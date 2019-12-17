"Это похоже на Надаля, Федерера и Джоковича". Гвардиола сравнил конкуренцию в футболе с теннисом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал конкуренцию в футболе и сравнил ее с соперничеством лучших теннисистов мира.

«Я хорошо помню тот сезон, как тяжело было. «Мадрид» с Мануэлем играл невероятно хорошо. Мы набрали 99 очков, но нас к этому подталкивали. Мы знали, что если потеряем очки, то титул уедет в Мадрид. Это похоже на Надаля, Федерера и Джоковича, не так ли? Они заставляют друг друга становиться лучше.

В спорте нужна конкуренция, и игроки «Сити» это знают. Знают, насколько силен «Ливерпуль». Знают, что нельзя терять очки, потому что иначе «Ливерпуль» выиграет чемпионат. А может, «Челси» или «Тоттенхэм», да и «Арсенал» тоже. Чтобы соревноваться, нам нужны хорошие соперники, и в этом сезоне они есть. И в Англии, и в Европе», – цитирует Гвардиолу Tennis World USA.

После 17-ти туров «Сити» идет в АПЛ на третьем месте и уступает «Ливерпулю» 14 очков.