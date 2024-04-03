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Претендент на гол года? Хавбек Ривер Плейта отличился невероятным ударом с 38 метров
Видео эффектного удара
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время матча группового этапа Кубок Либертадорес между "Депортиво Тачира" и "Ривер Плейтом" был забит потрясающий гол.
На 79-й минуте встречи ворота хозяев шикарным ударом с дальнего расстояния поразил полузащитник чемпионов Аргентины Николас Фонсека.
Сам поединок завершился со счётом 2:0 в пользу "Ривер Плейта".
Стоит отметить, что 23 марта этого года Фонсека дебютировал за национальную команду Уругвая в товарищеском матче против сборной Басконии (1:1).
????⚽️ ¡Debutar en la CONMEBOL #Libertadores y hacer un golazo nivel Nicolás Fonseca!— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 3, 2024
????⚪️ @RiverPlate
???? #GloriaEterna pic.twitter.com/L2F7ZH2XLp
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