Пеп научился жить без Месси, теперь у него есть КДБ. Арсенал – Ман Сити. Аудиомнение, выпуск №8

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

На повестке дня разбор центрального поединка 17-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Манчестер Сити": некомпетентность опорной зоны "канониров", кризис "горожан" на фоне бешеной формы Де Брюйне и снова Кевин, Кевин и еще раз Кевин – слушайте нас на YouTube и Castbox.