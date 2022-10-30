Фламенго в финале Кубка Либертадорес обыграл клуб с тремя экс-игроками УПЛ

Сезон в Южной Америке только сейчас подходит к концу. Вчера поздно вечером за центральноевропейским временем в финале Кубка Либертадореса встречались “Фламенго” и “Атлетико Паранаэнсе”.

Судьбу матча решил гол Габриэля Барбозы на 45+4 минуте матча. Бывший нападающий "Интера" и "Бенфики" стал лучшим игроком этого матча.

На момент забитого мяча "Фламенго" был в большинстве, ведь на 43-й минуте арбитр удалил Педру Энрике за вторую желтую карточку.

Отметим, что за "Атлетико" в стартовом матче вышли: бывший игрок "Шахтера" Фернандиньо и два эксфутболиста "Динамо" Витор Буэно и Витиньо. Легенда "Манчестер Сити" отыграла весь матч, а последние двое были заменены на 57-й минуте.

Это третья победа "Фламенго" в Кубке Либертадорес. Ранее "красно-черные" выигрывали этот трофей в 1981 и 2019 годах.