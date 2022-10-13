Конец эпохи. Легендарный тренер Марсело Гальярдо покидает Ривер Плейт

Главный тренер “Ривер Плейта” Марсело Гальярдо (в аргентинской традиции – Гашардо) объявил о своем уходе из клуба в декабре, после окончания срока его контракта.

Гальярдо – самый успешный тренер в истории “Ривер Плейта”. После своего назначения в июне 2014 года, 46-летний тренер взял с “миллионерами” 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), кубок Аргентины (2016, 2017, 2019) и другие турниры.

Гальярдо трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020). Аргентинский специалист назывался одним из кандидатов на должность главного тренера “Барселоны” после отставки Эрнесто Вальверде в 2020 году.

По словам Гальярдо, после ухода из “Ривер Плейта” он сделает небольшую паузу в своей тренерской карьере.