждения: Вевертон, Габриэль Мэнино – Тьяго Элено, Алекс Сантана, Каноббио, Педриньо

Удаление: Мурило (45+3)

Сан-Паулу. Стадион "Аллианц Парке"

Арбитр: Эстебан Остохич (Уругвай)

Перед этим поединком бразильские СМИ решили провести тотальную атаку на арбитра встречи уругвайца Остохича. Дело в том, что его судейство во время последней Копа Америка в прошлом году особенно не понравилось именно на территории Бразилии. Тогда в финале на "Маракане" он, по мнению торсиды, был благосклонен к аргентинцам и, в частности, не удалил Николаса Отаменди, отказавшись просматривать видеоповторы скандального эпизода, за что впоследствии получил наказание в виде временного отстранения от работы на международных поединках.

После победы дома в первой игре полуфинала 1:0 "Атлетико Паранаэнсе" в рамках Бразилейрао 2022 года также победил дома очень интересный и успешный "Флуминенсе", 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Бразилии "Палмейрас" является абсолютным лидером на расстоянии семи очков от ближайшего преследователя. Однако мощная и быстрая команда Абеля Феррейры не знала вкуса побед в последних четырех официальных поединках (три ничьих и одно поражение). Правда, из этих четырех матчей "Вердао" три провел на выездах и потому верил, что возвращение на родной стадион даст ему большую энергию и вдохновение.

И так оно и было сначала – уже на третьей минуте Густаво Скарпа забил. В дальнейшем "Палмейрас" методично и динамично душил соперника. Хозяева и их поклонники были крайне недовольны, когда в середине первого тайма арбитр дал лишь желтую карточку герою первого матча Алексу Сантане, который грубо локтем отмахнулся от игрока "Вердао". Роковыми, как потом выяснилось, для хозяев стали добавлены минуты первой половины матча. Мурило очень грубо шипами влетел в ногу Виктору Роке и, после просмотра видеоповторов, был справедливо удален.

Гости мгновенно отреагировали на это – три замены в перерыве поединка. А еще главный тренер команды Луис Фелипе Сколари, который не мог зайти в раздевалку из-за дисквалификации (официально "Атлетико" руководил его помощник Пауло Сезар Турра), решил не выступать перед игроками с помощью видео связи, а отдал возможность мотивационной речи Фернандиньо, наибольшему авторитету в команде, который 17 лет назад именно с "Паранаэнсе" играл в финале Либертадорес. Спич Ферны дал нужный энергетический заряд. Пусть для самого полузащитника этот поединок получился трудным и контраверсионным, но исполнил свою лидерскую функцию. Вперед же гостей вели Теранс, Витиньо, чуть позже Пабло, а спасал вратарь Бенто Крепски.

Но сначала ситуация "Атлетико" ухудшилась - Маркос Роша с аута бросил мяч во вратарскую, где капитан "Палмейраса" Густаво Гомес, стоя спиной к воротам и под острым углом, ударом головой поразил ворота, 2:0.

Реванш гостей начался после атаки, которую инициировал Фернандиньо, а вышедший на замену нападающий Пабло забил после паса Виктора Роке где-то с метра.

Самое интересное, что в тот момент обе команды стали играть с риском, хотя в бразильском футболе очень часто царит прагматизм. Никто из соперников не хотел серии пенальти, ведь, напомню, гостевые голы не имеют преимущества и экстра-таймов нет.

Решающим стал удар уругвайца Теранса по прозвищу "Царь Давид", 2:2.

Большой успех "Атлетико Паранаэнсе" стал развитием завершения предыдущего года, когда команда обыграла "РБ Брагантино" в финале Копа Судамерикана. С тех пор очень изменился состав, тренер, но "Ураганы" готовы удивлять.

Тем временем президент "Палмейраса" Лейла Перейра заверила, что неудача не будет сигналом к ​​резким изменениям, постепенное развитие превыше всего!

"Фламенго" (Бразилия) – "Велес Сарсфилд" (Аргентина) 2:1 (1:1)

Первый матч 4:0

Голы: Педро (42), Мариньо (68) – Пратто (21)

"Фламенго": Сантос – Родиней, Фабрисио Бруно, Пабло, Филиппе Луис (Аиртон, 63) – Видал (Пулгар, 63), Жоао Гомес – Эвертон Рибейро (Варела, 84), де Арраскаэта (Диего, 84), Себолинья (Мариньо, 63) – Педро

Тренер: Доривал Жуниор

"Велес Сарсфилд": Бунан - Хара, де лос Сантос, Бриссуэла, Ортега - Гараялде, Касерес (Сеоане,70) - Орежано (Фернандес,59), Флорентин (Осорио,60), Хансон (Кастро, 84) - Пратто (Боу 60)

Тренер: Александер Медина

Предупреждения: Фелипе Луис, Видал – Бриссуэла, Гараялде, Сеоане

Рио де Жанейро. Стадион "Маракана"

Арбитр: Пьеро Маца (Чили)

Если и были совсем фантомные надежды на интригу в этой паре, то они развалились после первой игры. Дома "Велес" был бит со счётом 4:0. Аргентинцы тогда могли забить и, возможно, проиграть с меньшим отставанием. Но и соперник не реализовал где-то с половину своих шансов. Особенно этим страдал Габигол. Текущая форма "Фла" впечатляет и игра дается легко. Правда, в воскресенье "Менгао" на "Маракане" в рамках Бразилейрао 2022 года не смог обыграть "Сеару". Однако здесь сработали несколько факторов: усталость после ответственных игр, раннее начало матча (это делается для трансляций за границу).

Ну а "Велес" в последних шести официальных матчах без побед (по три поражений и ничьих). Вот и в последнем туре чемпионата Аргентины он дома уступил "Ньюэлсу Олд Бойс", 0:1. Команда была на 27-м предпоследнем месте в первенстве и от главного аутсайдера "Лануса" ее отделяет одно очко.

Доривал Жуниор серьезно изменил стартовый состав и дал отдохнуть всем, кто в этом нуждался. Мог бы не упускать в основе и героя сезона нападающего Педро, но тот сам попросился сыграть. Сомнений даже в локальной победе хозяев не возникло даже тогда, когда аргентинцы забили после контратаки усилиями Лукаса Пратто. Просто преимущество "Фла" было тотальным. И голы Педро и Мариньо подтвердили это. Таким образом, это официально закрепило статус финала как сугубо бразильского.

Финал Копа Либертадорес пройдет на "Монументал Исидоро Ромеро Карбо" в Гуаякиле 29 октября.