Гвардиола подтвердил, что Артета ведет переговоры с Арсеналом

Уволив Унаи Эмери, лондонский "Арсенал" уже несколько недель не может найти наставника. Приоретентым вариантом для них считается Микель Артета.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что переговоры между сторонами идут. Напомним, сейчас Артета работает помощником испанца.

"Он ведет переговоры с "Арсеналом", я не знаю, что произойдет в будущем. Он уже встречался с директором клуба. Артета всегда был честен со мной и точно знает, что делает", - приводит слова Гвардиолы AS.

Завтра Артета вместе с "Ман Сити" отправляется на кубковый матч против "Оксфорда".