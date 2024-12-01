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Финал Кубка Либертадорес. Атлетико Минейро – Ботафого 1:3. Видео голов и обзор матча

Кубок Либертадорес

Победитель провел почти весь поединок в меньшинстве

Финал Кубка Либертадорес. Атлетико Минейро – Ботафого 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вчера поздно вечером определился триумфатор Кубка Либертадорес. В решающем матче американского аналога Лиги чемпионов встречались две бразильские команды.

Уже на второй минуте "Ботафого" остался в меньшинстве, но это им не помешало уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. На старте второго тайма "Атлетико Минейро" один гол отквитал, однако соперник на исходе встречи поставил эмоциональную точку в матче.

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"Атлетико Минейро" – "Ботафого" 1:3

Голы: Эдуардо Варгас 47 – Луиз Энрике 35, Алекс Теллес 44 (пен.), Жуниор Сантос 90+7

Удаление: Грегоре 2 (прямая красная)

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