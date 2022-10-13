  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Либертадорес
  3. Конец эпохи. Легендарный тренер Марсело Гальярдо покидает Ривер Плейт
В тренде
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конец эпохи. Легендарный тренер Марсело Гальярдо покидает Ривер Плейт

Кубок Либертадорес
(1 голосов)

Самый успешный тренер в истории аргентинского гранда 

Конец эпохи. Легендарный тренер Марсело Гальярдо покидает Ривер Плейт

Фото: twitter.com/RiverPlate/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер “Ривер Плейта” Марсело Гальярдо (в аргентинской традиции – Гашардо) объявил о своем уходе из клуба в декабре, после окончания срока его контракта.

Гальярдо – самый успешный тренер в истории “Ривер Плейта”. После своего назначения в июне 2014 года, 46-летний тренер взял с “миллионерами” 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), кубок Аргентины (2016, 2017, 2019) и другие турниры.

Читайте такжеМарсело Гальярдо: художник футбола, создающий новых игроков

Гальярдо трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020). Аргентинский специалист назывался одним из кандидатов на должность главного тренера “Барселоны” после отставки Эрнесто Вальверде в 2020 году.

По словам Гальярдо, после ухода из “Ривер Плейта” он сделает небольшую паузу в своей тренерской карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ривер Плейт (Аргентина) Марсело Гальярдо Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде