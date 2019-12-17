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В Китае отменили трансляцию матча Арсенал – Манчестер Сити. Причина – твит Месута Озила
Черная полоса для немца?
В Китае отреагировали на публичную поддержку полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом уйгуров – мусульманского меньшинства в западных провинциях страны. Немец раскритиковал поведение Китая с коренными группами в районе Синьцзян. По информации The Telegraph и Goal.com, в китайских социальных сетях заблокировали фан-аккаунты Озила, а его официальный фан-клуб, где состояли примерно 30 тысяч человек, распустили.
#HayırlıCumalarDoğuTürkistan ???????? pic.twitter.com/dJgeK4KSIk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 13, 2019
Также интересно, что имя и фамилия полузащитника убрали из выдачей поисковых китайских систем. Но самое главное, что правительство отменило трансляцию поединка "Арсенала" и "Манчестер Сити". Чиновники, к слову, считают, что Озил был обманут фейковыми новостями – чиновники приглашают Месута в Синьцзян, где он сам сможет увидеть, что никаких репрессий и унижений по отношению к уйгурам в регионе нет.
Теперь государственным медиа запрещено упоминать "Арсенал", пока руководство "канониров" не извинится за слова Озила. Клуб уже в курсе ситуации – поддержку Озилу руководство не выразило, лондонцы "всегда придерживаются принципа не ввязываться в политические вопросы".