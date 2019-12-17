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Пеп научился жить без Месси, теперь у него есть КДБ. Арсенал – Ман Сити. Аудиомнение, выпуск №8
Мы немного обновились, да и теперь нас наконец-то можно послушать с выключенным экраном смартфона
Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.
На повестке дня разбор центрального поединка 17-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Манчестер Сити": некомпетентность опорной зоны "канониров", кризис "горожан" на фоне бешеной формы Де Брюйне и снова Кевин, Кевин и еще раз Кевин – слушайте нас на YouTube и Castbox.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.