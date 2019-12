Его гол ждут как Рождество. Самый полезный форвард АПЛ с нулем забитых мячей

Работа любого нападающего – забивать голы.

Потому совершенно логично, что форварды подвергаются критике, когда долгое время не могут отличиться в воротах соперника. Но вот в новичке "Шеффилд Юнайтед" все с точностью до наоборот. Дэвид МакГолдрик был лучшим футболистом команды в прошлом сезоне, наколотив 15 голов в Чемпионшипе и обеспечив команде выход в элиту. Сам 32-летний игрок до этого наиграл почти четыре сотни матчей в низших лигах, но до АПЛ добрался впервые.

И старт в высшем дивизионе получился для МакГолдрика не совсем таким, каким он рассчитывал его видеть. На сегодняшний день у Дэвида почти тысяча минут в АПЛ и полновесный ноль в графе забитых голов. Для основного нападающего это катастрофическая цифра.

Но не все так однозначно.

Как ни странно, но болельщиков нисколько не смущает факт отсутствия голов у МакГолдрика. Наоборот – он главный любимец фанатов. А все дело в том, как он играет.

По данным Understat, ирландец уже наиграл на шесть ожидаемых голов. Такого сумасшедшего разрыва нет ни у одного другого форварда АПЛ, что позволяет говорить о доля банального нефарта. У МакГолдрика столько же ударов за игру, сколько и у Себастьяна Алле и Криса Вуда, у которых пять и семь голов соответственно. Именно с последним он делит первое место по упущенным большим шансам (по 13). Да, очевидно, что Дэвид – далеко не Роберт Левандовски и не Харри Кейн – но даже со всеми поправками результат выглядит не очень справедливым.

К примеру, каким чудом Де Хеа отбил этот удар с метра – загадка за семью печатями.

Кроме того, МакГолдрик выполняет просто колоссальный объем черновой работы. В системе главного тренера "клинков" Криса Уайлдера оба форварда отыгрывают относительно свободные роли, перемещаясь по всему фронту атаки, меняясь местами и сваливаясь на фланги. Но смысл в этом движении разный. Лис Муссе чаще ищет пространство за спинами защитников соперника, в то время как МакГолдрик много уходит в глубину, участвуя в построении атак.

Возвращаясь к матчу с МЮ – именно Дэвид шикарно увел Харри Магуайра со своей позиции, открыв зону для забегания Муссе с последующим голом.

Часто это происходит сразу после отбора мяча на чужой половине поля. Сейчас у Дэвида два отбора в среднем за игру и безальтернативное первое место среди нападающих по этому показателю. Защита "клинков" так хороша, во многом, по причине начала прессинга уже с нападающих. Порой это выглядит очень эффектно.

Mick McCarthy will be up all night thinking about this David McGoldrick tackle.pic.twitter.com/Wt46THLrU6 — Balls.ie (@ballsdotie) December 15, 2019

На этих выходных МакГолдрик сыграл свой 14-й "сухой" матч, хотя и отметился просто роскошной результативной передачей на Джона Флэка. А после игры фанаты "Юнайтед" завалили твиттер словами поддержки в адрес своего любимца. Первого гола Дэвида в АПЛ ждут как праздника, как Рождества или Нового года. Никто не расстроен и сейчас, но это был бы замечательный повод отпраздновать.

When David McGoldrick finally scores, Bramall Lane will erupt. And I can't wait for it.



Incredible player.#twitterblades #sufc pic.twitter.com/bVLMWN4yxr — The Bladesman (@The_Bladesman) December 14, 2019

David McGoldrick must be the best player ... in the history of the Premier League ... to not have scored a goal .....



Yet.#SUFC — Mike Connelly (@MikeConnelly9) December 14, 2019

Why is it that Blades fans couldn't care if Didzy missed 3 OPTA Big Chances and failed to score again?



SUFC player involved in most attacks leading to shots? David Mcgoldrick. He's absolutely vital and should be celebrated for his genius — BA Analytics (@Blades_analytic) December 14, 2019

Nothing more pure than singing football songs on a train full of football fans “ohhh David McGoldrick “ — James Machin (@87machin87) December 15, 2019

Best thing to take from that game for me is the sheer love for David McGoldrick. I have never heard a crowd so desperate for a player to get a goal, even if his game is about so much more than that #sufc — Danny Hall (@dannyhall04) December 14, 2019

Крис Уайлдер тоже считает, что его подопечному нужно просто начать:

"Это ясно и очевидно, что он привносит в команду. Он знает, я знаю, болельщики знают, его товарищи знают, они все знают. Ему просто нужен гол, чтобы привести себя в порядок. Я знаю, что Флекки получил награду за матч со своими двумя голами, но снова выступление Дидзи (МакГолдрик) было абсолютно лучшим", - говорит босс "клинков" после матча с "Виллой".

"If you go missing at this football club and you don't put a shift in and you don't take responsibility, you'll get found out...they won't have you.



Everybody's having David McGoldrick."



The gaffer praises Didzy after another 'outstanding' performance pic.twitter.com/v6687dIPOb — Sheffield United (@SheffieldUnited) December 14, 2019

Тем интереснее будет смотреть следующие матчи "Шеффилда".