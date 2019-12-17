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В Китае отменили трансляцию матча Арсенал – Манчестер Сити. Причина – твит Месута Озила

Англия
(2 голосов)

Черная полоса для немца?

В Китае отменили трансляцию матча Арсенал – Манчестер Сити. Причина – твит Месута Озила
Новина українською

В Китае отреагировали на публичную поддержку полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом уйгуров – мусульманского меньшинства в западных провинциях страны. Немец раскритиковал поведение Китая с коренными группами в районе Синьцзян. По информации The Telegraph и Goal.com, в китайских социальных сетях заблокировали фан-аккаунты Озила, а его официальный фан-клуб, где состояли примерно 30 тысяч человек, распустили.

Также интересно, что имя и фамилия полузащитника убрали из выдачей поисковых китайских систем. Но самое главное, что правительство отменило трансляцию поединка "Арсенала" и "Манчестер Сити". Чиновники, к слову, считают, что Озил был обманут фейковыми новостями – чиновники приглашают Месута в Синьцзян, где он сам сможет увидеть, что никаких репрессий и унижений по отношению к уйгурам в регионе нет.

Теперь государственным медиа запрещено упоминать "Арсенал", пока руководство "канониров" не извинится за слова Озила. Клуб уже в курсе ситуации – поддержку Озилу руководство не выразило, лондонцы "всегда придерживаются принципа не ввязываться в политические вопросы".

Читайте такжеПеп научился жить без Месси, теперь у него есть КДБ. Арсенал – Ман Сити. Аудиомнение, выпуск №8
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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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Комментарии (4)
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Tom Valentine (Bolintci)
18.12.2019 в 11:39
А про ущемление прав курдов слабо заявить, а, Озил? Язык у ж о п е Эрдогана застрял?
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0
0
Пришта Литин (Киев)
17.12.2019 в 11:55
Отвратительное комунячее китайское руководство любит принципы сталинизма. Озил турок, если что.
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+4
0
ukrop08
17.12.2019 в 11:30
надо всю рашку стереть с интернета и запретить ее упоминание. тут за одно упоминание каким то футболистом такой движ, а про нашу страну вся великорусия с царями целыми днями помои льют.
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+5
-1
Dozenko (NewYork)
17.12.2019 в 11:47
ну если бы нас был миллиард...
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0
-2

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