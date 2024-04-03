  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Либертадорес
  3. Претендент на гол года? Хавбек Ривер Плейта отличился невероятным ударом с 38 метров
В тренде
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Претендент на гол года? Хавбек Ривер Плейта отличился невероятным ударом с 38 метров

Кубок Либертадорес

Видео эффектного удара

Претендент на гол года? Хавбек Ривер Плейта отличился невероятным ударом с 38 метров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во время матча группового этапа Кубок Либертадорес между "Депортиво Тачира" и "Ривер Плейтом" был забит потрясающий гол.

На 79-й минуте встречи ворота хозяев шикарным ударом с дальнего расстояния поразил полузащитник чемпионов Аргентины Николас Фонсека.

Сам поединок завершился со счётом 2:0 в пользу "Ривер Плейта".

Стоит отметить, что 23 марта этого года Фонсека дебютировал за национальную команду Уругвая в товарищеском матче против сборной Басконии (1:1).

По теме
yellow-arrow
Болельщик Бока Хуниорс покончил с собой после поражения команды в финале Кубка Либертадорес
yellow-arrow
23-летний фанат Бока Хуниорс покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес
yellow-arrow
Флуминенсе в финале Копа Либертадорес вырвал победу в дополнительное время – ВИДЕО
Кубок Либертадорес Ривер Плейт гол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости