АПЛ. Кристал Пэлас и Брайтон расходятся миром

В случае победы "чайки" могли бы догнать "орлов" в турнирной таблице и подняться ближе к лидерам, но победный счет удержать не получилось. Гости первыми вышли вперед, после прострела с фланга от Гросса мяч принял Мопе, смог обработать его и пробил. Защита проспала этот момент и "проглотила" мяч.

Правда, хозяева быстро отыгрались - Заха сделал все как настоящий мастер, обыграл двух оппонентов и пробил в ближний угол под перекладину. Очень красиво. "Кристал Пэлас" выглядел более активно, смелее атаковал и шел вперед, было бы несправедливо, хозяева не заслуживали поражения.

"Брайтон" также по праву набрал одно очко, хотя и действовал более осторожно. Задача у "Альбиона" более скромная - сохранить прописку в элите. А вот "орлы" вполне способны побороться за место в еврокубках.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Брайтон 1:1

Голы: Заха 76 - Мопе 54

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 6. Данн, 8. Куяте (Майер 67), 34. Келли, 44. Ридевалд (Маккарти 46), 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 14. Айю, 17. Бентеке.

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 22. Монтойя, 33. Берн, 8. Биссума (Даффи 85), 18. Муй, 24. Преппер, 13. Гросс (Бернардо 90+2), 7. Мопе, 11. Троссар (Альсате 84).

Предупреждения: Бентеке 35 - Проппер 86