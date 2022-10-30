  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Либертадорес
  3. Фламенго в финале Кубка Либертадорес обыграл клуб с тремя экс-игроками УПЛ
В тренде
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фламенго в финале Кубка Либертадорес обыграл клуб с тремя экс-игроками УПЛ

Кубок Либертадорес
Обновлено
(1 голосов)

"Красно-черные" выиграли этот трофей в третий раз в истории

Фламенго в финале Кубка Либертадорес обыграл клуб с тремя экс-игроками УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сезон в Южной Америке только сейчас подходит к концу. Вчера поздно вечером за центральноевропейским временем в финале Кубка Либертадореса встречались “Фламенго” и “Атлетико Паранаэнсе”.

Судьбу матча решил гол Габриэля Барбозы на 45+4 минуте матча. Бывший нападающий "Интера" и "Бенфики" стал лучшим игроком этого матча.

На момент забитого мяча "Фламенго" был в большинстве, ведь на 43-й минуте арбитр удалил Педру Энрике за вторую желтую карточку.

Отметим, что за "Атлетико" в стартовом матче вышли: бывший игрок "Шахтера" Фернандиньо и два эксфутболиста "Динамо" Витор Буэно и Витиньо. Легенда "Манчестер Сити" отыграла весь матч, а последние двое были заменены на 57-й минуте.

Это третья победа "Фламенго" в Кубке Либертадорес. Ранее "красно-черные" выигрывали этот трофей в 1981 и 2019 годах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фернандиньо Витиньо Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Габриэл Барбоза Витор Буэно
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде