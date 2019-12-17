В Китае отменили трансляцию матча Арсенал – Манчестер Сити. Причина – твит Месута Озила

В Китае отреагировали на публичную поддержку полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом уйгуров – мусульманского меньшинства в западных провинциях страны. Немец раскритиковал поведение Китая с коренными группами в районе Синьцзян. По информации The Telegraph и Goal.com, в китайских социальных сетях заблокировали фан-аккаунты Озила, а его официальный фан-клуб, где состояли примерно 30 тысяч человек, распустили.

Также интересно, что имя и фамилия полузащитника убрали из выдачей поисковых китайских систем. Но самое главное, что правительство отменило трансляцию поединка "Арсенала" и "Манчестер Сити". Чиновники, к слову, считают, что Озил был обманут фейковыми новостями – чиновники приглашают Месута в Синьцзян, где он сам сможет увидеть, что никаких репрессий и унижений по отношению к уйгурам в регионе нет.

Теперь государственным медиа запрещено упоминать "Арсенал", пока руководство "канониров" не извинится за слова Озила. Клуб уже в курсе ситуации – поддержку Озилу руководство не выразило, лондонцы "всегда придерживаются принципа не ввязываться в политические вопросы".