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Конец эпохи. Легендарный тренер Марсело Гальярдо покидает Ривер Плейт
Самый успешный тренер в истории аргентинского гранда
Фото: twitter.com/RiverPlate/Автор - невідомий
Главный тренер “Ривер Плейта” Марсело Гальярдо (в аргентинской традиции – Гашардо) объявил о своем уходе из клуба в декабре, после окончания срока его контракта.
Гальярдо – самый успешный тренер в истории “Ривер Плейта”. После своего назначения в июне 2014 года, 46-летний тренер взял с “миллионерами” 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), кубок Аргентины (2016, 2017, 2019) и другие турниры.
Гальярдо трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020). Аргентинский специалист назывался одним из кандидатов на должность главного тренера “Барселоны” после отставки Эрнесто Вальверде в 2020 году.
По словам Гальярдо, после ухода из “Ривер Плейта” он сделает небольшую паузу в своей тренерской карьере.
Después de más de ocho años de gloria que quedarán para siempre en la historia de River y del fútbol, Marcelo Gallardo anunció el final de su ciclo como entrenador del Club.— River Plate (@RiverPlate) October 13, 2022
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