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Финал Кубка Либертадорес. Атлетико Минейро – Ботафого 1:3. Видео голов и обзор матча
Победитель провел почти весь поединок в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера поздно вечером определился триумфатор Кубка Либертадорес. В решающем матче американского аналога Лиги чемпионов встречались две бразильские команды.
Уже на второй минуте "Ботафого" остался в меньшинстве, но это им не помешало уйти на перерыв с преимуществом в два мяча. На старте второго тайма "Атлетико Минейро" один гол отквитал, однако соперник на исходе встречи поставил эмоциональную точку в матче.
"Атлетико Минейро" – "Ботафого" 1:3
Голы: Эдуардо Варгас 47 – Луиз Энрике 35, Алекс Теллес 44 (пен.), Жуниор Сантос 90+7
Удаление: Грегоре 2 (прямая красная)
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