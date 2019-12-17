Астон Вилла - Ливерпуль. Прогноз на четвертьфинал Кубка лиги

В прошлом сезоне Юрген Клопп откровенно пожертвовал Кубком лиги, с 1/16 финала начинал турнир "Ливерпуль" и в первом же матче безвольно уступил кризисному "Челси" (2:1). Тогда "красные" сосредоточились на АПЛ и Лиге Чемпионов (жертва оправдалась). В этом году мерсисайдцы уже прошли "Милтон-Кинс" (2:0), а также в тяжелом, невероятно зрелищном противостоянии в 4-м раунде вырвали викторию у "Арсенала" - 5:5 основное время и 5:4 серия пенальти.

Кубок лиги. Четвертьфинал

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Астон Вилла 21:45 Ливерпуль

В этом сезоне бирмингемцы и ливерпульцы уже встречались, на "Вилла Парк" в начале ноября подопечные Клоппа добыли победу 2:1. Наверное, одна из самых сложных и неоднозначных в сезоне получилась та виктория, "Астон Вилла" забила первой, а "Ливерпуль" смог отыграться только на последних минутах – Робертсон забил на 87 минуте, и Мане - на 90+4 минуте.

Вообще "Астон Вилла" считается достаточно удобным соперником для "красных". С января 2014-го года, когда была зафиксирована ничья 2:2, в шести следующих поединках бирмингемцы проиграли с общим счетом 16:4.

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Команда Дина Смита в Кубке лиги 2019/20 уже прошла "Кру Александра" (6:1), "Брайтон" (3:1), а также "Вулвэрхэмптон" (2:1). Сложно утверждать, нужен ли этот турнир "Астон Вилле", поскольку в чемпионате дела у них идут не очень хорошо. В последнем туре бирмингемцы проиграли "Шеффилду" (0:2) и опустились критично низко к зоне вылета на 17-е место.

Про чемпионат Англии пока может не переживать "Ливерпуль" (насколько это возможно), мерсисайдцы с хорошим отрывом от преследователей удерживают лидерство. Тем не менее, Юрген Клопп наверняка сыграет в Кубке лиги вторым, а может даже и третьим составом. Календарь приготовил сюрприз - на следующий день после встречи с "Астон Вилой" "красные" должны провести матч клубного чемпионата мира против "Монтеррей". Тут уже своебразная растяжка для мерсисайдцев и дело выбора приоритетов. Прогноз: рискнем предположить, что в непростом противостоянии победа достанется хозяевам 2:1.