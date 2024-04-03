Претендент на гол года? Хавбек Ривер Плейта отличился невероятным ударом с 38 метров

Во время матча группового этапа Кубок Либертадорес между "Депортиво Тачира" и "Ривер Плейтом" был забит потрясающий гол.

На 79-й минуте встречи ворота хозяев шикарным ударом с дальнего расстояния поразил полузащитник чемпионов Аргентины Николас Фонсека.

Сам поединок завершился со счётом 2:0 в пользу "Ривер Плейта".

Стоит отметить, что 23 марта этого года Фонсека дебютировал за национальную команду Уругвая в товарищеском матче против сборной Басконии (1:1).